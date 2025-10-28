Diễn viên Hứa Thiệu Hùng qua đời

TPO - Nam diễn viên gạo cội Hứa Thiệu Hùng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 77 tuổi. Cách đó một ngày, diễn viên cấp cứu với tình hình nguy kịch.

Nam diễn viên gạo cội Hứa Thiệu Hùng, hay Hùng Benz, qua đời ở tuổi 77. Gia đình ông thông qua người bạn thân là MC Lê Chỉ San xác nhận. Hứa Thiệu Hùng trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 28/10 do suy đa tạng sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Ông ra đi thanh thản trong vòng tay người thân.

Hôm 27/10, nhiều nghệ sĩ như Huỳnh Tông Trạch, Lâm Phong, Xa Thi Mạn đến bệnh viện thăm nam nghệ sĩ khi nghe ông đang nguy kịch.

Trong suốt hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, khán giả không thể quên hình ảnh “Hoan Hỉ ca” trong Sứ đồ hành giả, Lục Tốn trong Lâm Xung 1986. Hứa Thiệu Hùng để lại dấu ấn sâu đậm với hàng loạt vai diễn kinh điển, trải dài qua nhiều thời kỳ và thể loại phim như Phượng hoàng lửa, Anh hùng xạ điêu 1983, Lộc đỉnh ký 1984, Chuyện chàng vượng, Đát Kỷ trụ vương, Người trong giang hồ, Tân trát sư muội...

Dù thường đảm nhận vai phụ, ông vẫn chinh phục khán giả bằng diễn xuất tự nhiên, duyên dáng. Chính vì thế, ông được mệnh danh là “vua vai phụ” của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc).

Những năm gần đây, Hứa Thiệu Hùng dần rút lui khỏi màn ảnh, không còn thuộc biên chế TVB. Ông cùng gia đình sang Singapore tận hưởng cuộc sống, dành toàn bộ thời gian cho gia đình và sự nghiệp của con.

Hứa Thiệu Hùng đầu tư để hỗ trợ con gái khởi nghiệp tại Singapore, mở chuỗi quán cà phê và tiệm bánh ngọt. Ông thường chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên vợ con trên mạng xã hội, trong những chuyến thăm quê nhà Quảng Châu hay ghé thăm cơ ngơi bên ngoại.

Trên màn ảnh, ông là “cây hài” duyên dáng, giản dị và gần gũi. Nhưng ngoài đời, ít ai biết Hứa Thiệu Hùng là “đại gia ẩn mình”. Từ nhiều năm trước, ông đã mua biệt thự rộng hơn 370 m2, giá trị 2,8 triệu USD tại Singapore. Cuộc sống của ông sung túc, bình lặng, thỉnh thoảng mới trở lại Hong Kong (Trung Quốc) đóng phim khách mời.

Sự ra đi của Hứa Thiệu Hùng để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng nghiệp và người hâm mộ.