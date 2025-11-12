Nhà thơ Nguyễn Duy sau hai lần đột quỵ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nhà thơ Nguyễn Duy bị tai biến mạch máu não hồi đầu tháng 10, phải điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM). Qua cơn hiểm nghèo, ông tiếp tục sáng tác để giữ tinh thần lạc quan.

Hồi đầu tháng 10, nhà thơ Nguyễn Duy nhập viện Quân y 175 vì nhồi máu não. Ông vẫn cập nhật tình trạng bệnh với đồng nghiệp qua tin nhắn, tuy nhiên tình trạng sức khỏe yếu hơn lần đột quỵ đầu tiên cách đó 3 tháng. Theo người bạn thân là tiến sĩ mỹ học Thế Hùng, nhà thơ Nguyễn Duy giao tiếp khó khăn. Qua cơn hiểm nghèo, nhà thơ sáng tác trên giường bệnh và giữ tinh thần lạc quan.

Đầu tháng 11, bạn bè cho biết nhà thơ Nguyễn Duy đã xuất viện, tình trạng sức khỏe ổn định hơn. TS Nguyễn Bá Long - người bạn của nhà thơ - cho biết: "Tuy Nguyễn Duy còn yếu nhưng đã chống gậy ra phòng khách nói chuyện, lại cầm bút vẽ nữa. Ông kể rằng trước đó bị ngọng không nói được, phải tập thêm".

578247048-2751081065249835-129583936559621649-n.jpg
578250605-2751081031916505-7903537235927957811-n.jpg
Nhà thơ Nguyễn Duy ký tặng sách cho TS Nguyễn Bá Long.

Nhà thơ Nguyễn Duy (tên khai sinh Nguyễn Duy Nhuệ) sinh năm 1948 ở Thanh Hóa. Ông đi bộ đội năm 1966, rồi về công tác ở báo Văn nghệ.

Nhà thơ Nguyễn Duy đã in 15 tập thơ, 3 tập bút ký, một tập tiểu thuyết và được trao nhiều giải thưởng. Ông từng nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Chùm thơ Hơi ấm ổ rơm, Tre Việt Nam, Bầu trời vuông của ông được trao giải nhất cuộc thi của báo Văn nghệ, làm nên tên tuổi của Nguyễn Duy trong thi ca chiến tranh.

Tre Việt Nam - một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà thơ - có nhiều hình ảnh đẹp. Thông qua tác phẩm, tác giả thể hiện sự gắn bó lâu đời giữa cây tre với đất nước và con người Việt Nam.

Bài thơ tiếp tục gây chú ý khi trở thành cảm hứng cho nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, ca sĩ Đức Phúc trong tiết mục chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision diễn ra tại Nga cuối tháng 9. Trong chương trình, Đức Phúc chọn trình diễn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, trích bốn câu trong bài thơ của tác giả Nguyễn Duy.

snapedit-1762956515528-5338.jpg
Nhà thơ Nguyên Hùng (phải) tới thăm nhà thơ Nguyễn Duy ở bệnh viện.

Sau khi giành ngôi quán quân, ca sĩ Đức Phúc và ê-kíp đến thăm nhà thơ Nguyễn Duy. Nam ca sĩ bày tỏ biết ơn nhà thơ. Anh khẳng định tác phẩm tạo cảm xúc rất mạnh mẽ. Đáp lại, nhà thơ Nguyễn Duy cảm động, cho biết rất mừng vì thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp nhận, khai thác và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Nhà thơ Nguyễn Duy tặng ca sĩ Đức Phúc tuyển tập thơ mới xuất bản, có chữ ký của ông.

Ngọc Ánh
