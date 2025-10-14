'Canh bạc' tại sân Mỹ Đình

TPO - Sau khi tạo dấu ấn tại TPHCM, concert Em xinh say hi tiếp tục chinh phục khán giả Hà Nội với đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình, khẳng định vị thế của chuỗi chương trình concert “Say Hi” với công chúng. Thành công này không chỉ đến từ âm nhạc mà còn nhờ chiến lược sản xuất, công nghệ sân khấu và sức lan tỏa truyền thông lớn của thương hiệu concert nội địa.

“Canh bạc” của các em xinh

Trước khi concert Em xinh say hi diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) tối 11/10, nhiều người vẫn hoài nghi liệu dàn nữ nghệ sĩ trẻ có đủ sức hút để lấp đầy khán đài, nhất là khi lượng vé được bán dàn trải từ ngày mở bán đến sát đêm diễn. Tuy nhiên, hình ảnh biển hồng lightstick phủ kín toàn bộ các hạng ghế đã phần nào chứng minh sức nóng của chương trình và 30 nghệ sĩ tham gia.

Hàng vạn người đến cổ vũ 30 Em xinh trong đêm concert 11/10 tại sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Trước đó, ê-kíp Em xinh say hi từng gặt hái thành công với đêm diễn đầu tại Vạn Phúc City (TPHCM). Việc mang chương trình ra Mỹ Đình - địa điểm có sức chứa lớn hơn nhiều - là thách thức không nhỏ về quy mô, tổ chức và sức hút thương hiệu. Ở góc độ sản xuất, ê-kíp cũng phải cân nhắc kỹ giữa yếu tố rủi ro và cơ hội: thành công tại Mỹ Đình sẽ giúp mở rộng độ phủ thương hiệu, nhưng nếu tỷ lệ lấp sân thấp, chiến dịch truyền thông và hình ảnh của “vũ trụ Say Hi” sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Trong bối cảnh thị trường concert Việt Nam hiếm có chương trình âm nhạc nào, đặc biệt là show bước ra từ game show truyền hình, đủ khả năng quy tụ hàng chục nghìn khán giả ở cả hai đầu Nam - Bắc, Em xinh say hi được xem là bước đi nối tiếp và mở rộng thành công của Anh trai say hi. Chính hiệu ứng lớn từ chuỗi tám đêm concert của Anh trai vô hình trung tạo áp lực cho dàn Em xinh, buộc ê-kíp và nghệ sĩ phải chứng minh khả năng duy trì sức nóng của “vũ trụ Say Hi”.

Việc tổ chức concert ở cả TPHCM và Hà Nội thể hiện tham vọng đưa Say Hi trở thành chuỗi sự kiện âm nhạc mang tính toàn quốc, hướng đến khán giả trẻ và cộng đồng người hâm mộ nghệ sĩ Việt trên mạng xã hội.

Thực tế, các nghệ sĩ nam thường chiếm ưu thế về độ phủ truyền thông và khả năng thu hút khán giả. Phần lớn người hâm mộ sẵn sàng chi tiền mua vé là fan nữ - nhóm khán giả có mức độ trung thành và gắn bó cao. Xu hướng này không chỉ phổ biến tại Việt Nam mà còn là đặc trưng của các thị trường âm nhạc như Kpop, Jpop, nơi các nhóm thần tượng nam luôn nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ người hâm mộ nữ. Vì thế, việc một dàn nghệ sĩ nữ trẻ có thể lấp kín Mỹ Đình được xem là thành công đáng kể.

Concert tại Hà Nội được đánh giá gọn gàng, chỉn chu và có tính đầu tư cao hơn về dàn dựng, trang phục và tổng thể biểu diễn. Sau chương trình, hàng loạt video trình diễn nhanh chóng trở thành viral trên mạng xã hội, cho thấy hiệu ứng lan tỏa tích cực của Em xinh say hi trong đời sống âm nhạc của công chúng.

Cùng với hiện tượng Anh trai say hi, Em xinh say hi mở rộng ảnh hưởng của “vũ trụ Say Hi”. Sau mùa Em xinh triển khai, chương trình đã tạo ra hơn 20 bản hit, đạt 22 tỷ lượt xem và nghe trên các nền tảng mạng xã hội hàng đầu tại Việt Nam. Trong 13 tuần liên tiếp, Em xinh say hi giữ vị trí Top 1 chương trình giải trí được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội, cho thấy sức lan tỏa với các sản phẩm âm nhạc nội địa.

Khi công nghệ, âm nhạc và tinh thần nhân văn cùng tạo dấu ấn

Không chỉ đầu tư cho nội dung, Em xinh say hi còn đánh dấu bước tiến đáng kể về công nghệ trình diễn tại concert. Sau sân khấu tại TP.HCM, chương trình tiếp tục ứng dụng hệ thống DMX Lift Table gồm 10 bàn nâng hoạt động độc lập, mỗi bàn chịu tải tới 1,2 tấn, tạo nên bề mặt sân khấu có thể biến đổi linh hoạt theo từng tiết mục. Đây là lần đầu công nghệ này được áp dụng toàn diện trong concert tại Việt Nam.

Công nghệ bàn nâng được lập trình trong các tiết mục nổi bật như Đồng dao xinh gái, Từng, Duyên, Em chỉ là, Run và liên khúc Không đau nữa rồi x Hào quang, kết hợp cùng LED, laser và pháo hoa lập trình theo nhịp nhạc, tạo nên hiệu ứng ba chiều sống động. Ngoài ra, khán giả còn được phát kính 3D đặc biệt, giúp hình ảnh ánh sáng biến thành các biểu tượng trái tim, ngôi sao khi nhìn lên pháo hoa, trải nghiệm hiếm có tại concert Việt.

Ở mảng âm nhạc, chương trình kết nối được không chỉ khán giả trẻ mà ở nhiều độ tuổi. Đặc biệt tinh thần văn hóa được lồng ghép khéo léo, truyền tải ở nhiều sân khấu nhận được ý kiến đánh giá tích cực.

﻿ Đêm diễn còn có nhiều sự kết hợp độc đáo, từ kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại.

Tại concert ở Mỹ Đình, ca khúc Bắc thang lên hỏi ông trời do Bích Phương, Juky San, Quỳnh Anh Shyn, Lamoon, Mỹ Mỹ trình bày với bản phối mới và sân khấu mang concept “thiên đình”. Trong khi đó, Duyên, với sự kết hợp giữa NSND Thanh Ngoan cùng Lâm Bảo Ngọc, Phương Mỹ Chi, Saabirose, Liu Grace và Pháo Northside, mang đến sự giao thoa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, được hỗ trợ bởi công nghệ sân khấu tương tác.

Không dừng lại ở giải trí, Em xinh say hi còn lan tỏa tinh thần nhân văn. Ngay trong đêm diễn tại Mỹ Đình, ban tổ chức phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão số 9, 10 và 11, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Hà Nội.

Trước khi concert tại Hà Nội diễn ra, ban tổ chức là DatVietVAC cùng các nghệ sĩ thuộc “Vũ trụ Say Hi”, gồm các chương trình Anh trai say hi và Em xinh say hi, có nghĩa cử cao đẹp khi trao tặng một tỷ hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bão lũ.