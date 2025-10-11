Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Quyết định liều lĩnh của Phạm Quỳnh Anh

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ra mắt EP "Xinh sao phải khóc" sau gần ba thập kỷ ca hát, Phạm Quỳnh Anh cho thấy hình ảnh mới mẻ và tự chủ hơn. Cô tri ân chồng cũ Quang Huy - người từng đồng hành và giúp cô trưởng thành trong sự nghiệp, đồng thời lan tỏa thông điệp yêu thương, tích cực đến phụ nữ.

Tri ân chồng cũ

Ngày 10/10, Phạm Quỳnh Anh ra mắt EP Xinh sao phải khóc, đánh dấu cột mốc 28 năm hoạt động nghệ thuật. Dự án thể hiện hình ảnh mới, hiện đại và tự chủ hơn của nữ ca sĩ trong âm nhạc lẫn cuộc sống.

Cô cho biết đây là lần thứ ba phải dời lịch ra mắt vì những vấn đề cá nhân và tình hình bão lũ phức tạp. “Tôi hy vọng âm nhạc của mình có thể phần nào xoa dịu những khó khăn của đồng bào trong thời điểm hiện tại”, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ.

anh-chup-man-hinh-2025-10-11-luc-000456.png
Quỳnh Anh gửi lời cảm ơn đến chồng cũ - Quang Huy.

Trong buổi ra mắt, nữ ca sĩ cũng nhắc đến chồng cũ - đạo diễn Quang Huy - với sự trân trọng và biết ơn. Cô nói: “Anh Quang Huy là người đã dẫn dắt, dạy dỗ và chỉ bảo tôi rất nhiều điều trong quá khứ. Quãng thời gian làm việc tại WePro giúp tôi tích lũy kinh nghiệm quý báu, từ quản lý nghệ sĩ đến hiểu rõ công việc phía sau hậu trường - những bài học mà không trường lớp nào có thể dạy được.”

Nhờ những năm tháng đó, Phạm Quỳnh Anh giờ đây có thể tự tin đảm nhận mọi khâu trong sản xuất âm nhạc, từ lên ý tưởng, thực hiện hình ảnh đến triển khai MV. “Tôi hạnh phúc khi được tham gia tất cả giai đoạn, thỏa sức sáng tạo theo cách của mình, dù vẫn còn không ít áp lực và khó khăn”, cô tâm sự.

Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy từng có một thập kỷ gắn bó, kết hôn năm 2012 và có hai cô con gái là Tuệ Lâm và Tuệ An. Năm 2018, cả hai ly hôn nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau nuôi dạy các con.

anh-chup-man-hinh-2025-10-11-luc-074111.png﻿
anh-chup-man-hinh-2025-10-11-luc-000430.png﻿
anh-chup-man-hinh-2025-10-11-luc-000456.png

Lần đầu sau 28 năm

Sau 28 năm hoạt động nghệ thuật, Phạm Quỳnh Anh cho biết Xinh sao phải khóc là dự án đặc biệt và ý nghĩa nhất trong sự nghiệp của cô. Nữ ca sĩ thể hiện màn “lột xác” khi rời khỏi hình ảnh quen thuộc gắn với dòng nhạc ballad trữ tình, thay vào đó là phong cách trẻ trung, sôi động hơn.

EP gồm bốn ca khúc: Xinh sao phải khóc, Xinh sao phải khóc (Dance Version), Là cơn say nóiĐợi bàn.

anh-chup-man-hinh-2025-10-11-luc-000821.png
Phạm Quỳnh Anh thay đổi phong cách nhạc.

Trong MV chủ đề, Phạm Quỳnh Anh kết hợp cùng BB Trần và Đồng Ánh Quỳnh. Sản phẩm được quay trong studio với tông màu bắt mắt, cách thể hiện đơn giản, không kể chuyện như nhiều MV trước đây của cô. Một số khán giả nhận xét phần tạo hình và trang điểm có phần cứng, chưa thật sự mềm mại.

Ca khúc mới mang lại sự khác biệt so với Phạm Quỳnh Anh nhiều năm trước, song vẫn an toàn.

Phạm Quỳnh Anh chia sẻ dù MV và EP mang sắc hồng tươi sáng, quá trình thực hiện lại không ít khó khăn. “Tôi tin rằng khi càng vất vả bao nhiêu, thì khán giả càng cảm nhận được tình cảm và yêu thương nhiều hơn bấy nhiêu” cô nói.

anh-chup-man-hinh-2025-10-11-luc-000548.png
anh-chup-man-hinh-2025-10-11-luc-074035.png
anh-chup-man-hinh-2025-10-11-luc-074007.png
Các nghệ sĩ đến ủng hộ Phạm Quỳnh Anh.

Lấy cảm hứng từ chương trình Chị đẹp đạp gió, nữ ca sĩ muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần đó qua âm nhạc. Khi 3 con gái của cô dần trưởng thành và có gu âm nhạc riêng, Phạm Quỳnh Anh càng muốn làm mới mình để trở nên gần gũi hơn với các con, vừa là người mẹ, vừa là người bạn.

Hà Trang
#Phạm Quỳnh Anh #EP Xinh sao phải khóc #quang Huy #ca sĩ Việt Nam #sản phẩm âm nhạc mới #sự nghiệp ca hát #lột xác nghệ thuật

Xem thêm

Cùng chuyên mục