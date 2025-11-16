Hơn 1.000 nam thanh, nữ tú diễu hành cổ phục khắp phố phường Hà Nội

TPO - Diễu hành cổ phục "Bách hoa bộ hành" quy tụ hơn 1.000 bạn trẻ đi qua 8 tuyến phố trung tâm Thủ đô. Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình Diễu hành Áo dài du lịch Hà Nội 2025 do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức.
Đoàn diễu hành khởi hành từ 14h, với nhiều bộ trang phục rực rỡ.
Những bộ Việt phục đầy sắc màu được nhiều nữ sinh chọn lựa.
Nam thanh, nữ tú Hà thành khoe sắc trên các tuyến phố của Hà Nội.
Những mẫu cổ phục và những bộ áo dài cách tân đã tạo nên bức tranh vừa hiện đại vừa đậm chất Việt, làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng của tà áo dài trên đường phố Hà Nội.
Điểm mới của chương trình năm nay là khối trang phục truyền thống 54 dân tộc kỷ niệm 80 năm Tuyên ngôn Độc lập (1945-2025) và khối cổ phục các quốc gia Đông Nam Á nhân dịp 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (1995-2025).
Khối trang phục truyền thống 54 dân tộc khoe sắc với phụ kiện lá cờ Tổ quốc cầm tay.
Đoàn diễu hành kết thúc hành trình của mình vào khoảng 17h. Hoạt động trải nghiệm lần này không chỉ tôn vinh áo dài như một di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam mà còn khẳng định Hà Nội là điểm đến văn hóa - sáng tạo, nơi di sản được thổi hồn trong đời sống đương đại.