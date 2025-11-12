Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Nỗi khổ của giải Cánh diều

TPO - Hội Điện ảnh Việt Nam đang làm việc với các đối tác để xử lý khó khăn liên quan đến địa điểm tổ chức, tiền thưởng của giải Cánh diều 2025.

Lễ tổng kết, trao thưởng của giải Cánh diều 2025 dự kiến diễn ra cuối tháng 12. Tuy nhiên, giải thưởng này gặp nhiều khó khăn ngổn ngang trước thềm công bố kết quả. Trong thông báo vào cuối tháng 10, đại diện Hội Điện ảnh Việt Nam chia sẻ lễ trao giải Cánh diều có thể sẽ không có tiền thưởng vì những khúc mắc về thủ tục, quy định. Việc giải Cánh diều đứng trước nguy cơ không có tiền thưởng đã đặt ra câu hỏi về quy mô tổ chức giải.

Chiều 11/11, trả lời PV Tiền Phong về việc xử lý khó khăn cho giải Cánh diều, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Nguyễn Văn Tân cho biết chưa có thêm thông tin gì mới về địa điểm tổ chức và giải pháp gỡ khó về tiền thưởng.

"Hội Điện ảnh Việt Nam đang làm việc với các đối tác. Khi có thông tin cụ thể, chúng tôi sẽ công bố. Hội Điện ảnh Việt Nam đã thông báo tới các hội viên, văn nghệ sĩ và các tập thể, cá nhân tham gia dự giải. Hiện hội làm việc với các đối tác khác để huy động kinh phí xã hội hóa", ông Tân nói về giải pháp trước mắt.

canh-dieu-2023-1-1721633597038624521968.jpg
Dàn nghệ sĩ dự giải Cánh diều.

Những năm gần đây, Hội Điện ảnh Việt Nam nỗ lực tham gia nhiệm vụ văn hóa xã hội chung, tổ chức giải Cánh diều ở nhiều nơi như Hà Nội, TPHCM, Nha Trang (Khánh Hòa). Với giải thưởng lần này, Hội tiếp tục làm việc với nhiều bên để tìm hướng giải quyết, cố gắng bảo vệ quyền lợi của các hội viên và tác giả dự giải.

“Tiền thưởng mặc dù không nhiều, nhưng cũng có giá trị động viên lớn. Giải thưởng Cánh diều là một trong số các giải quan trọng có thể dùng để xét xin danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, giải thưởng Hồ Chí Minh", ông Nguyễn Văn Tân nói.

image.jpg
Lễ trao giải Cánh diều có thể sẽ không có tiền thưởng.

Về vấn đề không có tiền chi trả cho cá nhân, tập thể giành giải, ban tổ chức giải thích vướng mắc về định mức chi tiền thưởng từ nguồn ngân sách nhà nước cho các hạng mục giải thưởng của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương năm 2025 chưa được cơ quan tài chính có thẩm quyền cho phép chi.

Giải thưởng Cánh diều của Hội Điện ảnh Việt Nam cũng nằm trong số này. Trong trường hợp các Hội không tháo gỡ được vướng mắc, các tác phẩm, cá nhân không nhận được tiền thưởng.

Hội Điện ảnh cũng như nhiều hội văn học nghệ thuật khác, còn lúng túng về kinh phí hoạt động. PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - từng chia sẻ để thực hiện giải Cánh diều, Hội được cấp khoảng 600-800 triệu đồng. Số tiền này vừa đủ trả cho dàn giám khảo, giải thưởng, cúp và chi phí truyền hình trực tiếp. Vì vậy, để tổ chức lễ trao giải và các hoạt động song hành của Cánh diều, Hội Điện ảnh Việt Nam tiến hành xã hội hóa.

Năm 2024, giải tổ chức ở Nha Trang, thu hút 163 phim dự thi. Phim Mai của Trấn Thành đoạt 4 giải thưởng quan trọng là Phim hay nhất, Biên kịch, Thiết kế mỹ thuật và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Ngọc Ánh
