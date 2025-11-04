Đằng sau cuộc bứt tốc ngoạn mục

TPO - Từ vũ trụ “say hi”, nhiều gương mặt trẻ như Dương Domic, Rhyder, Quang Hùng MasterD, Mỹ Mỹ… liên tục xuất hiện tại các sân khấu âm nhạc lớn. Từ sân chơi truyền hình, họ dần khẳng định vị thế trong thị trường nhạc Việt đang cạnh tranh khốc liệt.

Đằng sau cuộc bứt tốc của Dương Domic, Rhyder…

Trong đêm diễn quy tụ dàn sao đình đám như Sơn Tùng M-TP, Soobin, Trúc Nhân tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM) dịp cuối tuần, Dương Domic khiến hàng vạn khán giả hòa giọng theo hai bản hit Tràn bộ nhớ và Mất kết nối. Giọng ca sinh năm 2000 ghi dấu nhờ năng lượng trẻ trung, khả năng khuấy động và làm chủ sân khấu.

Sau đêm diễn, giữa loạt tin tức về các ngôi sao hạng A, mạng xã hội vẫn lan truyền video khán giả đồng thanh hát theo Dương Domic. Với một nghệ sĩ trẻ như Dương Domic, đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định sức lan tỏa của anh sau hành trình nỗ lực bền bỉ từ Anh trai say hi.

Dương Domic phất lên sau cuộc thi Anh trai say hi.

Nhiều fan của Dương Domic thừa nhận hơn một năm sau khi Anh trai say hi khép lại, tên tuổi của anh ngày càng được biết đến rộng rãi hơn. Fandom (cộng đồng người hâm mộ) của anh chưa hùng hậu như đàn anh, đàn chị, song âm nhạc của Dương Domic lại may mắn chạm được trái tim công chúng.

Không ít ý kiến cho rằng chính Anh trai say hi là bệ phóng giúp Dương Domic có được cuộc bứt tốc như hiện tại. “Tôi thực sự nể tầm ảnh hưởng của Anh trai say hi. Từ một cậu bé chẳng ai biết đến, giờ được đứng trên những sân khấu lớn thế này”, “Độ nhận diện từ địa ngục lên thiên đàng”, “Dương Domic có tài năng nhưng phải cảm ơn chương trình Anh trai say hi 100 lần vì đã cho anh cơ hội”, “Người có năng lực ắt sẽ được tỏa sáng, Dương Domic như viên ngọc dính bụi, và Anh trai say hi đã giúp anh gột đi lớp bụi đó”… khán giả bình luận.

Chẳng riêng Dương Domic, Anh trai say hi còn là bước đệm cho nhiều nghệ sĩ trẻ khác. Quang Anh Rhyder, quán quân Giọng hát Việt nhí năm nào, nhờ chương trình mà trở lại sân khấu và một lần nữa tỏa sáng. Trong khi đó, Quang Hùng MasterD có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp sau Anh trai say hi cùng chuỗi concert “phá đảo” hai miền Nam - Bắc.

Rhyder, Quang Hùng MasterD (phải) đắt show dịp cuối năm.

Nam ca sĩ sinh năm 1997 hiện nằm trong hàng ngũ “hit maker” của Vpop khi liên tiếp có trong tay những bản hit từ chương trình như Catch you if you can, Tình đầu quá chén, Trói em lại…. Trước đó, dù từng được biết đến ở thị trường Thái Lan với ca khúc tự sáng tác Dễ đến dễ đi, Quang Hùng MasterD vẫn ngụp lặn ở thị trường trong nước. Quyết định tham gia Anh trai say hi đã thực sự giúp anh đổi đời, trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ “hot” nhất hiện nay.

Không chỉ “vũ trụ Anh trai”, Em xinh say hi cũng là đòn bẩy giúp nhiều gương mặt mới đến gần hơn với công chúng. Game show này mang đến cơ hội để khán giả hiểu hơn về các ca sĩ, còn các nghệ sĩ trẻ thì có “đất” để thể hiện bản thân, từ ca hát, sáng tác, vũ đạo đến khả năng trình diễn và giải trí.

Em xinh Phương Mỹ Chi là trong đêm diễn tại TPHCM.

Lamoon, Mỹ Mỹ, LyHan, Phương Mỹ Chi, Ngô Lan Hương… là những cái tên đang có “nhiệt”, thường xuyên góp mặt tại nhiều sự kiện âm nhạc lớn nhỏ, minh chứng cho sức lan tỏa của các Em xinh trong việc phát hiện và nâng đỡ tài năng trẻ.

Tiếp tục “ươm mầm”

Bước sang mùa 2, Anh trai say hi tiếp tục thể hiện vai trò “vườn ươm” cho thế hệ nghệ sĩ mới. Sau hơn nửa chặng đường, chương trình dần định hình những gương mặt tiềm năng như Sơn.K, CongB, buitruonglinh…

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Các anh trai xuất thân từ "lò Kpop" như Dillan Hoàng Phan, CongB, Đỗ Nam Sơn, OgeNus tìm kiếm cơ hội ở Anh trai say hi mùa 2.

Nhiều nghệ sĩ của Anh trai say hi mùa 2 như Dillan Hoàng Phan, CongB, Đỗ Nam Sơn hay OgeNus từng tìm kiếm cơ hội tại các show sống còn ở Hàn Quốc để thử sức, tìm kiếm danh tiếng. Giờ đây, chính Anh trai say hi lại trở thành lựa chọn giúp họ có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận và ghi dấu ấn với khán giả Việt.

Ở sân chơi này, họ được đầu tư nghiêm túc, đề cao sáng tạo và thử thách nghệ sĩ toàn diện từ ca hát, sáng tác đến biểu diễn nhóm, hướng tới hình mẫu nghệ sĩ toàn năng có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Điểm khác biệt lớn nhất của vũ trụ “say hi” là không gian sáng tạo tự do. Các nghệ sĩ được thử nghiệm nhiều thể loại âm nhạc, không bị ràng buộc bởi phong cách cố định. Nhờ đó, chương trình tạo nên những sản phẩm mới mẻ, phù hợp thị hiếu hiện đại, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc cho thế hệ nghệ sĩ trẻ của Việt Nam.

Sơn.K đạt lượng người theo dõi tăng thần tốc sau ít tập Anh trai say hi.

Ở khía cạnh khác, việc góp mặt trong chương trình đều giúp các ca sĩ, rapper mở rộng tầm ảnh hưởng đáng kể trên mạng xã hội. Từ những gương mặt chỉ sở hữu vài nghìn người theo dõi, nhiều người đã nhanh chóng đạt đến con số hàng trăm nghìn.

Điển hình như Sơn.K, từ 6.000 người theo dõi trên Instagram nay đã gần chạm mốc 100.000. CongB cùng là trường hợp lượng người theo dõi tăng vọt sau khi chương trình phát sóng. Không quá lời khi nói, Anh trai say hi là cơ hội lớn cho những nghệ sĩ chưa từng được chú ý rộng rãi.

Với nhiều khán giả, việc góp mặt ở Anh trai say hi hay Em xinh say hi là bước đệm quan trọng, song cần nhiều yếu tố để đảm bảo thành công lâu dài. Có được cơ hội bước vào cánh cửa vũ trụ “say hi” là một phần, phần còn lại phụ thuộc vào nỗ lực, thực lực và định hướng của từng nghệ sĩ.