Sẽ dẫn độ trùm lừa đảo Mr Hunter Lê Khắc Ngọ từ Philippines về nước

TPO - "Thông qua Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) mới ký kết cách đây không lâu, Công an Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Philippines để bắt giữ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ - đồng phạm của TikToker Mr Pips Phó Đức Nam. Công an TP Hà Nội đang báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để sớm dẫn độ đối tượng Lê Khắc Ngọ về nước", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội chia sẻ thông tin.

Tại sự kiện ra mắt phim truyền hình Tường lửa Tràng An về đề tài đấu tranh với tội phạm công nghệ cao như tiền ảo và lừa đảo trên mạng, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội - điểm lại những cuộc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao trên địa bàn thành phố.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng cho biết phim kêu gọi người dân tránh rơi vào cạm bẫy của các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm như Mr Pips, Lê Khắc Ngọ trong đường dây lừa đảo 5.200 tỷ đồng gây xôn xao dư luận cuối năm 2024.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội - nói về chuyên án Mr Pips.

Theo thống kê của Bộ Công an, từ cuối năm 2019 đến giữa năm 2024, các vụ lừa đảo trên không gian mạng gây thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng. Riêng chuyên án Mr. Pips, với số tiền chiếm đoạt gần 6.000 tỷ đồng, cho thấy mức độ tinh vi, xảo quyệt và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của loại hình tội phạm này.

Chuyên án Mr. Pips có kết quả, phạm vi và những giá trị tài sản có thể thu giữ vượt xa tất cả các vụ án trước đó.

Trong những năm qua, tình hình tội phạm công nghệ cao có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, lợi dụng sự phát triển của công nghệ và không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2025, toàn thành phố đã phát hiện 1.787 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, chiếm 35% tổng số vụ phạm pháp hình sự, gây thiệt hại hơn 925 tỷ đồng. Những con số này cho thấy tội phạm công nghệ cao và tội phạm lừa đảo qua không gian mạng vẫn là một thách thức lớn, đòi hỏi lực lượng Công an Thủ đô phải chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm.

Cùng với công tác phòng ngừa, Công an TP Hà Nội đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn, nổi bật như phối hợp điều tra, khám phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến hoạt động tư vấn, môi giới đầu tư ngoại hối, chứng khoán, vàng do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Ngoài ra, Công an TP Hà Nội cũng phối hợp điều tra, triệt phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 2.000 nạn nhân, dụ dỗ đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng tiền kỹ thuật số MPX, bắt, khởi tố 11 đối tượng, thu giữ phong tỏa tài sản của các đối tượng hơn 500 tỷ đồng.

Những chiến công này đã trở thành nguồn cảm hứng để bộ phim Tường lửa Tràng An - Chuyên án cạm bẫy số ra đời. Bộ phim cũng là một hoạt động truyền thông góp phần lan tỏa tinh thần của Công ước Hà Nội trong cộng đồng.