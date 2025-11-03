Toàn cảnh vụ nữ ca sĩ bị người dân Hàn Quốc yêu cầu xin lỗi

TPO - Làn sóng chỉ trích bùng nổ sau khi tòa án phủ nhận lời khai liên quan đến vụ việc giữa Hanni và nhóm ILLIT, giữa bối cảnh NewJeans vừa thua kiện ở vòng đầu tranh chấp hợp đồng với ADOR.

Hanni bị yêu cầu phải xin lỗi

Thành viên Hanni nhóm NJZ (NewJeans) đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại Hàn Quốc sau diễn biến mới nhất từ vụ kiện giữa ADOR và nhóm nhạc nữ.

Một bài đăng trên diễn đàn Pann cáo buộc Hanni nói dối về phát ngôn trước đó, khiến dư luận bùng nổ tranh cãi. Bài viết nhanh chóng lan truyền với hàng chục nghìn lượt xem và hàng loạt bình luận yêu cầu nữ ca sĩ xin lỗi công khai.

“Chẳng phải Hanni của NewJeans nên xin lỗi công khai sao? Tất cả những gì cô ấy nói hóa ra đều là nói dối. Thật sự rợn người”, bài đăng viral viết.

Hanni khóc trong phiên điều trần Quốc hội hồi tháng 10/2024, phân trần việc bị đối xử bất công ở nơi làm việc.

Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ những chia sẻ của Hanni trong quá khứ về sự cố giữa cô và nhóm ILLIT, tân binh của hãng Belift Lab (thuộc HYBE). Cô cho biết một quản lý của Belift từng yêu cầu các nghệ sĩ khác phớt lờ cô, khiến một số thành viên ILLIT đi ngang không chào hỏi.

Tuy nhiên, theo phán quyết mới nhất của Tòa án quận trung tâm Seoul, dữ liệu từ camera không cho thấy bằng chứng nào về việc Hanni bị đối xử bất công. Trong bản án, tòa cho rằng Min Hee Jin, cựu CEO của ADOR, phải chịu trách nhiệm chính. Tòa nhận định khó có thể chấp nhận mô tả của Hanni về sự việc này.

Ngay sau khi phán quyết được công bố, bài đăng cũ của Hanni trên Instagram cũng bị cư dân mạng “đào" lại. Trong đó, nữ ca sĩ viết:

“Tôi nhớ rõ mọi chuyện. Tôi định nói ra tại tòa, nhưng đã nhịn. Sao họ có thể cắt ghép một phần tin nhắn rồi bóp méo nó để có lợi cho mình, trong khi chính tôi là người viết nó? Xin hãy ngừng quấy rối tôi, ADOR và HYBE”.

Bài viết này đưa cụm từ “Hanni nói dối” leo lên top tìm kiếm tại Hàn Quốc. Bài đăng gốc trên Pann đã vượt hơn 85.000 lượt xem, kèm theo hàng trăm bình luận gay gắt.

“Cô ta mới là người sai”, “Không chỉ phải xin lỗi, cô ta còn có thể bị truy tố vì khai man trước tòa”, “Sao cư xử như học sinh cấp ba vậy?”… các bình luận bức xúc.

Phía Hanni chưa đưa ra phản hồi, làn sóng đòi nữ ca sĩ xin lỗi công khai ngày càng lan rộng, giữa lúc hình ảnh của nhóm NewJeans bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vụ kiện pháp lý kéo dài hơn một năm với công ty chủ quản.

NewJeans thua kiện vòng đầu, mối quan hệ với ADOR tan vỡ

Theo Koreaherald, ngày 31/10, Tòa án quận trung tâm Seoul ra phán quyết rằng việc ADOR sa thải cựu CEO Min Hee Jin không cấu thành hành vi vi phạm hợp đồng độc quyền với nhóm NewJeans.

Theo tòa, các luận điểm mà nhóm đưa ra để chấm dứt hợp đồng, bao gồm việc bà Min bị cách chức và cáo buộc ADOR không bảo vệ thành viên là thiếu căn cứ pháp lý.

“Tòa án cho rằng không thể kết luận ADOR vi phạm hợp đồng chỉ vì việc bà Min bị sa thải. Tình huống đó không đồng nghĩa với việc công ty rơi vào khủng hoảng hay mất khả năng thực hiện nghĩa vụ hợp đồng”, bản án nêu rõ.

NewJeans thua kiện vụ tranh chấp hợp đồng với ADOR.

Phía tòa cũng khẳng định việc các thành viên đặt niềm tin cá nhân vào Min Hee Jin không thể coi là điều khoản cốt lõi buộc ADOR phải duy trì bà ở vị trí điều hành.

Ngay sau phán quyết, NewJeans thông qua Công ty Luật Sejong cho biết sẽ kháng cáo ngay lập tức. Đại diện nhóm khẳng định: “Các thành viên tôn trọng quyết định của tòa, nhưng khi mối quan hệ tin tưởng với ADOR đã hoàn toàn đổ vỡ, họ không thể trở lại hoạt động bình thường dưới sự quản lý của công ty”.

Tòa án cũng tiết lộ sau khi bà Min bị miễn nhiệm, ADOR từng đề nghị ký lại hợp đồng sửa đổi để bà tiếp tục đảm nhận vai trò sản xuất cho nhóm, song bà từ chối và tự nguyện rút khỏi vị trí giám đốc nội bộ.

Bà Min Hee Jin, cựu CEO của ADOR.

Các cáo buộc khác của NewJeans, như việc rò rỉ video luyện tập, bình luận miệt thị từ nhân viên HYBE, hay cáo buộc bắt chước phong cách của Belift Lab với nhóm ILLIT, đều bị tòa cho là không đủ cơ sở pháp lý để chấm dứt hợp đồng độc quyền.

Tòa cũng bác bỏ lập luận rằng chiến dịch truyền thông công khai của Min Hee Jin nhằm bảo vệ NewJeans, cho rằng không thể xem những hành động đó là vì mục đích bảo vệ nhóm.

Phía HYBE, công ty mẹ của ADOR, bày tỏ hoan nghênh phán quyết, đồng thời hy vọng vụ việc sớm kết thúc để ổn định tình hình. “Chúng tôi đã chuẩn bị xong album phòng thu đầu tay và các kế hoạch hoạt động tiếp theo. Sẽ phối hợp cùng nhóm để họ sớm trở lại với người hâm mộ”, HYBE cho biết.

Tương lai mờ mịt

Cuộc tranh chấp giữa NewJeans và ADOR bắt đầu từ tháng 11/2024, khi nhóm bất ngờ tổ chức họp báo tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp đồng. Một tháng sau, ADOR phản ứng bằng đơn kiện xác nhận hợp đồng còn hiệu lực và yêu cầu tòa ban hành lệnh cấm tạm thời, ngăn các thành viên hoạt động độc lập.

Đến tháng 2, nhóm tuyên bố tiếp tục sự nghiệp dưới tên mới NJZ, nhưng tòa chấp thuận yêu cầu của ADOR, buộc họ dừng toàn bộ hoạt động tái thương hiệu. Các kháng cáo và khiếu nại sau đó đều bị bác bỏ.

Theo phán quyết hiện tại, mỗi thành viên NewJeans phải bồi thường một tỷ won (khoảng 700.000 USD) cho ADOR nếu tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào mà không được công ty phê duyệt trước. Từ đó đến nay, NewJeans gần như “đóng băng” hoạt động.

NewJeans có thể không được hoạt động đến tận năm 2029 do vụ kiện. Nhiều ý kiến cho rằng nếu lỗi thuộc về NewJeans, thời hạn hợp đồng độc quyền sẽ bị kéo dài tương ứng với thời gian ngừng hoạt động, hiện đã hơn một năm và có thể cộng thêm 2-3 năm nữa nếu vụ kiện kéo dài. Khi đó, nhóm có nguy cơ phải chờ 6-7 năm, thậm chí hơn 10 năm mới được trở lại, đồng thời gánh khoản bồi thường và phí phạt hợp đồng có thể lên đến hàng tỷ won.

Một số người cho rằng nhóm nên sớm quay lại công ty để thương lượng, tránh tổn thất lớn, trong khi số khác muốn nhóm dứt tình với ADOR. Nhiều fan tuyên bố chờ đợi nhóm, nhưng không ít bình luận tỏ ra bi quan, cho rằng nghỉ hoạt động quá lâu và vướng tranh chấp pháp lý sẽ khiến NewJeans khó giữ được vị thế khi trở lại.