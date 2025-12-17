Ai lật đổ được Hòa Minzy

TPO - "Bắc Bling" của Hòa Minzy, nghệ sĩ Xuân Hinh và Tuấn Cry đạt thành tích ấn tượng ở cả lượt nghe/xem và hiệu ứng xã hội. Thật khó để có một ca khúc khác soán ngôi của "Bắc Bling" trong năm nay.

Bắc Bling sẽ xuất hiện trong mọi danh sách đề cử ở hạng mục Ca khúc của năm. Đây là điều chắc chắn khi nhìn vào thành tích của Bắc Bling - hơn 280 triệu lượt xem cho MV, hút gần 10 triệu stream trên nền tảng Spotify, được trình diễn trên nhiều sân khấu lớn cả về giải trí, chính chuyên và tạo ra hiệu ứng xã hội mạnh mẽ. Và khi Bắc Bling nhận giải Ca khúc của năm, Hòa Minzy sẽ có ưu thế lớn để tiến đến hạng mục Ca sĩ của năm.

Soobin không thể tạo nên cuộc đua sòng phẳng với Hòa Minzy.

Soobin khó lật thế cờ

Năm 2025, nhạc Việt khởi đầu bằng bản hit Dù cho tận thế của Erik. MV Dù cho tận thế đã thống trị đường đua trending YouTube suốt một tháng, khuynh đảo mọi bảng xếp hạng khi có lực đẩy từ phim Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành. Cho đến khi Bắc Bling lên sóng, Erik đã bị Hòa Minzy lật đổ.

Từ thế thượng phong, Dù cho tận thế bị lu mờ. Sau đó, khi Bắc Bling tạo ra cơn sốt còn mạnh mẽ hơn, bản hit của Erik nhanh chóng chìm vào lãng quên.

Thành công của Bắc Bling là bất ngờ lớn. Khi Hòa Minzy bắt tay với nghệ sĩ Xuân Hinh, khán giả đã dự đoán đây là sản phẩm bùng nổ ở giai đoạn đầu. Đúng là Bắc Bling đã khởi đầu bùng nổ, nhanh chóng chạm mốc một triệu view chỉ sau vài tiếng phát hành. Thành công của Bắc Bling không chỉ là hiện tượng của một bản nhạc độc đáo mà đã duy trì xuyên suốt thời gian dài để lần lượt vượt mốc 100 triệu view, 200 triệu view, 250 triệu view và sắp tới là 300 triệu view.

Từ đó, Hòa Minzy nắm lợi thế quá lớn để thắng giải Ca khúc của năm. Bắc Bling thu hút lượt nghe/xem khổng lồ, nằm trong nhóm hiếm có của nhạc Việt. Về chuyên môn, Bắc Bling được đánh giá độc đáo, mới mẻ khi có màn góp giọng của nghệ sĩ Xuân Hinh. Hiếm hoi có một ca khúc khởi điểm từ đường đua thị trường âm nhạc nhưng đã mở rộng phạm vi tiếp cận sang loạt sân khấu ở các sự kiện quan trọng như Bắc Bling.

Kết hợp những giá trị truyền thống với âm nhạc hiện đại chính là "chìa khóa" của nhạc Việt trong năm 2025. Sau Bắc Bling, nhạc Việt có thêm sản phẩm được chờ đợi khá nhiều là Mục hạ vô nhân của Soobin, Binz và NSND Huỳnh Tú. MV Mục hạ vô nhân đã khởi đầu tốt, được kỳ vọng là cú nổ nhạc Việt dịp cuối năm để phá vỡ thế thống trị của Bắc Bling.

Tuy vậy, Mục hạ vô nhân chỉ là hiện tượng nhất thời. Sản phẩm mới của Soobin thiếu nhiều yếu tố để vừa gây sốt đường đua, vừa tạo ra hiệu ứng xã hội bùng nổ như Bắc Bling. Trong đó, tính nghe lại của bài hát là vấn đề lớn nhất, dù rằng Mục hạ vô nhân cũng có những điểm sáng như âm nhạc phá cách, MV được đầu tư công phu, ấn tượng và được "lăng xê" mạnh.

Sau gần 2 tháng, MV Mục hạ vô nhân sắp cán mốc 6 triệu view. Thành tích này không đủ để nói sản phẩm tiền tỷ của Soobin có tác động mạnh mẽ lên thị trường. Và ngay ở tiêu chí quan trọng để vinh danh Ca khúc của năm - sự lan tỏa - Soobin đã thất thế trước Hòa Minzy và nhiều đồng nghiệp khác.

Nguyễn Hùng là hiện tượng thú vị của thị trường trong năm.

"Phép màu" từ Nguyễn Hùng

Năm 2025, nhạc Việt chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của Nguyễn Hùng. Từ một tân binh vô danh ở làng nhạc Indie, Nguyễn Hùng gây sốt bất ngờ từ bản hit Phép màu. Sau đó, thành công vượt trội của ca khúc Còn gì đẹp hơn, gắn với bộ phim đạt doanh thu kỷ lục Mưa đỏ giúp Nguyễn Hùng tiến một bước thần tốc để nằm trong nhóm nghệ sĩ thành công nhất nhạc Việt năm 2025.

Phép màu của Nguyễn Hùng hút 66 triệu view sau 10 tháng. Ca khúc Còn gì đẹp hơn cũng gần chạm mốc 45 triệu view. Hai bản nhạc nổi bật của Nguyễn Hùng đủ sức cạnh tranh giải Ca khúc của năm ở vài năm trước đó, nhưng riêng năm 2025, sẽ khó khăn khi đối thủ là Bắc Bling quá mạnh về nhiều mặt.

Nhưng Nguyễn Hùng đáng được ca ngợi vì 2 sản phẩm của anh trong năm đều thành hit. Cách Phép màu và Còn gì đẹp hơn thành hit cũng khác biệt những bản hit còn lại ở đường đua trong năm, khi Nguyễn Hùng thành công một cách tự nhiên, thuần âm nhạc, hiếm có trên thị trường hiện tại.

Hãy nhìn cái cách Bắc Bling, Dù cho tận thế hay Mục hạ vô nhân gây sốt từ giai đoạn đầu lên sóng, đó là những MV được đầu tư tiền tỷ, xuất hiện nhiều nghệ sĩ, dàn cameo đình đám để bổ trợ chủ nhân của sản phẩm. Song song với chuyện phát hành sản phẩm, Hòa Minzy, Erik, Soobin được dàn ê-kíp hùng hậu đứng sau hậu thuẫn để thực hiện các chiến dịch truyền thông.

Phép màu thì khác, ca khúc đã lan tỏa tự nhiên nhờ vào sự hưởng ứng, chia sẻ của khán giả. Thời gian đầu, Phép màu không hot nhưng khi ca khúc được khán giả tiếp cận vào vài tháng sau đó, cơn sốt đã bùng phát dữ dội. Tương tự là Còn gì đẹp hơn, chỉ là bản nhạc lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏ, thay vì được quảng bá như ca khúc chính Nỗi đau sau hòa bình. Còn gì đẹp hơn gây bùng nổ từ yếu tố cốt lõi là âm nhạc.

Sự xuất hiện và trỗi dậy của Nguyễn Hùng cũng là điểm nhấn của nhạc Việt trong năm 2025 nói riêng và các đề cử giải thưởng nói riêng. Giữa mặt bằng nhạc Việt với sản phẩm tiền tỷ, là những tên tuổi hot, "nhẵn mặt" cạnh tranh với nhau, sự vươn lên của một nghệ sĩ indie, không mang nhiều yếu tố truyền thông như Nguyễn Hùng là tín hiệu tích cực.

Thành công của Nguyễn Hùng là niềm tin để giới Indie - những nghệ sĩ độc lập, hoạt động với kinh phí hạn hẹp - tiếp tục làm nhạc và cạnh tranh đường đua theo cách của họ.