Văn hóa

Google News

Nhạc kịch về chuyện tình công chúa Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vở nhạc vũ kịch "Công nữ Anio" được xây dựng dựa trên vở opera cùng tên, lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu giữa công chúa Ngọc Hoa của Việt Nam (con gái của Chúa Nguyễn Đàng trong) và thương gia Nhật Bản Araki Sotaro. Chuyện tình yêu có thật từ 400 năm trước được cho là cột mốc lịch sử đánh dấu mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp, thân thiện và tôn trọng lẫn nhau giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tối 14/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản và các đơn vị liên quan công bố sản xuất dự án nhạc vũ kịch Công nữ Anio.

Vở nhạc vũ kịch được xây dựng dựa trên vở opera Công nữ Anio, ra đời nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2023. Tác phẩm lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu giữa công chúa Ngọc Hoa của Việt Nam (con gái của Chúa Nguyễn Đàng trong) và thương gia Nhật Bản Araki Sotaro.

581833949-10214466881663196-5558196591725089269-n-6917.jpg
Đại sứ quán Nhật Bản và các đơn vị liên quan công bố sản xuất dự án nhạc vũ kịch Công nữ Anio.

Nhận được sự tin tưởng của Chúa Nguyễn, công chúa Ngọc Hoa được gả cho Sotaro, theo hôn phu đến Nagasaki (Nhật Bản). Tại vùng đất này, công chúa được người dân yêu mến gọi với cái tên thân mật “Anio san” và sống cuộc đời còn lại với đất nước và con người Nhật Bản. Câu chuyện tình yêu có thật từ 400 năm trước được cho là cột mốc lịch sử đánh dấu mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp, thân thiện và tôn trọng lẫn nhau giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản.

snapedit-1763142047558-4246.jpg
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại sự kiện.

Tham dự sự kiện công bố vở nhạc kịch, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định chuyện tình giữa công chúa Ngọc Hoa (công nữ Anio) và thương nhân Araki Sotaro là biểu tượng cho quan hệ hữu nghị lâu dài giữa hai quốc gia.

"Vở opera Công nữ Anio và hôm nay chuyển thành vở nhạc kịch, sinh ra từ tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, cho thấy mối quan hệ giữa hai quốc gia thì nền tảng chính là sự giao lưu, sự hiểu biết và tình yêu giữa hai dân tộc, thể hiện qua câu chuyện tình giữa công chúa Ngọc Hoa và thương nhân Sotaro”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ phát biểu.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cũng cho biết câu chuyện của công nữ Anio vẫn được tái hiện trong lễ hội truyền thống Nagasaki Kunchi của tỉnh Nagasaki, trở thành một phần sâu đậm trong văn hóa Nhật Bản. Cứ 7 năm một lần, lễ hội tái hiện lại cảnh công nữ Anio về nhà chồng. Lần tái hiện gần đây nhất diễn ra vào năm 2023, và lần kế tiếp dự kiến vào năm 2030.

582687557-10214466881823200-9119978224979617456-n-802.jpg
Đỗ Phan Gia Hân (giữa) được chọn đóng vai chính.

Sự kiện tối 14/11 cũng công bố người được chọn vào vai công nữ Anio là Đỗ Phan Gia Hân - sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Đỗ Phan Gia Hân là thí sinh xuất sắc vượt qua tất cả các vòng tuyển chọn kéo dài ba tháng, được hội đồng giám khảo đánh giá đúng với hình ảnh công nữ Anio thời hiện đại.

Vở nhạc vũ kịch sẽ công diễn 20 buổi tại nhà hát nghệ thuật ở Nhật Bản vào tháng 9/2026. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Tashiro Mario, Onoda Ryunosuke, Oto Kurisu và Đỗ Phan Gia Hân. Đội ngũ sáng tạo bao gồm tác giả âm nhạc Trần Mạnh Hùng và tác giả kịch bản tiếng Việt Hà Quang Minh.

Ngọc Ánh
#nhạc kịch #Công nữ Anio #Ngọc Hoa #Nhật Bản #quan hệ ngoại giao

