Bà Melania xuất hiện cùng robot hình người tại Nhà Trắng

TPO - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump xuất hiện bên cạnh robot hình người tại hội nghị công nghệ toàn cầu do bà chủ trì. Robot tự giới thiệu bằng nhiều ngôn ngữ và trực tiếp chào đón các khách mời quốc tế.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump sánh bước cùng robot hình người khi xuất hiện tại Nhà Trắng của hội nghị công nghệ toàn cầu diễn ra ngày 25/3 tại Washington, Mỹ.

Robot này do startup tại Thung lũng Silicon phát triển, tự giới thiệu là “Figure 03", chế tạo tại Mỹ. Robot di chuyển chậm rãi qua hành lang Cross Hall, tiến về phía khu vực tiếp đón nơi có sự hiện diện của các phu nhân lãnh đạo và đại diện doanh nghiệp công nghệ từ nhiều quốc gia.

Khi đến gần bàn họp, bà Melania chủ động lùi lại, nhường đường để robot tiến lên phía trước. Robot tự di chuyển quanh các khách mời, sau đó đứng ở vị trí trung tâm và cất tiếng chào bằng giọng nữ.

Bà Melania và robot ở Nhà Trắng hôm 25/3. Ảnh: Reuters.

Robot cho biết vinh dự tham gia sự kiện và vẫy tay chào bằng 11 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Slovenia - ngôn ngữ mẹ đẻ của bà Melania.

Khán phòng vang lên những tràng pháo tay khi robot kết thúc phần giới thiệu.

Hội nghị kéo dài hai ngày quy tụ đại diện hơn 30 quốc gia cùng 28 tổ chức công nghệ hàng đầu. Các doanh nghiệp tham gia bao gồm nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số.

Sự kiện là một phần trong sáng kiến “Fostering the Future Together” do bà Melania công bố hồi tháng 9 tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo Nhà Trắng, đây là sáng kiến dài hạn nhằm thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo vì lợi ích của trẻ em trên toàn cầu.

Bà Melania Trump xuất hiện cùng robot hình người. Video: NY Post.

Theo bà Melania, trí tuệ nhân tạo không chỉ cải thiện giáo dục mà còn mang lại lợi ích kinh tế, góp phần nâng cao hiệu quả trong các lĩnh vực như thương mại, y tế và an ninh lương thực, qua đó thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu.

Bà nhấn mạnh Mỹ có trách nhiệm đảm bảo thế hệ trẻ trở thành những người thành thạo công nghệ và được giáo dục tốt nhất, nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Hội nghị cũng có sự tham dự của nhiều phu nhân lãnh đạo, trong đó có phu nhân Thủ tướng Israel và phu nhân Tổng thống Ukraine.