Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Bi Rain trở lại TPHCM

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bi Rain cùng một số nghệ sĩ như Dara (2NE1), Kwon Eunbi tham gia lễ hội nhạc nước ở TPHCM tối 15/11. Nam thần tượng có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất đêm 14/11, được chào đón nồng nhiệt.

Bi Rain cùng một số nghệ sĩ như Dara (2NE1), Kwon Eunbi tham gia lễ hội nhạc nước ở TPHCM tối 15/11. Trước đó, Bi Rain diễn ở lễ hội nhạc nước Macau (Trung Quốc). Ban tổ chức tiết lộ màn trình diễn của Bi Rain tại Việt Nam kéo dài 30 phút, được xếp ở cuối chương trình. Phong cách trình diễn quyến rũ, máu lửa của Bi Rain được đánh giá phù hợp với những lễ hội âm nhạc ngoài trời.

Bi Rain có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đêm 14/11 (theo giờ Việt Nam). Dù nam thần tượng đáp chuyến bay muộn, nhiều người hâm mộ vẫn có mặt tại sân bay để chào đón anh.

Bi Rain mặc trang phục tối giản gồm quần jeans và áo thun, kết hợp cùng mũ và khẩu trang. Anh liên tục vẫy tay, giao lưu với người hâm mộ ở sân bay. Trên nhiều tuyến phố ở TPHCM, người hâm mộ Bi Rain chuẩn bị poster, chiếu màn LED hình ảnh của nam thần tượng.

581950629-1329125645563935-264302122129940991-n.jpg
581994439-1329125688897264-3962262499639454279-n.jpg
Bi Rain ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Anh Khoa.

Bi Rain sinh năm 1982, gia nhập làng giải trí khi mới 16 tuổi với tư cách là thành viên nhóm nhạc nam Fanclub. Đến năm 2002, anh trở lại làng nhạc bằng album solo đầu tay Bad Guy và từng bước chạm đến đỉnh cao với loạt hit How to avoid the sun, It's raining, Rainism, Love song, Hip song, La song, Gang.

582430708-871531241891868-1072108054710343378-n.jpg
579971229-871531248558534-6751407226834645682-n.jpg
Màn hình LED chào đón nam thần tượng ở TPHCM.

Nam nghệ sĩ cũng nổi tiếng với các phim Ngôi nhà hạnh phúc, Sát thủ Ninja, Tình yêu bất diệt, Kế hoạch B, Cô nàng đáng yêu, Quý ông trở lại. Bi Rain được công chúng ngưỡng mộ khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc với Kim Tae Hee.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Bi Rain sở hữu khối tài sản khổng lồ và được xem là "ông hoàng bất động sản" của làng giải trí xứ Hàn. Theo Naver, mỗi tháng Bi Rain đều nhận được 100 triệu won (hơn 2,06 tỷ đồng) từ tiền cho thuê căn hộ.

Video: Người hâm mộ đón Bi Rain ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Ngọc Ánh
#Bi Rain #sân bay Tân Sơn Nhất #fan meeting #lễ hội âm nhạc #ca sĩ Hàn Quốc #diễn viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục