Văn hóa

Google News

Hơn 1.000 nam thanh, nữ tú diễu hành cổ phục khắp phố phường Hà Nội

Gia Linh - Duy Phạm

TPO - Diễu hành cổ phục "Bách hoa bộ hành" quy tụ hơn 1.000 bạn trẻ đi qua 8 tuyến phố trung tâm Thủ đô. Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình Diễu hành Áo dài du lịch Hà Nội 2025 do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức.

tp-cophuc13.jpg
Diễu hành cổ phục Bách hoa bộ hành quy tụ hơn 1.000 bạn trẻ tham gia. Chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh áo dài Việt Nam, đồng thời kể câu chuyện văn hóa - lịch sử truyền thống Việt Nam.
tp-cophuc11.jpg
Đoàn diễu hành xuất phát từ tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông đi qua các tuyến phố: Lý Thường Kiệt - Hàng Bài - không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm - Tràng Tiền - Phan Chu Trinh, rồi quay lại Lý Thường Kiệt và kết thúc ở tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông.
tp-cophuc21.jpg
tp-cophuc18.jpg
Đoàn diễu hành khởi hành từ 14h, với nhiều bộ trang phục rực rỡ.
tp-cophuc46.jpg
Hơn 1.000 người tham gia được chia thành nhiều khối theo chủ đề trang phục như áo dài ngũ thân, nhật bình, giao lĩnh, viên lĩnh... hoặc theo công năng sử dụng xưa như triều phục, thường phục...
tp-cophuc73.jpg
Đoàn diễu hành đi qua nhiều tuyến đường có đông khách du lịch. Nhiều du khách cảm thấy thích thú, hào hứng với hoạt động này, nhanh chóng ghi lại những hình ảnh đặc biệt trên phố phường Hà Nội.
tp-cophuc67.jpg
tp-cophuc82.jpg
Những bộ Việt phục đầy sắc màu được nhiều nữ sinh chọn lựa.
tp-cophuc66.jpg
tp-cophuc65.jpg
Nam thanh, nữ tú Hà thành khoe sắc trên các tuyến phố của Hà Nội.
tp-cophuc63.jpg
tp-cophuc50.jpg
tp-cophuc40.jpg
tp-cophuc42.jpg
Những mẫu cổ phục và những bộ áo dài cách tân đã tạo nên bức tranh vừa hiện đại vừa đậm chất Việt, làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng của tà áo dài trên đường phố Hà Nội.
tp-cophuc36.jpg﻿
tp-cophuc35.jpg﻿﻿
tp-cophuc38.jpg
tp-cophuc43.jpg
Điểm mới của chương trình năm nay là khối trang phục truyền thống 54 dân tộc kỷ niệm 80 năm Tuyên ngôn Độc lập (1945-2025) và khối cổ phục các quốc gia Đông Nam Á nhân dịp 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (1995-2025).
tp-cophuc61.jpg
tp-cophuc59.jpg
Khối trang phục truyền thống 54 dân tộc khoe sắc với phụ kiện lá cờ Tổ quốc cầm tay.
tp-cophuc55.jpg
tp-cophuc29.jpg﻿
tp-cophuc56.jpg
tp-cophuc23.jpg
Đoàn diễu hành kết thúc hành trình của mình vào khoảng 17h. Hoạt động trải nghiệm lần này không chỉ tôn vinh áo dài như một di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam mà còn khẳng định Hà Nội là điểm đến văn hóa - sáng tạo, nơi di sản được thổi hồn trong đời sống đương đại.
Gia Linh - Duy Phạm
#Hà Nội #diễu hành cổ phục #văn hóa #áo dài #truyền thống #du lịch #phố cổ #du khách

