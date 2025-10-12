Ban tổ chức Em xinh lên tiếng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - BTC chương trình Em xinh say hi lên tiếng về sự cố pháo hoa trong concert tối 11/10 tại sân Mỹ Đình. Phía nhà sản xuất đã có hành động kịp thời ngay khi xảy ra sự việc.

Sáng 12/10, BTC chương trình lên tiếng về sự cố pháo hoa ở cuối concert Em xinh say hi diễn ra tối 11/10 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Trước đó, một số video ghi lại khoảnh khắc nhánh pháo hoa bay về phía khán giả.

"Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về sự việc không mong muốn đã xảy ra ở khoảnh khắc cuối chương trình. BTC đã nhanh chóng phối hợp xử lý ngay tại thời điểm đó và sẽ tiếp tục theo dõi để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho quý khán giả sau sự kiện. Xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến những bạn khán giả đã có trải nghiệm không trọn vẹn", đại diện nhà sản xuất cho hay.

561292655-1424961126298094-8647564617582918483-n.jpg
Concert Em xinh say hi diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình tối 11/10, hút hàng vạn khán giả tới cổ vũ. Ảnh: NSX.

Bên cạnh đó, chương trình cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ tại Mỹ Đình đã cùng tạo nên những thời khắc cảm xúc khi Em xinh say hi đến Hà Nội, đồng thời hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo. Trên mạng xã hội, nhiều fan mong muốn đêm nhạc sẽ công bố đêm diễn thứ ba.

Sau thành công của concert Đêm 1 tại Vạn Phúc City (TP Thủ Đức, TPHCM), Em xinh say hi có đêm diễn thành công tại Hà Nội, đánh dấu cột mốc trọn vẹn trong hành trình của 30 nghệ sĩ. Khán đài sân Mỹ Đình được phủ kín lighstick hồng cùng tiếng cổ vũ, hò reo của hàng vạn khán giả.

Trước đó, các nghệ sĩ và ê-kíp tổ chức cuộc giao lưu cùng với các chiến sĩ công an nhân dân, quyên góp số tiền một tỷ đồng hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại miền Bắc, miền Trung.

Hà Trang
