Nhà sản xuất Gia đình Haha nổi giận

TPO - Dù đã kết thúc từ 3 tuần trước, Gia đình Haha vẫn giữ sức nóng khi nhà sản xuất phải lên tiếng trước việc một fanpage dùng sai hình ảnh, gây hiểu lầm chương trình chuẩn bị ra mắt mùa 2.

Nhà sản xuất Gia đình Haha căng thẳng

Một fanpage có hơn 164.000 người theo dõi mới đây đăng tải bài viết thắc mắc về việc chương trình Gia đình Haha có ra mắt mùa 2 hay không. Tuy nhiên, hình ảnh minh họa trong bài lại thuộc về show truyền hình thực tế Hàng xóm mới vừa phát sóng, khiến nhiều khán giả nhầm lẫn. Đáng chú ý, poster được fanpage này sử dụng cũng gắn logo Gia đình Haha lên hình ảnh dàn nghệ sĩ của Hàng xóm mới, làm dấy lên hiểu lầm về mối liên hệ giữa hai chương trình.

Trước sự việc, nhiều người hâm mộ cho rằng việc cắt ghép, so sánh này là hành động cố tình nhằm thu hút tương tác. Ngay sau đó, đại diện nhà sản xuất Gia đình Haha - Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 - đã lên tiếng khẳng định không liên quan đến hình ảnh bị lan truyền.

Nhà sản xuất Gia đình Haha lên tiếng về việc show bị cắt ghép, sử dụng logo sai mục đích.

“Chúng tôi phát hiện một số trang cộng đồng sử dụng logo chương trình Gia đình Haha kết hợp với hình ảnh các nghệ sĩ khác để tạo thành poster, khiến khán giả hiểu lầm đây là mùa 2 của chương trình. Những hình ảnh này hoàn toàn không xuất phát từ nhà sản xuất. YeaH1 cũng chưa từng cấp phép hay hợp tác với bất kỳ đơn vị nào trong việc sử dụng format hay logo Gia đình Haha”, đại diện công ty cho biết.

Phía YeaH1 nhấn mạnh bản quyền chương trình Gia đình Haha đã được đăng ký bảo hộ và thuộc quyền sở hữu độc quyền của công ty. Mọi hành vi tự ý sử dụng hình ảnh, logo hoặc format chương trình mà chưa có sự đồng ý sẽ bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật. Sau khi đơn vị sản xuất lên tiếng, bài đăng gây tranh cãi của fanpage nói trên đã được gỡ bỏ hoặc ẩn khỏi nền tảng.

Về phần Hàng xóm mới, đây là chương trình truyền hình thực tế gồm 12 tập, ghi hình tại ba tỉnh thành, mang đến những trải nghiệm khám phá văn hóa vùng miền Việt Nam. Show bị đem ra so sánh với Gia đình Haha vì có nét tương đồng về tinh thần “chữa lành” và cách khai thác cuộc sống vùng quê.

Hoa hậu Hương Giang, người chơi trong chương trình cho rằng mỗi show có giá trị riêng. Hàng xóm mới nhấn mạnh vào sự gắn kết, tình làng nghĩa xóm và tinh thần tương thân tương ái. "Ngoài những phút vui đùa, chúng tôi còn trao học bổng, hỗ trợ bà con ở mỗi điểm đến. Nếu có thêm nhiều chương trình ý nghĩa như vậy, khán giả nên ủng hộ và lan tỏa thay vì so sánh", Hương Giang chia sẻ.

Từ hoài nghi đến hiện tượng

Trước khi lên sóng, Gia đình Haha từng khiến không ít khán giả hoài nghi rằng liệu chương trình này có gì khác so với S Vietnam, Hai ngày một đêm hay Hành trình rực rỡ? Tuy nhiên, khi phát sóng, show thực tế này đã chứng minh được sức hút riêng, mang đến làn gió mới cho dòng chương trình khai thác văn hóa vùng miền.

Điểm khác biệt của Gia đình Haha nằm ở cách đặt người dân bản địa vào vị trí trung tâm. Chính họ là những người kể chuyện, chia sẻ với dàn nghệ sĩ và khán giả về văn hóa, lối sống của địa phương thông qua những hoạt động đời thường: từ sinh hoạt, nấu ăn, canh tác đến giao lưu cộng đồng. Nhờ vậy, chương trình không tạo cảm giác “lý thuyết” hay xa cách, mà trở nên gần gũi, tự nhiên.

Ở mỗi điểm dừng chân, các nghệ sĩ không chỉ trải nghiệm mà còn thấu hiểu sâu hơn về giá trị của thiên nhiên và con người nơi đây.

Gia đình Haha là hiện tượng game show truyền hình năm 2025.

Khác với nhiều show từng đến vùng sâu vùng xa nhưng chỉ dừng ở việc khai phá văn hóa địa phương ở bề nổi, Gia đình Haha đã thay đổi cách tiếp cận. Người dân không còn là phông nền cho các nghệ sĩ trải nghiệm, mà trở thành nhân vật chính, có không gian để bộc lộ suy nghĩ, khát vọng và cảm xúc của mình. Chính sự hoán đổi vai trò này khiến chương trình mang lại chiều sâu và tính nhân văn rõ rệt hơn.

Chương trình còn lan tỏa năng lượng tích cực. Cuộc sống miền cao dù còn khó khăn, song qua lăng kính của Gia đình Haha, hiện lên đầy ấm áp và hy vọng. Dàn nghệ sĩ nhanh chóng hòa mình vào nhịp sống thường nhật, không còn khoảng cách giữa người nổi tiếng và người dân.

Những nỗ lực này cũng được ghi nhận. Các nghệ sĩ Jun Phạm, Rhymastic, Ngọc Thanh Tâm, Bùi Công Nam và Duy Khánh đều nhận bằng khen từ tỉnh Lào Cai vì đóng góp tích cực trong việc quảng bá, phát triển du lịch địa phương.

Theo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Gia đình Haha đã góp phần thúc đẩy kinh tế - du lịch tại các vùng mà đoàn ghi hình. Trong mùa 1, chương trình đưa những điểm đến mộc mạc như Bản Liền, Sa Huỳnh... trở thành “tọa độ mới” trên bản đồ du lịch Việt.

Tại Bản Liền, show khơi dậy tiềm năng du lịch cộng đồng, khiến lượng khách tăng khoảng 40%, nhiều homestay “cháy phòng”. Du khách đến không chỉ để ngắm cảnh mà còn trải nghiệm cuộc sống bản địa, từ cày ruộng, học thêu thổ cẩm đến chăm thú cưng.

Ở Sa Huỳnh, chương trình giúp thương hiệu muối Sahu của nữ doanh nhân 9X Phạm Hồng Thắm được biết đến rộng rãi, đưa “hoa muối” trở thành sản phẩm có giá trị cao gấp 17 lần trước đó. Còn tại Vĩnh Long (Bến Tre cũ), các tour tham quan nhà chú thím Chín Cường “cháy vé”, sản phẩm địa phương như mật ong, nước màu dừa tiêu thụ tăng mạnh.

Không chỉ tạo hiệu ứng truyền thông, Gia đình Haha còn để lại những giá trị thực tế. Tại Bản Liền, ê-kíp cùng người dân trồng 500 cây xanh, nhằm phủ xanh khu vực và tạo thêm cây sinh kế. Ở Sa Huỳnh, đoàn dựng xích đu, khung ảnh lưu niệm cho du khách. Tại Bến Tre, ê-kíp và nghệ sĩ cùng người dân dọn vệ sinh, trồng hoa, lắp trụ đèn chiếu sáng ven đường.

Sau hành trình 15 tập, Gia đình Haha khép lại mùa đầu tiên với thành tích ấn tượng. Hầu hết đều duy trì lượng người xem cao, trong khi tập cuối bứt phá với hơn 9 triệu lượt xem. Lượng thảo luận và tương tác trên mạng xã hội cũng tăng mạnh, cho thấy sức hút bền vững của chương trình đến phút cuối.

Gia đình Haha giữ vững sức hút đến tập cuối.

Không cần drama, không thử thách kịch tính hay những màn biểu diễn cầu kỳ, Gia đình Haha vẫn tạo được sức lan tỏa lớn nhờ sự gần gũi, nhiều giá trị nhân văn.

Kết thúc mùa đầu với loạt thành công về hiệu ứng truyền thông lẫn tình cảm công chúng, nhiều người hâm mộ bày tỏ mong muốn Gia đình Haha sớm trở lại với mùa 2, tiếp tục hành trình khám phá văn hóa và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Hướng đến những lễ trao giải, khán giả đặt ngôi sao hy vọng cho việc Gia đình Haha "càn quét" giải thưởng về game show cuối năm.