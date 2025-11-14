Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng: Phim về đường dây lừa đảo Mr Pips sát với đời thực

TPO - Phim “Tường lửa Tràng An” kêu gọi người dân tránh rơi vào cạm bẫy của các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm như Mr Pips (Lê Khắc Ngọ) trong đường dây lừa đảo 5.200 tỷ đồng gây xôn xao dư luận cuối năm 2024. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc công an TP Hà Nội - khẳng định phim sát với thực tế, độ chính xác rất cao.

Không để lộ phương pháp nghiệp vụ khi làm phim

Sáng 14/11, Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) Hà Nội phối hợp với Công an TP Hà Nội ra mắt phim truyền hình dài tập Tường lửa Tràng An. Đây là phim truyền hình đầu tiên có nội dung đề cập những vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao như tiền ảo và lừa đảo trên mạng.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt phim, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội - điểm lại những cuộc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao trên địa bàn thành phố. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định trong quá trình sản xuất, Công an TP Hà Nội cam kết đồng hành với đoàn làm phim từ công tác cố vấn nội dung nghiệp vụ, chuẩn bị điều kiện tốt nhất về lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội - phát biểu tại buổi ra mắt phim.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết phim Tường lửa Tràng An kêu gọi người dân tránh rơi vào cạm bẫy của các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm như Mr Pips, Lê Khắc Ngọ trong đường dây lừa đảo 5.200 tỷ đồng gây xôn xao dư luận cuối năm 2024. Nhờ ký kết Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Công ước Hà Nội 2025, lực lượng chức năng đang xác định, thu hồi tài sản của nhóm Mr Pips ở Singapore, Australia.

Nói thêm về quá trình hợp tác của Công an TP Hà Nội đồng hành với Đài PTTH Hà Nội trong bộ phim về tội phạm công nghệ cao, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết các chuyên án về tội phạm trên không gian mạng đều rất khó thực hiện, tội phạm ẩn rất sâu, có tổ chức, phân vai rất rõ ràng. Thậm chí, có nhóm chuyên giả danh công an, viện kiểm sát để ra lệnh bắt, có nhóm lại liên quan đến chuyên gia về bắt cóc online, đầu tư tài chính hoặc giả danh người nhà đi cấp cứu đòi phải chuyển tiền mổ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng gọi đó là những kẻ tội phạm "không gặp mặt”. Toàn bộ nội dung liên quan đến đối tượng đều là ảo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lãnh đạo Bộ Công an luôn quán triệt tinh thần phải đi trước tội phạm một bước.

"Phim nói về những vụ án có thật, rất sát với thực tế, độ chính xác rất cao. Trong phim thế nào, ngoài đời y như vậy", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ.

Giải đáp thêm thắc mắc về việc phim có bao nhiêu phần trăm tính xác thực, Thiếu tá, nhà biên kịch Vũ Liêm nhấn mạnh ê-kíp lấy những tình tiết quan trọng từ vụ án để xây dựng thành phim. Tỷ lệ xác thực khoảng 50-50.

Đại tá Trần Văn Hóa - Trưởng phòng PX03 - nói về sự phối hợp nhân lực, vật lực, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ để thực hiện bộ phim.

"Về chuyện có để lộ lọt biện pháp nghiệp vụ trong phim hay không, những người làm phim thể loại hình sự luôn phải suy nghĩ. Chúng tôi không nêu phương pháp, nhưng thủ pháp nhỏ về mặt nghiệp vụ có thể đưa ra để tạo nên tính hấp dẫn. Thực tế, ngoài đời các chiến sĩ Công an TP Hà Nội phải đọc hàng trăm nghìn bình luận, đọc liên tục hết ngày này sang tháng khác để tìm hiểu, nói vui là lấy công nghệ thấp thắng công nghệ cao", Thiếu tá Vũ Liêm chia sẻ.

Người thân của lãnh đạo đài Hà Nội cũng bị lừa tiền

Theo thống kê của Bộ Công an, từ cuối năm 2019 đến giữa năm 2024, các vụ lừa đảo trên không gian mạng gây thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng. Riêng chuyên án Mr. Pips, với số tiền chiếm đoạt gần 6.000 tỷ đồng, cho thấy mức độ tinh vi, xảo quyệt và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của loại hình tội phạm này.

Ý tưởng thực hiện bộ phim được khơi nguồn từ những kiến nghị bức xúc của cử tri Thủ đô và các báo cáo nghiệp vụ từ Công an TP Hà Nội. Trước thực trạng đáng lo ngại đó, Đài PTTH Hà Nội xác định phải phản ánh các mánh khóe lừa đảo công nghệ cao qua ngôn ngữ điện ảnh.

Ông Nguyễn Kim Khiêm - Tổng biên tập, Tổng Giám đốc Đài PTTH Hà Nội - phát biểu.

Ông Nguyễn Kim Khiêm - Tổng biên tập, Tổng Giám đốc Đài PTTH Hà Nội - cho biết trong cuộc gặp mặt cuối năm 2024, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng và các chiến sĩ Công an Hà Nội thông báo vừa hoàn thành một chuyên án mà kết quả, phạm vi và những giá trị tài sản có thể thu giữ vượt xa tất cả các vụ án trước đó.

Đài PTTH Hà Nội rất ấn tượng với những chiến công đó, cũng xác định cần làm để người dân hiểu hơn về những mặt trái, cạm bẫy trên không gian số. Tổng Giám đốc Đài PTTH Hà Nội cũng kể câu chuyện có thật khi người thân trong gia đình bị lừa tiền. “Năm 2024, người nhà của tôi tích góp được một sổ tiết kiệm khi về hưu, nhưng chỉ qua điện thoại, tin nhắn, họ bị lừa gần như hết số tiền tiết kiệm của cả đời công chức”, ông kể.

Bóc tách thủ đoạn thao túng tâm lý qua hội thảo, khóa đào tạo trá hình

Nội dung phim Tường lửa Tràng An xoay quanh cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng công an và một đường dây tội phạm tiền ảo quy mô lớn. Phim bắt đầu bằng bối cảnh một gia đình tại Hà Nội nỗ lực tìm lại số tiền bị mất trên sàn tiền ảo. Từ đó, họ vô tình dấn sâu vào một thế giới ngầm phức tạp.

Cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng công an và một đường dây tội phạm công nghệ cao chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản được mô tả rõ nét. Nội dung phim bóc tách thủ đoạn thao túng tâm lý thông qua các hội thảo, khóa đào tạo trá hình, nơi những lời hứa về thành công và tự do tài chính bị lợi dụng làm mồi nhử, lôi kéo hàng chục nghìn người nhẹ dạ.

Song song đó, tuyến điều tra bám sát hành trình truy vết, giải mã các thủ đoạn rửa tiền. Phim tập trung chỉ ra những điểm mù tâm lý khiến nạn nhân dễ sa bẫy, đánh thẳng vào lòng tham và ảo vọng làm giàu.

﻿ NSƯT Hoàng Hải và diễn viên Thùy Anh.

Trong phim, NSƯT Hoàng Hải vào vai Đại tá Hoàng - Trưởng phòng Điều tra hình sự PC02. Trong chuyên án, ông là người chỉ huy quyết đoán. NSƯT Trịnh Mai Nguyên đóng Thiếu tướng Bách - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội. Ông là người chỉ đạo tổng thể chuyên án, đại diện cho lý trí, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược. NSƯT Hoàng Hải nói đã làm cả trăm phim nhưng hình sự là đề tài khó nhất. Bên cạnh những cảnh hành động hay yếu tố nghiệp vụ, lời thoại cũng phải chuẩn xác. "Gia đình tôi có nhiều người công tác trong ngành công an, anh em bạn bè cũng có. Tôi tiếp xúc nhiều với họ và khi làm phim may mắn học thoại khá nhanh", nam diễn viên chia sẻ.

Diễn viên Doãn Quốc Đam đóng vai Long - chuyên gia công nghệ thông minh, điềm đạm, có tư duy sắc bén và khó đoán. Long vô tình bị cuốn vào vụ lừa đảo tiền ảo với quy mô lớn. Tình huống éo le này đã đẩy nhân vật vào nhiều chi tiết kịch tính, bất ngờ, buộc anh phải đấu tranh giữa lý trí, công lý và tình thân. Phim còn có sự tham gia của diễn viên Thùy Anh, Quỳnh Châu, Long Vũ, Thanh Bình.