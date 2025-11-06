Tùng Dương: 'Nhan sắc tôi trung bình yếu'

TPO - Tùng Dương ra mắt album "The Voice - Timeless" trên đĩa than, tuyển chọn 8 tình khúc kinh điển được làm mới. Anh chia sẻ nhiều trải nghiệm trong âm nhạc, cho rằng hát phô, hát oét mới là con người, không thể đòi hỏi sự hoàn hảo như AI.

Có gì trong album tình ca của Tùng Dương?

Ngày 5/11, ca sĩ Tùng Dương ra mắt album The Voice - Timeless (Vĩnh cửu) dưới định dạng đĩa than (vinyl). Đây là tuyển tập những tình khúc bất hủ của âm nhạc Việt Nam, được anh và ê-kíp thực hiện tỉ mỉ, như món quà dành cho khán giả đã yêu mến tiếng hát Tùng Dương suốt hơn 20 năm qua.

Album gồm tám ca khúc, tuyển tập theo yêu cầu từ khán giả. Đây đều là những bài hát gắn bó với Tùng Dương trong suốt quá trình biểu diễn, đồng thời là những bản nhạc mà người hâm mộ nhiều lần mong anh thu âm lại một cách chỉn chu nhất.

Tùng Dương ra mắt album mới.

Các tác phẩm được Tùng Dương và ê-kíp khoác lên màu áo mới gồm Một mình (Lam Phương), Cô đơn (Nguyễn Ánh 9), Ngậm ngùi (Phạm Duy - Huy Cận), Nỗi lòng người đi (Anh Bằng), Riêng một góc trời (Ngô Thụy Miên), Dấu chân địa đàng, Ru ta ngậm ngùi (Trịnh Công Sơn) và Kiếp nào có yêu nhau (Phạm Duy - Minh Đức Hoài Trinh).

Nhạc sĩ Hồng Kiên là giám đốc âm nhạc của dự án, anh cho biết làm đĩa than khó và thực hiện sản phẩm cho Tùng Dương còn khó hơn, đặc biệt áp lực khâu chọn bài, tìm kiểu phối và dựng tổng thể hình hài của album.

“Giọng hát của Tùng Dương thời điểm này đang ở độ chín cộng với kinh nghiệm cũng như sự nghiên cứu kỹ về âm nhạc, cách hát nên dường như Tùng Dương bay trên những bản phối lúc hoà quyện, thư thả khi dữ dội, rất biến hoá. Tùng Dương nhiệt huyết nhưng lần này giọng hát bao dung, từng trải và lùi lại để nhìn rõ bức tranh âm nhạc Việt Nam qua nhiều thời kỳ’”, nhạc sĩ Hồng Kiên chia sẻ.

Ca sĩ Bùi Lan Hương, nhạc sĩ Huy Tuấn, MC Nguyên Khang đến ủng hộ Tùng Dương.

Hát phô, hát oét mới là con người

Liên quan đến sự cố hát oét của Hồ Ngọc Hà trên sân khấu gần đây, ca sĩ Tùng Dương bày tỏ góc nhìn cảm thông với đồng nghiệp. Anh chia sẻ việc một ca sĩ đôi khi hát phô hay lệch tông là điều rất đỗi bình thường, thậm chí đáng quý trong thời đại âm nhạc đang bị ảnh hưởng bởi công nghệ. “Tôi nghĩ đôi khi hát phô, hát oét mới là con người, hoàn hảo quá đã là AI rồi”, anh nói.

Tùng Dương thừa nhận bản thân cũng chưa bao giờ cảm thấy thật sự mãn nguyện với bất kỳ sản phẩm nào. Khi hoàn thành một album hay bản thu, anh chỉ tạm hài lòng vì biết đâu đó vẫn còn những chi tiết chưa ưng ý.

Theo nam ca sĩ, anh vẫn muốn lưu giữ tinh thần mộc mạc, nguyên bản trong mỗi bản thu ở thời kỳ công nghệ sĩ. Trong quá trình thu âm, anh hát trọn vẹn từng ca khúc từ đầu đến cuối, thu đi thu lại 4-5 lần rồi chọn phiên bản thể hiện tốt nhất. Mỗi lần vào phòng thu, anh có thể thu 3-4 bài nhưng chỉ tập trung một bài để có hiệu quả tốt nhất.

Trước nhận xét về sự thay đổi trong phong cách, Tùng Dương cho biết anh hiểu rõ bản thân và luôn chủ động làm mới mình. Anh nói mình không còn trẻ để được gọi là anh trai, nhan sắc cũng chỉ ở mức trung bình yếu, nên chỉ biết cố gắng. Nam ca sĩ cho biết anh thường xuyên làm việc với nghệ sĩ trẻ để học hỏi từ tư duy, cách sáng tạo đến nguồn cảm hứng nghệ thuật.

Tùng Dương sinh năm 1983, nổi tiếng từ Sao Mai điểm hẹn 2004. Anh thử sức với nhiều thể loại âm nhạc từ dân gian đương đại, jazz, blues… và ghi dấu qua các album Chạy trốn, Những ô màu khối lập phương, Li ti... Anh nhiều lần nhận giải Cống hiến “Ca sĩ của năm”, gây ấn tượng khi kết hợp dân gian đương đại với các dòng nhạc hiện đại.