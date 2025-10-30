Ca khúc nhạc Việt đang gây sốt ở Trung Quốc

TPO - "Vì yêu cứ đâm đầu" của Min, Đen và JustaTee đang “làm mưa làm gió” trên Douyin (TikTok Trung Quốc) với phiên bản remix sôi động, thu hút hàng triệu lượt xem và tìm kiếm với tên tiếng Anh "Headlong into love". Ca khúc ra mắt đã 5 năm nhưng bất ngờ được khán giả Trung Quốc yêu thích, góp mặt vào làn sóng nhạc Việt gây sốt tại thị trường này.

Vì yêu cứ đâm đầu của Min cùng sự góp giọng của Đen và JustaTee đang là ca khúc nhạc Việt được tìm kiếm và sử dụng trong các video nhảy trên Douyin - TikTik Trung Quốc.

Phiên bản remix có nhịp điệu nhanh, bắt tai được nhiều người trẻ dùng để nhảy cover, với hàng triệu lượt xem trên ứng dụng của nước này, với phần tên tiếng Anh được tìm kiếm là Headlong into love.

Vì yêu cứ đâm đầu remix đang là bản nhạc xu hướng trên Douyin Trung Quốc.

Trong đó câu rap của Đen và phần hát của Min được sử dụng phổ biến là: “Anh cũng muốn em biết anh vốn không phải là thiếu gia/ Những ngày em về trong đời anh nhất định trải chiếu hoa/ Qua nỗi sầu đêm nay/ Trăng gối đầu lên mây/ Thêm chút rượu và men cuốn muộn phiền đi để tình thêm say…”.

Video Min trình diễn trên sân khấu được lồng ghép bản nhạc remix, khán giả Trung Quốc bình luận: “Nhiều bài của Việt Nam rất hay và một số bài phổ biến ở Trung Quốc”, “Nhạc điện tử của Việt Nam độc đáo, tươi mới, dễ nghe. Có bài tên Cà phê cũng rất hay”…

Nhiều khán giả quay trở lại tìm nghe MV sau khi bài hát phổ biến với giới trẻ Trung Quốc.

Vì yêu cứ đâm đầu được sáng tác bởi Hoàng Tôn. Ngay thời điểm ra mắt, MV đã đứng đầu top trending YouTube và hiện tại đã hút hơn 70 triệu lượt xem sau 5 năm phát hành. Ca khúc nổi bật với chất nhạc Rn'B được phối kết hợp cùng màu sắc Á Đông. Min và JustaTee bổ trợ cho nhau uyển chuyển cùng phần rap ấn tượng của Đen.

Ca sĩ Min (trái) trong MV Vì yêu cứ đâm đầu, ra mắt năm 2019.

Nhiều ca khúc Việt Nam những năm qua tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt là Douyin, Xiaohongshu. Dễ đến dễ đi của Quang Hùng MasterD trở thành hiện tượng với hàng chục triệu video sử dụng, giai điệu pop pha R&B bắt tai khiến ca sĩ Lưu Vũ Ninh nhiều lần hát lại và khen ngợi.

Trước đó, Cứ chill thôi, Tình bạn diệu kỳ hay Có chàng trai viết lên cây cũng từng gây sốt, được hàng triệu lượt dùng chọn làm nhạc nền cho các video. See tình của Hoàng Thùy Linh tiếp tục nối dài chuỗi thành công khi vượt ra ngoài biên giới, xuất hiện trong concert của BlackPink tại Hà Nội, trên sân khấu Đạp gió bản Trung và được hàng loạt nghệ sĩ châu Á hưởng ứng. Ở thị trường tỷ dân, Tăng Duy Tân là gương mặt nổi bật với loạt hit Dạ vũ, Bên trên tầng lầu, Ngây thơ - bản song ca tiếng Trung cùng Huang Ling vượt mốc 10 tỷ lượt xem. Đa phần các ca khúc này là bản remix được phối lại.

Theo nhiều khán giả, nhạc Việt dễ chiếm cảm tình khán giả quốc tế nhờ tiết tấu trẻ trung, bắt tai và dễ viral. Ngẫu hứng của của Hoaprox từng thống trị bảng xếp hạng Netease hơn một năm đến loạt bản remix, cho thấy âm nhạc Việt đang chứng minh sức lan tỏa trên nền tảng số, trở thành cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia.