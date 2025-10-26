Kết quả sốc ở show Anh trai

Tối 25/10, MC Trấn Thành công bố top 6 nghệ sĩ có thứ hạng cao nhất tại Live Stage 2. Ryn Lee (hạng 6) xúc động chia sẻ bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng bất ngờ khi nhận được sự công nhận này. Bùi Duy Ngọc (hạng 5) gửi lời cảm ơn đến khán giả và các Anh trai vì tình cảm dành cho mình. Trong khi đó, Anh Trai buitruonglinh (hạng 4) chia sẻ cảm giác vừa vui, vừa lo lắng khi từng đảm nhận vai trò đội trưởng ở vòng trước, trải nghiệm mà anh gọi là “áp lực kinh khủng” nhưng đáng giá.

buitruonglinh (thứ 2 từ phải sang) là một trong những anh trai nổi bật trong chương trình.

MC Trấn Thành chia sẻ thêm với buitruonglinh khi lắng nghe những nỗi niềm mà nam ca sĩ: “Những người vào đây, áp lực nhất những người đã có thành tích như BigDaddy, B Ray, Karik. Làm sao để người ta giữ được cái lửa, làm tốt hơn nữa, cái đó mới là áp lực. Còn mình là người mới, anh biết đội trưởng sẽ rất áp lực, nhưng anh muốn Linh hãy thoáng hơn, mình là người hỗ trợ. Đừng mang quá nhiều trọng trách, một khi em đã được chọn, chắc chắn có lý do”.

Ba vị trí dẫn đầu gọi tên Karik và Vũ Cát Tường (đồng hạng 2), cùng Ngô Kiến Huy giữ vị trí số 1. Karik tiết lộ rằng Ngô Kiến Huy từng chia sẻ “chưa bao giờ mong muốn làm đội trưởng”, “ước được không làm đội trưởng”. Đáp lại, Ngô Kiến Huy hài hước: “Các anh em đều quá giỏi, còn tôi thì ít khi nào ở nhà. Tôi chỉ mong được chơi, được hỗ trợ, chứ nghe tới làm đội trưởng là tôi bị sái tay nãy giờ”.

Ryn Lee nói anh quá bất ngờ vì thứ hạng 6 và nhận thấy bản thân còn nhiều thiết sót.

Kết quả này khiến một bộ phận fan không hài lòng khi Ryn Lee giữ hạng 6. Các ý kiến cho rằng các Anh trai khác như OgeNus, BigDaddy, Son.K, CongB… xứng đáng có thứ hạng cao hơn nhưng vẫn để thua Ryn Lee về lượt bình chọn. Một số khán giả nhận xét Ryn Lee an toàn, chưa nổi bật bằng những cá nhân khác trong suốt hành trình vừa qua và cho rằng nam ca sĩ được khán giả ưu ái chọn vì là em trai Quang Hùng MasterD.

Trong tập 6 kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ, Live Stage 3 đưa ra chủ đề “Reply 2000s”, đưa 30 thí sinh cùng khán giả trở lại tuổi thơ qua ký ức về Yahoo, game điện tử bốn nút, những bài nhạc Audition và chiếc “Nokia đập đá” huyền thoại. BigDaddy chia sẻ anh may mắn khi trưởng thành trong giai đoạn những năm 2000, thời kỳ rap Việt bắt đầu hình thành.

Ở vòng này, chương trình công bố sáu đội trưởng mới gồm CongB, Dillan Hoàng Phan, Robber, Ngô Kiến Huy, BigDaddy và Phúc Du. Họ lập đội thông qua loạt trò chơi gợi nhớ tuổi thơ như bốc thăm bịch me, tạt lon, bắn bi hay quay băng cassette.

Kết quả, sáu đội hình chính thức gồm: CONGB cùng B Ray, Thái Ngân, Negav, Cody Nam Võ, đội Phúc Du cùng Bùi Duy Ngọc, RIO, OgeNus, Otis, đội BigDaddy cùng Jey B, Hải Nam, TEZ, GILL, đội Ngô Kiến Huy cùng Karik, Sơn.K, Vương Bình, Vũ Cát Tường, đội Dillan Hoàng Phan có Lohan, buitruonglinh, Đỗ Nam Sơn và Robber có Nhâm Phương Nam, Mason Nguyễn, KHOI VU, Jaysonlei.

Không khí trở nên sôi nổi khi các đội đặt tên nhóm theo phong cách Yahoo với những cái tên độc đáo như Cua em vất vả, kết quả OK, Bé heo, có eo, nhiều người theo hay Quần đùi áo phông, cầm tông dạo phố. Sáu khách mời nữ gồm Mỹ Mỹ, Min, Bảo Thy, Orange, Lamoon và Em Xinh 52Hz cũng xuất hiện trong phần tương tác “Yahoo chat”, lần lượt kết nối với các đội.

Các đội tiếp tục tranh tài qua ba trò chơi để giành quyền chọn bài hát biểu diễn. Kết quả, Robber dẫn đầu và chọn ca khúc Sớm muộn thì, Phúc Du chọn Em đã đợi bao lâu, BigDaddy chọn To your ex, Dillan Hoàng Phan chọn Make up, CONGB chọn Đoạn kịch câm và Ngô Kiến Huy chọn Cherry bomb. Sau chuỗi phần chơi, sáu đội bước vào giai đoạn tập luyện cho các tiết mục Live Stage 3, được kỳ vọng là một concert hoài niệm, đưa khán giả trở về không khí rực rỡ và thân thuộc của những năm 2000.