Áo dài Việt Nam tại Lễ hội tơ lụa quốc tế Thái Lan 2025

P.V

Ngày 29/11/2025, Lễ hội tơ lụa quốc tế Khon Kaen 2025, sự kiện văn hoá tơ lụa lớn nhất Thái Lan, đã chính thức khai mạc. Trong tiếng khèn và những điệu múa dân gian biểu tượng của tỉnh Khon Kaen và vùng Đông Bắc Thái Lan (Isan), đoàn diễu hành di chuyển qua đường phố trung tâm Khon Kaen với những xe hoa mô phỏng khung cửi, thoi dệt, sợi tơ, cùng các nghệ nhân trình diễn kỹ thuật dệt tinh xảo, các sản phẩm vải có hoa văn tinh tế, màu sắc phong phú, có giá trị cao về thẩm mỹ.

Lễ hội thu hút hàng trăm nghệ nhân Isan, hội tụ tinh hoa nghề dệt của các địa phương, cùng viết lên câu chuyện sinh động về văn hoá di sản, hợp nhất trong tình thân ái, đoàn kết cộng đồng. Lễ hội cũng mở ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, giới thiệu văn hoá ẩm thực và triển lãm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống vùng Isan.

0b0815efd8a457fa0eb5.jpg
Khai mạc Hội chợ và thăm quan các gian hàng áo dài Việt Nam

Tiếp đó, ngày 01/12/2025 đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ tơ lụa quốc tế Khon Kaen 2025, hoạt trọng tâm của Lễ hội với hàng trăm gian hàng trưng bày các sản phẩm tơ lụa thủ công nổi tiếng của Thái Lan và các nước trong khu vực. Du khách được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm từng công đoạn se tơ, nhuộm thảo mộc, dệt hoa văn, cảm nhận sự tinh tế và công phu của nghề dệt truyền thống được người Thái gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Các gian hàng Việt Nam tham dự Hội chợ thu hút đông đảo bạn bè Thái Lan và bà con kiều bào nhờ vẻ đẹp mềm mại, tinh tế của Áo dài truyền thống Việt Nam. Thông qua hình ảnh các địa danh nổi tiếng như Hà Nội, Hạ Long, Sa Pa, Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh…bộ sưu tập áo dài của Nhà thiết kế Phương Hoa mang thông điệp về du lịch Việt Nam đầy hấp hẫn. Bên cạnh đó, Áo dài Huế Bích Thuỷ thể hiện vẻ đẹp cao quý trang đài của người con gái xứ Huế, phối trong gam màu trẻ trung của cuộc sống hiện đại.

4993a0716d3ae264bb2b.jpg
TLS Đinh Hoàng Linh và Phu nhân giới thiệu Áo dài Việt Nam với Phó Tỉnh trưởng Khon Kaen Yuthaporn Piroonsaru và Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thái Lan, bà Liu Hongmei

Hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà thiết kế áo dài Việt Nam tích cực hưởng ứng tham gia sự kiện, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khỏn Kèn Đinh Hoàng Linh khẳng định, Lễ hội tơ lụa quốc tế Khon Kaen 2025 là cơ hội tốt để tăng cường giao lưu văn hoá và quảng bá về Việt Nam với bạn bè Thái Lan, đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá truyền thống của kiều bào. Lễ hội cũng mở ra nhiều cơ hội kết nối, hợp tác thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp Thái Lan và doanh nhân kiều bào, đặc biệt trong lĩnh vực dệt may, giới thiệu các sản phẩm văn hoá truyền thống Việt Nam với bạn bè Thái Lan và quốc tế.

Mở cửa đến hết ngày 10/12/2025, Hội chợ tơ lụa quốc tế Khon Kaen 2025 được kỳ vọng là một sự kiện giao lưu, hợp tác văn hoá ý nghĩa không những tôn vinh nghề dệt vải truyền thống, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Thái Lan và các nước trong khu vực.

P.V
#Áo dài #Lễ hội tơ lụa #Thái Lan #Việt Nam #Văn hóa #Hội chợ #Thời trang

