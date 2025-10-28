Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Diễn viên Hứa Thiệu Hùng qua đời

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nam diễn viên gạo cội Hứa Thiệu Hùng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 77 tuổi. Cách đó một ngày, diễn viên cấp cứu với tình hình nguy kịch.

Nam diễn viên gạo cội Hứa Thiệu Hùng, hay Hùng Benz, qua đời ở tuổi 77. Gia đình ông thông qua người bạn thân là MC Lê Chỉ San xác nhận. Hứa Thiệu Hùng trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 28/10 do suy đa tạng sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Ông ra đi thanh thản trong vòng tay người thân.

Hôm 27/10, nhiều nghệ sĩ như Huỳnh Tông Trạch, Lâm Phong, Xa Thi Mạn đến bệnh viện thăm nam nghệ sĩ khi nghe ông đang nguy kịch.

lachi.jpg

Trong suốt hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, khán giả không thể quên hình ảnh “Hoan Hỉ ca” trong Sứ đồ hành giả, Lục Tốn trong Lâm Xung 1986. Hứa Thiệu Hùng để lại dấu ấn sâu đậm với hàng loạt vai diễn kinh điển, trải dài qua nhiều thời kỳ và thể loại phim như Phượng hoàng lửa, Anh hùng xạ điêu 1983, Lộc đỉnh ký 1984, Chuyện chàng vượng, Đát Kỷ trụ vương, Người trong giang hồ, Tân trát sư muội...

Dù thường đảm nhận vai phụ, ông vẫn chinh phục khán giả bằng diễn xuất tự nhiên, duyên dáng. Chính vì thế, ông được mệnh danh là “vua vai phụ” của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc).

Những năm gần đây, Hứa Thiệu Hùng dần rút lui khỏi màn ảnh, không còn thuộc biên chế TVB. Ông cùng gia đình sang Singapore tận hưởng cuộc sống, dành toàn bộ thời gian cho gia đình và sự nghiệp của con.

Hứa Thiệu Hùng đầu tư để hỗ trợ con gái khởi nghiệp tại Singapore, mở chuỗi quán cà phê và tiệm bánh ngọt. Ông thường chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên vợ con trên mạng xã hội, trong những chuyến thăm quê nhà Quảng Châu hay ghé thăm cơ ngơi bên ngoại.

d.jpg

Trên màn ảnh, ông là “cây hài” duyên dáng, giản dị và gần gũi. Nhưng ngoài đời, ít ai biết Hứa Thiệu Hùng là “đại gia ẩn mình”. Từ nhiều năm trước, ông đã mua biệt thự rộng hơn 370 m2, giá trị 2,8 triệu USD tại Singapore. Cuộc sống của ông sung túc, bình lặng, thỉnh thoảng mới trở lại Hong Kong (Trung Quốc) đóng phim khách mời.

Sự ra đi của Hứa Thiệu Hùng để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng nghiệp và người hâm mộ.

Hà Trang
#Hứa Thiệu Hùng #nghệ sĩ Hong Kong Trung Quốc #vai phụ #điện ảnh Hong Kong Trung Quốc #nam diễn viên #sự nghiệp nghệ thuật #nghệ sĩ nổi tiếng

Xem thêm

Cùng chuyên mục