Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sống như nữ tu

TPO - Trở lại màn ảnh rộng với vai nữ chính trong "Hẹn em ngày nhật thực", Đoàn Thiên Ân gây chú ý khi chấp nhận xuất hiện với gương mặt gần như mộc hoàn toàn - lựa chọn táo bạo nhưng cũng kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Thiên Ân sống như nữ tu

Phim điện ảnh Hẹn em ngày nhật thực ra mắt khán giả TPHCM với sự tham dự của dàn diễn viên chính cùng hơn 60 nghệ sĩ, người nổi tiếng. Thảm đỏ lễ ra mắt nhộn nhịp khi dàn sao lần lượt xuất hiện, giao lưu cùng truyền thông. Nổi bật là sự sánh đôi của Đoàn Thiên Ân và Khương Lê - hai gương mặt chính của bộ phim.

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên của phim, nhan sắc của Thiên Ân trở thành chủ đề bàn luận. Không ít khán giả nhận xét cô kém sắc, thiếu sự rạng rỡ so với hình ảnh thường thấy tại các sự kiện. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ ê-kíp, đây là chủ đích nghệ thuật nhằm giữ sự chân thật cho nhân vật nữ tu giản dị, không son phấn.

Trước những phản ứng trái chiều, Thiên Ân thẳng thắn cho biết cô từng áp lực khi bị nhận xét “xấu” trên màn ảnh. Người đẹp thừa nhận bản thân cũng có lúc không tự tin với diện mạo mộc, thậm chí lén chỉnh sửa nhẹ như kẻ chân mày hay dán mí, nhưng đều bị đạo diễn Lê Thiện Viễn yêu cầu tẩy bỏ để giữ hình ảnh nguyên bản nhất cho nhân vật.

Chính sự khắt khe này khiến hình ảnh của Thiên Ân trong phim trở nên khác biệt: không lớp nền, không son môi, không tạo khối - chỉ giữ lại những đường nét tự nhiên nhất. Nhiều ý kiến đánh giá cao làn da mịn, gương mặt hài hòa và cảm giác gần gũi mà Thiên Ân mang lại trên màn ảnh.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Thiên Ân không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn dành thời gian sống tại tu viện, học cách sinh hoạt như một nữ tu. Người đẹp dậy từ sớm, cầu nguyện và chăm sóc trẻ em. Trải nghiệm này giúp cô hiểu rõ hơn về đời sống đức tin - yếu tố cốt lõi của nhân vật.

“Được đóng vai nữ tu là điều hết sức cao quý. Tôi được đạo diễn cho thời gian tiền kỳ rất dài để tìm hiểu và chuẩn bị. Thời gian đó, tôi đến tu viện Làng Sông, cũng là bối cảnh quay phim và được học, trải nghiệm cuộc sống và sự mực thước của các sơ. Tôi dậy lúc 4h sáng, cùng các sơ chăm sóc các em nhỏ, phụng sự. Gia đình tôi vốn theo đạo dòng Tin Lành, tôi từng chứng kiến và hiểu những chuyện tình tan vỡ vì rào cản tôn giáo", Hoa hậu Đoàn Thiên Ân kể quá trình chuẩn bị cho vai diễn.

Việc dám lột bỏ hình ảnh hoa hậu chỉn chu để theo đuổi sự chân thực cho vai diễn được xem là bước chuyển đáng chú ý của Thiên Ân trên hành trình diễn xuất. Từ một người đẹp thường gắn với vẻ ngoài lộng lẫy, cô lựa chọn hướng đi khó, chấp nhận đánh đổi hình ảnh để phục vụ nhân vật.

NSND Lê Khanh khác lạ

Phim xoay quanh nhân vật Ân (Đoàn Thiên Ân) - cô gái lớn lên tại làng quê Trà Mây vào cuối thập niên 1980. Cuộc sống của Ân thay đổi khi cô tình cờ gặp Thiên (Khương Lê) - thợ điện từ nơi khác đến, và dần nảy sinh tình cảm.

Tuy nhiên, mối quan hệ này vấp phải sự phản đối của mẹ cô - bà Hoa (Lê Khanh), người đã sớm chọn sẵn ý trung nhân là bác sĩ Hải (Thanh Sơn) - chàng trai có công việc ổn định và mối quan hệ thân thiết với gia đình. Đứng trước mối tình tay ba đầy giằng xé, Ân buộc phải lựa chọn giữa chữ hiếu và hạnh phúc cá nhân.

Chia sẻ tại sự kiện, đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết bộ phim từng có tên gọi ban đầu là Thơ tình gửi ma sơ, xuất phát từ mong muốn kể một câu chuyện như bức thư dành cho các nữ tu. Tuy nhiên, sau hơn hai năm phát triển, nhà sản xuất quyết định đổi tên thành Hẹn em ngày nhật thực để dễ tiếp cận khán giả đại chúng hơn, tránh hiểu lầm về yếu tố phim ma từ cụm từ “ma sơ”.

Đạo diễn cũng khẳng định việc khai thác đề tài Công giáo - vốn hiếm gặp trên màn ảnh Việt - được thực hiện cẩn trọng, có sự tư vấn từ các linh mục và nữ tu nhằm đảm bảo tính cân bằng, không tạo góc nhìn tiêu cực. Nhân vật bà Hoa không đại diện cho sự cực đoan tôn giáo mà là hình ảnh một người mẹ mang nhiều tổn thương, từ đó gửi gắm thông điệp về lòng vị tha và niềm tin trong tình yêu.

Vai diễn mới cũng là bước chuyển thú vị trong hành trình diễn xuất của NSND Lê Khanh. Nếu trước đây thường đảm nhận những vai người phụ nữ chịu tổn thương, là “nạn nhân” của định kiến và cực đoan trong tình yêu, lần này nữ nghệ sĩ hóa thân thành một người mẹ đứng ở phía ngăn cấm. Theo NSND Lê Khanh, bà Hoa là người vừa hết lòng yêu con, vừa có niềm tin tôn giáo sâu sắc.

"Ê-kíp không xây dựng bà Hoa như nhân vật phản diện. Những lựa chọn khắt khe xuất phát từ tổn thương trong quá khứ và nỗi sợ con gái sẽ lặp lại sai lầm của mình. Bà Hoa chỉ là người mẹ từng trải qua tổn thương, mất lòng tin vào chồng nên không muốn con đi vào vết xe đổ. Bài học của nhân vật là bài học về lòng vị tha, độ lượng và tin vào tình yêu của con mình”, NSND Lê Khanh nói.

Chia sẻ về vai diễn cha Lâm, diễn viên Hứa Vĩ Văn khẳng định đây là trải nghiệm mang ý nghĩa cá nhân đặc biệt. Anh nhận lời tham gia phim từ trước khi lồng tiếng cho hình tượng Chúa Jesu trong phim hoạt hình, xem đó như một cơ duyên đưa mình đến với những vai diễn gắn với đức tin và sự bao dung.

Nam diễn viên cho biết việc hóa thân thành một linh mục khiến anh nhớ đến người anh trai quá cố - một người Công giáo: “Sinh thời anh rất thương yêu, chăm sóc cho tôi. Mọi cơ duyên như được anh sắp đặt”.

Hẹn em ngày nhật thực còn có sự tham gia của diễn viên Lâm Vĩ Dạ, Hứa Minh Đạt, Huỳnh Phương, Nguyên Thảo.