Hơn 1.000 nam thanh, nữ tú diễu hành cổ phục khắp phố phường Hà Nội

TPO - Diễu hành cổ phục "Bách hoa bộ hành" quy tụ hơn 1.000 bạn trẻ đi qua 8 tuyến phố trung tâm Thủ đô. Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình Diễu hành Áo dài du lịch Hà Nội 2025 do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức.