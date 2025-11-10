Mỹ Tâm cảnh báo

TPO - Nhiều nghệ sĩ như Lam Trường, Trấn Thành, Phan Mạnh Quỳnh, Khắc Việt từng bị kẻ xấu sử dụng hình ảnh, giọng nói để dựng video lừa đảo. Mới đây, Hòa Minzy và Mỹ Tâm lên tiếng cảnh báo khán giả về vấn đề này.

Gần đây, ê-kíp của ca sĩ Mỹ Tâm ghi nhận nhiều video và quảng cáo sử dụng hình ảnh, giọng nói AI giả mạo Mỹ Tâm để quảng bá sản phẩm mà không được sự cho phép của nữ nghệ sĩ. Tối 9/11, công ty quản lý khẳng định ca sĩ Mỹ Tâm không tham gia hoặc đại diện cho bất kỳ nội dung, sản phẩm nào ngoại trừ các thương hiệu, sản phẩm được đăng tải bởi kênh chính thức của công ty và trang cá nhân của ca sĩ.

"Việc sử dụng hình ảnh và giọng nói của nghệ sĩ cho mục đích thương mại trái phép là vi phạm quyền hình ảnh và pháp luật hiện hành. Công ty đang phối hợp với các nền tảng để gỡ bỏ nội dung vi phạm và làm việc với cơ quan pháp luật để can thiệp. Mong quý khán giả cảnh giác với các nội dung không chính thức và báo cáo khi phát hiện những nội dung, hành vi tương tự", đại diện của Mỹ Tâm lên tiếng.

Hình ảnh Mỹ Tâm bị nhiều trang mạng sử dụng cho mục đích xấu.

Nữ ca sĩ cũng mong quý khán giả cảnh giác, không để bị lừa mua hàng giả độc hại, dẫn đến những trường hợp đáng tiếc. Mỹ Tâm đăng ảnh chụp màn hình các video, trang mạng và kênh giả mạo cô để khán giả đề phòng.

Ca sĩ Hòa Minzy cũng gặp tình trạng tương tự. Đầu tháng 11, giọng ca Bắc Bling cho biết đã làm việc với cơ quan chức năng để xử lý trang mạng giả mạo. Dù các bài viết trên trang có nội dung bình thường, nhưng khi chạy quảng cáo, họ lại sử dụng thông tin sai lệch nhằm mục đích lừa đảo. Một số trang giới thiệu việc làm với mức lương cao, đánh vào tâm lý khán giả trẻ.

Nữ ca sĩ khẳng định cô đã làm việc với cơ quan chức năng để xử lý, đồng thời tiết lộ đây không phải lần đầu hình ảnh của mình bị lợi dụng. Bên cạnh đó, nhiều trang khác dùng hình ảnh của Hòa Minzy để đánh lừa khán giả, gán ghép nội dung phát ngôn sai lệch vào nữ ca sĩ.

Tháng 4, một cá nhân mạo danh quản lý Hòa Minzy ký hợp đồng biểu diễn giả tại Hạ Long với giá chỉ bằng 1/4 cát-xê thực, khiến ê-kíp phải công khai đính chính. "Tôi không quảng cáo, bán hàng tào lao, không tìm kiếm nhân sự. Hy vọng mọi người cùng vào báo cáo trang này giúp tôi", Hòa Minzy giải thích.

Lý Hải cũng là "nạn nhân" của công nghệ giả giọng nói, hình ảnh.

Nhiều sao Việt như Lam Trường, Trấn Thành, Phan Mạnh Quỳnh, Khắc Việt cũng bị kẻ xấu sử dụng hình ảnh, giọng nói để dựng video lừa đảo. Bằng kỹ thuật ghép hình và đồng bộ giọng, các clip quảng cáo dùng hình ảnh nghệ sĩ được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên TikTok, Facebook, YouTube. Chiêu thức này đánh thẳng vào lòng tin của công chúng. Nhiều người vì tin vào hình ảnh, phát ngôn của thần tượng mà rơi vào bẫy đầu tư, mua hàng ảo.

Xuất phát từ thực tế đó, sáng 6/11, báo Tiền Phong phối hợp cùng Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM tổ chức buổi tọa đàm Nhận diện và chống tin giả trong kỷ nguyên AI. Chương trình có sự tham gia của nhiều đại biểu là chuyên gia, nghệ sĩ, hướng đến trang bị cho sinh viên khả năng nhận diện, ứng phó và lan tỏa thông tin có trách nhiệm trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ.