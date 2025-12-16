Lý do phim có con gái Chiều Xuân, con trai Trần Lực lỗ nặng

TPO - "Thế hệ kỳ tích" ra mắt sau bộ phim đầu tay của đạo diễn Hoàng Nam chưa đầy một năm. Với đạo diễn tay ngang, quãng thời gian này dường như chưa đủ dài để lắng nghe ý kiến khán giả và cải thiện chất lượng kịch bản - vốn là điểm yếu của Hoàng Nam từ "Đèn âm hồn".

Thế hệ kỳ tích là trường hợp hiếm ở rạp Việt khi vừa công chiếu đạo diễn đã thừa nhận phim bết bát ở phòng vé. Đạo diễn Hoàng Nam gọi đây là “cú ngã đau” và chấp nhận thất bại. Những khán giả đã xem phim ắt hẳn không bất ngờ với kết cục này. Dù cố gắng đưa những yếu tố đậm chất Việt, mời nhiều TikToker, KOL đóng phim nhưng đạo diễn Hoàng Nam không thể lặp lại thành tích có phần ăn may của Đèn âm hồn hồi đầu năm.

Phim có suất chiếu sớm từ 10/12, chọn thời điểm ra mắt khá bất lợi khi nhảy vào khoảng trống giữa ngày công chiếu của Zootopia 2 và Avatar 3. Đến sáng 16/12, doanh thu ghi nhận theo đơn vị quan sát phòng vé Box Office Việt Nam là hơn 700 triệu đồng. Như vậy, sau gần một tuần công chiếu, phim không kiếm nổi một tỷ đồng. Trong bài đăng "nhận thua" của đạo diễn, nhiều nghệ sĩ để lại bình luận động viên.

Cú ngã không bất ngờ

Thế hệ kỳ tích xoay quanh hành trình tự thân lập nghiệp, sáng tạo game của một nhóm bạn trẻ. Trong đó, nhân vật chính là Tiến (Trần Bờm) - mồ côi cha mẹ, lớn lên nhờ sự chăm sóc của bà nội. Để chạm tới ước mơ, Tiến và nhóm bạn vượt qua định kiến, cấm đoán của gia đình và vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống.

Sau cùng, game của Tiến thành công ra mắt công chúng, nhóm bạn của Tiến trở thành "thế hệ vươn mình" nhờ kỳ tích này. Qua hành trình trưởng thành của Tiến, người xem nhận được những thông điệp về tình cảm gia đình, thực trạng áp lực của người trẻ, lạm dụng AI và những vấn đề thời sự. Đáng tiếc, kịch bản chưa đủ sức nặng để gồng gánh hết những thông điệp nhân văn của phim.

Trần Tú - con trai NSND Trần Lực - đóng nam chính.

Chuyển hướng làm phim từ đầu năm 2025 sau khi thành công với kênh YouTube có gần 5 triệu lượt theo dõi, Hoàng Nam chưa thể hiện được nhiều chuyên môn trong lĩnh vực điện ảnh. Thế hệ kỳ tích dù khai thác cuộc sống đời thường nhưng vướng nhiều hạt sạn khó chấp nhận khiến người xem thất vọng.

Nửa đầu phim tập trung diễn giải hoàn cảnh éo le của Tiến: mồ côi cha mẹ, sống với bà, kinh tế eo hẹp và luôn bị người cô ruột khinh thường. Nhân vật Tiến được xây dựng là thanh niên trẻ chăm chỉ, ngoan ngoãn, cố gắng báo hiếu bà nội. Tuy nhiên, đam mê trong lĩnh vực game và năng lực của Tiến không được mô tả kỹ. Loạt biến cố xảy đến với nhân vật được đưa vào phim có phần khiên cưỡng, như bị đâm xe, phải đền 100 triệu đồng, đưa một đứa trẻ bị bỏ rơi về nhà chăm sóc.

Bi kịch xuất hiện khi bà nội Tiến qua đời. Thanh niên trẻ phải đối mặt với khoản nợ lớn, nguy cơ dọn khỏi ngôi nhà gắn với thời thơ ấu. Tiến lao vào làm việc, xây dựng game về giao thông với mong muốn kiếm tiền trả nợ. Tiến và hội bạn thành công chóng vánh, chỉ trong một tháng ra mắt game thành công và thu về cả chục tỷ đồng khiến người xem đặt dấu hỏi về năng lực phi thường của nhóm bạn này.

Nhóm bạn của Tiến đưa tựa game nổi tiếng toàn thế giới dù không rõ họ có tài năng gì nổi bật.

Giữa lúc túng quẫn vì bị lừa tiền, những nhân vật “từ trên trời rơi xuống” sẵn sàng cho Tiến vay số tiền lớn để trả nợ và kết thúc mọi khó khăn. Mạch phim bị đẩy nhanh một cách vô lý. Loạt tình tiết khó hiểu xuất hiện như dùng ảnh chụp để quét nhận diện khuôn mặt, tựa game kém sáng tạo của Tiến sau một đêm nổi tiếng toàn thế giới, được truyền thông quốc tế quảng bá rầm rộ. Đó không thể coi là kỳ tích.

Thế hệ kỳ tích nhồi nhét nhiều triết lý cuộc sống như “có niềm tin ắt sẽ thành công”, “đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài” qua câu thoại sáo rỗng. Thậm chí, đạo diễn Hoàng Nam xuất hiện trong một cảnh quay với tư cách chuyên gia công nghệ, nhưng chỉ thoại vài câu giáo điều. Chất lượng phim của Hoàng Nam bị đánh giá không xứng đáng ra rạp.

Hàng chục TikToker không cứu nổi phim

Thế hệ kỳ tích ra mắt sau bộ phim đầu tay của đạo diễn Hoàng Nam chưa đầy một năm. Với đạo diễn tay ngang, quãng thời gian này dường như chưa đủ dài để lắng nghe ý kiến khán giả và cải thiện chất lượng kịch bản - vốn là điểm yếu của Hoàng Nam từ Đèn âm hồn. Nhiều người xem cho rằng đạo diễn quá vội vã, ôm đồm, trong khi rõ ràng thị hiếu khán giả được nâng cao sau loạt bom tấn trăm tỷ đồng như Mưa đỏ, Tử chiến trên không.

Cách đạo diễn đưa hàng chục TikToker, KOL vào phim cũng không phát huy tác dụng hút khán giả. Bà Tân Vlog, Thái Hòa 88, Tiêu Thố, Tuấn Tiền Tỉ, gia đình bé Sữa xuất hiện trong những cảnh quay rời rạc như chỉ “điểm danh” cho đủ mặt. Thế hệ kỳ tích ra mắt trong bối cảnh các KOL mạng xã hội đồng loạt ngã ngựa, cũng là lý do khiến phim không được đón nhận nồng nhiệt.

Các TikToker không cứu được phim.

Dàn diễn viên chính như NSND Thanh Hoa, Trần Tú (con trai NSND Trần Lực), Hồng Khanh (con gái NSƯT Chiều Xuân), Trà My (Nàng Mơ) lần đầu đóng phim điện ảnh.

Người luôn sát cánh với Tiến là cô bạn thân tên Linh (Hồng Khanh). Linh có ngoại hình sáng, mang năng lượng tích cực. Vai diễn của con gái NSƯT Chiều Xuân không có nhiều cảnh khó. Nghệ sĩ Chiều Xuân chia sẻ con gái còn non nớt nhưng tạo được dấu ấn khiến mẹ thấy tự hào. Phần thể hiện của Hồng Khanh ở mức tạm chấp nhận so với diễn viên không chuyên. Điểm yếu đáng tiếc là đài từ hạn chế, khiến nhiều câu thoại như học thuộc lòng.

Thời lượng của NSND Thanh Hoa nhiều nhưng không ấn tượng, chưa đủ sức để kéo bộ phim lên. Trần Tú dù cố gắng ở phân đoạn đẩy cảm xúc lên cao nhưng tạo hình lẫn diễn xuất non nớt.

Điểm cộng diễn xuất thuộc về NSND Bùi Bài Bình và Hà Hương. Trong khi NSND Bùi Bài Bình thể hiện vai hàng xóm ôn hòa, giàu lòng thương người, Hà Hương đem đến hình ảnh đối lập của người phụ nữ lớn lên trong cảnh trọng nam khinh nữ. Nhân vật này cay nghiệt, lạnh lùng, sẵn sàng đặt lợi ích bản thân lên trên tình thân.

Diễn viên Hà Hương có nhiều cảnh quay đắt.

NSND Trần Lực, NSƯT Chiều Xuân xuất hiện ít nhưng đóng hai vai có sức nặng, diễn xuất tròn trịa và kinh nghiệm như thường thấy.

Cú ngã của Thế hệ kỳ tích cho thấy nếu chỉ chờ yếu tố may mắn, một bộ phim khó trụ vững ở rạp Việt. Trong tác phẩm thứ hai của đạo diễn Hoàng Nam, sự tò mò về YouTuber làm phim điện ảnh không còn là yếu tố mời gọi khán giả mua vé.