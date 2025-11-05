Một em xinh được đề cử giải thưởng cùng G-Dragon, BlackPink

Tin vui lớn trước sinh nhật 25 tuổi

Ca sĩ Han Sara được Diễn đàn Người tiêu dùng Hàn Quốc (Korea Consumer Forum) lựa chọn là một trong các ứng cử viên của giải thưởng Nữ ca sĩ triển vọng dẫn dắt năm 2026, dành riêng khu vực Việt Nam (Vietnam Category).

Han Sara được đề cử giải thưởng cùng G-Dragon, các thành viên nhóm BlackPink.

“Tôi biết ơn khi được đề cử tại giải thưởng lớn và uy tín đến từ quê hương của mình. Sau hành trình Unfrozen, tôi đã học được cách sống thật, hát thật và yêu nghề hơn bao giờ hết. Được công nhận ở Hàn Quốc - nơi mình sinh ra - trong khi đang hoạt động tại Việt Nam là niềm tự hào đặc biệt mà tôi muốn dành tặng cho tất cả ai đã tin tưởng và yêu thương mình”, ca sĩ chia sẻ.

Korea Top Brand Awards là giải thưởng thường niên uy tín tại Hàn Quốc, hiện đã đi tới mùa giải thứ 24. Chương trình nhằm tôn vinh những thương hiệu, nghệ sĩ và cá nhân có sức ảnh hưởng tích cực tại Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia. Kết quả giải thưởng được xác định thông qua khảo sát người tiêu dùng toàn cầu, do Diễn đàn Người tiêu dùng Hàn Quốc chủ trì.

Để chuẩn bị cho hành trình mới, đơn vị quản lý nữ ca sĩ cho hay họ đang chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật kết hợp fan meeting cho Han Sara.

Han Sara sau Em xinh say hi

2025 là một năm đáng nhớ đối với Han Sara. Mở màn bằng hành trình Em xinh say hi, giọng ca Gen Z có cơ hội thể hiện nhiều khía cạnh của bản thân trong chuỗi chương trình thực tế đang gây sốt.

Han Sara kịp để lại dấu ấn trong những màn trình diễn Red flag, I’ll be there… cùng kỹ năng nhảy vượt trội so với các Em xinh khác. Tại concert Em xinh say hi chặng Hà Nội, cô được bình chọn là nghệ sĩ có màn trình diễn dance battle nổi bật nhất, nhận tràng pháo tay từ hàng vạn khán giả trong sân Mỹ Đình.

Han Sara nhận được nhiều sự chú ý sau Em xinh say hi.

Hưởng nhiệt từ Em xinh, nữ ca sĩ ra mắt E.P Unfrozen và mini concert cùng tên. Qua loạt sản phẩm âm nhạc đậm chất thời thượng, pha trộn chất liệu văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc, Han Sara mang đến hình tượng nghệ sĩ trẻ dám thoát khỏi khuôn mẫu cũ, tự do thể hiện bản sắc riêng. Cô trực tiếp viết lời cho ba ca khúc trong dự án, đồng thời trổ tài trình diễn, vũ đạo trên sân khấu mơ ước của chính mình.

Han Sara sinh năm 2000 tại Seoul, Hàn Quốc, tới Việt Nam sinh sống từ lúc 10 tuổi. Năm 2017, cô được chú ý khi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt, từ đây bước chân vào làng nhạc Việt.