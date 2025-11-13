Minh Hằng ẩn ý cuộc sống thị phi của người nổi tiếng

TPO - Minh Hằng sinh con đầu lòng năm 2023, sau đó dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Cô nói game show "Chị đẹp đạp gió" giúp lấy lại ngọn lửa đam mê với âm nhạc. Hôm 12/11, Minh Hằng ra sản phẩm âm nhạc mới với ý nghĩa nhìn lại sự nghiệp đã qua.

MV lấy cảm hứng từ Minh Hằng

7 năm qua, ca sĩ Minh Hằng không hoạt động nhiều trong lĩnh vực âm nhạc. Nữ ca sĩ nói cuộc sống của người đã lập gia đình, sinh em bé khiến cô thay đổi. Quay lại với âm nhạc sau 7 năm, Minh Hằng ra mắt MV Director - sản phẩm gợi nhớ hành trình hoạt động nghệ thuật.

"Ngoài nghĩa đen là đạo diễn, tôi rất thích ý nghĩa sâu xa của Director là khả năng làm chủ cuộc đời. Điều này rất đúng với Minh Hằng ở hiện tại. Chị đẹp đạp gió giúp tôi lấy lại ngọn lửa đam mê với âm nhạc và sân khấu. Tôi có cơ hội cập nhật thêm xu hướng âm nhạc mà khán giả yêu thích ở hiện tại. Qua đó, tôi tự giải đáp những câu hỏi còn bỏ ngỏ bên trong mình về việc trở lại, về khả năng hòa nhập với môi trường âm nhạc hiện đại", Minh Hằng nói.

Hình ảnh mới của Minh Hằng.

Ca khúc do nhóm DTAP sáng tác và sản xuất, thuộc thể loại dance sôi động, trẻ trung, lấy cảm hứng từ chính hình ảnh của nữ nghệ sĩ trong cuộc sống và sự nghiệp. MV do đạo diễn trẻ Nguyễn Lê Trung Hải thực hiện. Không chỉ khẳng định vị thế của Minh Hằng trong vai trò nghệ sĩ đa năng và người phụ nữ độc lập, sản phẩm mới còn truyền tải tinh thần dám bứt phá để làm chủ hành trình nghệ thuật.

Phần lời của Director mang tinh thần tuyên ngôn, cho thấy hình ảnh người phụ nữ hiện đại - vừa bản lĩnh, vừa kiêu hãnh. Minh Hằng ví cuộc sống như một bộ phim, nơi cô là đạo diễn cho chính mình. Nữ nghệ sĩ là người viết kịch bản, chọn vai diễn, quyết định góc máy và cả cách kể chuyện.

Những câu hát như "Zoom in anh đang thấy đời đẹp như hoa. Zoom out em cho thấy như tranh biếm hoạ. Em đây đâu có muốn đời nhiều drama. But drama follow my aura” ám chỉ những thị phi mà người nổi tiếng gặp phải.

Hoài niệm thời băng đĩa thịnh hành

Minh Hằng đồng hành cùng nhóm DTAP suốt quá trình sản xuất MV. Lần đầu hợp tác với DTAP, Minh Hằng cho biết đã có lộ trình kỹ càng, hai bên ngồi lại lắng nghe sở thích, sở trường của nhau để từ đó tìm ra hướng đi đúng đắn.

"Tôi tìm hiểu và hỏi các bạn có gợi ý gì mới cho tôi ở hành trình âm nhạc phía trước không. Tôi rất cởi mở lắng nghe những ý kiến đóng góp. Nếu muốn có kết quả như mong đợi, phải làm nhiều điều trước kia mình chưa từng làm”, ca sĩ nói.

Minh Hằng liên tục thay đổi tạo hình trong sản phẩm âm nhạc mới.

Mỗi bối cảnh trong MV tượng trưng cho một giai đoạn khác nhau trong hành trình làm nghề của Minh Hằng. Các hiệu ứng như lửa cháy, tia chớp, khói sáng hay chuyển cảnh xoay vòng tạo nên độ hoành tráng.

MV mở đầu bằng khung cảnh chuyến bay mang tên Director, xuyên qua bầu trời bão tố và thả xuống một cơn mưa đĩa CD. Hình ảnh đĩa nhạc khổng lồ gợi cảm giác hoài niệm về những năm 2000 - thời kỳ băng đĩa thịnh hành của nhạc Việt và cũng là dấu ấn riêng của Minh Hằng trong âm nhạc.

Sau phân đoạn này, không gian chuyển sang set quay hiện đại với hàng loạt màn hình và thiết bị ghi hình bao quanh, thể hiện khía cạnh diễn viên, nhà sản xuất của Minh Hằng. Chiếc ghế nóng chương trình truyền hình thực tế cũng xuất hiện như ẩn dụ cho vai trò huấn luyện viên.

Ba khách mời đặc biệt của MV là Đồng Ánh Quỳnh, Tín Nguyễn và Khiết Đan. Họ vào vai những thí sinh trong một buổi thử vai giả tưởng, nơi Minh Hằng hóa thân thành huấn luyện viên, đạo diễn đầy quyền lực.

Minh Hằng và ba khách mời.

Minh Hằng sinh con đầu lòng vào tháng 8/2023. Khi trở lại với âm nhạc, nữ ca sĩ thừa nhận gặp khó khăn khi tìm cách cân bằng. "Tôi phải tìm cách dung hòa thời gian dành cho công việc và gia đình. Mỗi lúc bận rộn với dự án, ông xã luôn đứng phía sau ủng hộ và trở thành hậu phương vững chắc cho tôi yên tâm làm việc”, ca sĩ chia sẻ.

Minh Hằng sinh năm 1987, hoạt động ở vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô từng gây chú ý qua các phim truyền hình Mộng phù du, Gọi giấc mơ về, Mẹ ác ma cha thiên sứ. Ở mảng điện ảnh, cô từng tham gia Giải cứu thần chết, Những nụ hôn rực rỡ, Bao giờ có yêu nhau. Ngoài ra, Minh Hằng làm đại diện thương hiệu, giám khảo các show thực tế. Nữ nghệ sĩ tham gia game show Chị đẹp đạp gió năm 2024, gia nhập đội hình chiến thắng.