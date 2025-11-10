Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Ngu Thư Hân lại đắc tội

Hà Trang
TPO - Lần xuất hiện công khai sau loạt scandal tiếp tục khiến Ngu Thư Hân mất điểm. Bộ đầm màu sắc của nữ diễn viên bị cho là không tôn trọng quốc tang Thái Lan.

Ngu Thư Hân tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích khi xuất hiện tại sự kiện ở Thái Lan. Nữ diễn viên đang là cái tên vướng nhiều ồn ào liên quan đến hành vi bắt nạt đồng nghiệp trên sóng truyền hình, không tôn trọng tiền bối, bị nhiều kênh truyền thông lớn xóa tên…

Trong loạt ảnh được studio của Ngu Thư Hân công bố, cô diện đầm dạ hội xanh, kiểu dáng ôm sát gợi cảm. Theo Orientaldaily, bộ đầm bị nhiều khán giả Thái Lan phản ứng dữ dội, cho rằng việc cô mặc trang phục nổi bật như vậy trong thời điểm quốc tang là hành động thiếu tôn trọng.

image-1.jpg
image.jpg
Ngu Thư Hân được mời tham dự sự kiện iQiyi Thailand Joyful Convention hôm 7/11. Cô đứng trung tâm, mặc đồ nổi bật nhất khi đứng cùng dàn sao.

Thái Lan đang trong giai đoạn quốc tang sau khi vương thái hậu Sirikit qua đời hôm 24/10, hưởng thọ 93 tuổi. Nhiều người dân, các nghệ sĩ tham gia hoạt động giải trí chủ động mặc trang phục đen hoặc màu trung tính để thể hiện sự tôn kính.

Tuy nhiên, Ngu Thư Hân khi xuất hiện lại chọn trang phục váy xanh sáng rực, khiến một số khán giả chỉ trích cô thiếu tôn trọng, không đúng thời điểm.

Một số bình luận của cư dân mạng Thái Lan viết: "Đang quốc tang mà cô ấy không biết sao?”, “Nghệ sĩ muốn mặc đẹp là quyền của họ, nhưng ít nhất cũng nên biết tôn trọng văn hóa nước khác”, “Ngay cả concert của BlackPink còn khuyến khích khán giả mặc đồ đen, vậy mà cô ấy lại mặc như thế này để quảng bá phim”…

561521106-927267246345066-165699.jpg
Nữ diễn viên chọn bộ váy dạ hội màu xanh với pha lê, voan dài chấm đất, nằm trong bộ sưu tập Tony Ward Couture Xuân Hè 2025.

Trong sự kiện, ngôi sao sinh năm 1995 còn giới thiệu bản thân bằng tiếng Thái và hát một đoạn ca khúc Thái, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thiện chí. Tuy nhiên, nỗ lực đó không đủ để xoa dịu làn sóng chỉ trích.

Một số người so sánh cô với Triệu Lộ Tư, cho rằng khi sang Thái Lan, Triệu Lộ Tư đã chuẩn bị phần phát biểu tiếng Thái dài 5 phút và giao lưu thân thiện với người hâm mộ, khiến Ngu Thư Hân bị đánh giá là lép vế.

Ngoài ra, những ồn ào cũ của cô vẫn chưa lắng xuống. Cha của Ngu Thư Hân, ông Ngu Phi Kiệt, bị tố liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi và chiếm dụng tài sản doanh nghiệp nhà nước. Nữ diễn viên cũng từng bị “đào lại” cảnh trong show, bị cho là có hành vi bắt nạt bạn diễn.

Những tranh cãi khiến số lượng người theo dõi cô sụt giảm mạnh, nhiều nhãn hàng ngừng hợp tác. Nay lại vướng thêm sự việc ở Thái Lan, hình ảnh của Ngu Thư Hân tiếp tục chìm trong khủng hoảng dư luận.

Hà Trang
#Ngu Thư Hân #tranh cãi #Thái Lan #quốc tang #trang phục

