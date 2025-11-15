Bi Rain trở lại TPHCM

TPO - Bi Rain cùng một số nghệ sĩ như Dara (2NE1), Kwon Eunbi tham gia lễ hội nhạc nước ở TPHCM tối 15/11. Nam thần tượng có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất đêm 14/11, được chào đón nồng nhiệt.

Bi Rain cùng một số nghệ sĩ như Dara (2NE1), Kwon Eunbi tham gia lễ hội nhạc nước ở TPHCM tối 15/11. Trước đó, Bi Rain diễn ở lễ hội nhạc nước Macau (Trung Quốc). Ban tổ chức tiết lộ màn trình diễn của Bi Rain tại Việt Nam kéo dài 30 phút, được xếp ở cuối chương trình. Phong cách trình diễn quyến rũ, máu lửa của Bi Rain được đánh giá phù hợp với những lễ hội âm nhạc ngoài trời.

Bi Rain có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đêm 14/11 (theo giờ Việt Nam). Dù nam thần tượng đáp chuyến bay muộn, nhiều người hâm mộ vẫn có mặt tại sân bay để chào đón anh.

Bi Rain mặc trang phục tối giản gồm quần jeans và áo thun, kết hợp cùng mũ và khẩu trang. Anh liên tục vẫy tay, giao lưu với người hâm mộ ở sân bay. Trên nhiều tuyến phố ở TPHCM, người hâm mộ Bi Rain chuẩn bị poster, chiếu màn LED hình ảnh của nam thần tượng.

Bi Rain ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Anh Khoa.

Bi Rain sinh năm 1982, gia nhập làng giải trí khi mới 16 tuổi với tư cách là thành viên nhóm nhạc nam Fanclub. Đến năm 2002, anh trở lại làng nhạc bằng album solo đầu tay Bad Guy và từng bước chạm đến đỉnh cao với loạt hit How to avoid the sun, It's raining, Rainism, Love song, Hip song, La song, Gang.

Màn hình LED chào đón nam thần tượng ở TPHCM.

Nam nghệ sĩ cũng nổi tiếng với các phim Ngôi nhà hạnh phúc, Sát thủ Ninja, Tình yêu bất diệt, Kế hoạch B, Cô nàng đáng yêu, Quý ông trở lại. Bi Rain được công chúng ngưỡng mộ khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc với Kim Tae Hee.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Bi Rain sở hữu khối tài sản khổng lồ và được xem là "ông hoàng bất động sản" của làng giải trí xứ Hàn. Theo Naver, mỗi tháng Bi Rain đều nhận được 100 triệu won (hơn 2,06 tỷ đồng) từ tiền cho thuê căn hộ.