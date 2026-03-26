Trailer đang gây sốt của 'Harry Potter'

TPO - Trailer phim truyền hình "Harry Potter" đã trở thành tâm điểm của những luồng ý kiến trái chiều. Có người hoài niệm, phấn khích khi thấy dàn cast mới, nhưng cũng không ít ý kiến chỉ trích vì thiếu vắng phép thuật, ồn ào xoay quanh tác giả J.K. Rowling hay việc tuyển diễn viên da màu vào vai giáo sư Snape.

Có gì trong trailer bản truyền hình Harry Potter?

Sau quá trình tuyển vai dài và khâu sản xuất kín tiếng, cuối cùng Harry, Ron và Hermione cũng sắp trở lại trường Hogwarts. Sáng 26/3, HBO phát hành đoạn teaser trailer đầu tiên cho loạt phim truyền hình Harry Potter mới. Hãng cho hay phim ra mắt khán giả vào dịp Giáng sinh năm 2026.

Teaser trailer đầu tiên cho Harry Potter và hòn đá phù thủy bản truyền hình. Video: HBO.

Đoạn giới thiệu dài hai phút cho Harry Potter và hòn đá phù thủy - mùa đầu tiên trong bộ bảy cuốn của J.K. Rowling - đã giới thiệu ba nhân vật chính gồm Harry (Dominic McLaughlin đóng) và hai người bạn Hermione Granger (Arabella Stanton) cùng Ron Weasley (Alastair Stout). Bộ ba gặp nhau trên tàu tốc hành khi mới 11 tuổi trên đường tới năm nhất tại trường phù thủy.

Đoạn trailer cũng hé lộ một số khoảnh khắc biểu tượng từ cuốn sách và bộ phim năm 2001 của đạo diễn Chris Columbus, bao gồm cuộc gặp gỡ của Harry với bác Hagrid (Nick Frost), cảnh đội chiếc Nón Phân Loại và trận đấu Quidditch ở vị trí Tầm thủ của nhà Gryffindor.

Trailer nhanh chóng tạo nên làn sóng phản ứng trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ. Theo Hollywood Reporter, nhiều khán giả xúc động trước yếu tố hoài niệm và cách tái hiện sát nguyên tác, đặc biệt là những chi tiết vốn không xuất hiện trong bản phim điện ảnh trước đây. Không ít người cho biết họ rơi nước mắt khi xem trailer, kỳ vọng đây sẽ là phiên bản chuyển thể trọn vẹn hơn từ bộ sách gốc.

Trái lại, trailer cũng vấp phải không ít hoài nghi. Một bộ phận khán giả cho rằng dự án mang lại cảm giác vừa quen vừa lạ nhưng chưa đủ thuyết phục. Nhiều cảnh quay bị đánh giá là quá giống bản phim cũ. Bên cạnh đó, việc thiếu vắng phần âm nhạc mang tính biểu tượng của John Williams cũng khiến nhiều người hụt hẫng. Một số ý kiến khác nhận xét trailer mang đậm chất truyền hình. Phim được đầu tư lớn nhưng vẫn thiếu đi cảm giác điện ảnh và sự kỳ ảo vốn làm nên sức hút của loạt phim gốc.

Thầy Snape "da màu" bị khán giả đe dọa

McLaughlin, Stanton và Stout đã được chọn sau quá trình tìm kiếm kỹ lưỡng và tuyển chọn công khai dành cho các em nhỏ người Anh từ 9-11 tuổi. Cả ba sẽ đồng hành trong nhiều mùa phim, với thời gian gần như sát với độ tuổi thực tế.

Các diễn viên khác gồm John Lithgow vai Hiệu trưởng Albus Dumbledore, Janet McTeer vai Giáo sư Minerva McGonagall và Paapa Essiedu vai Giáo sư Severus Snape cũng gây chú ý.

Biên kịch Francesca Gardiner từng tham gia sản xuất Succession sẽ giữ vai trò quản lý nội dung (showrunner) của sê-ri. Dự án được bảo vệ nghiêm ngặt tại Leavesden Studios ở Hertfordshire, Anh, kể từ tháng 7 năm 2025. Nhà làm phim kỳ cựu Mark Mylod, người từng tham gia thực hiện Game of Thrones và Succession, sẽ đạo diễn một số tập.

Loạt phim với nhiều tuyến nhân vật sẽ đi sâu vào chi tiết từ những cuốn sách được yêu thích hơn so với loạt phim điện ảnh gồm 8 phần.

Ngôi sao của loạt phim gốc, Daniel Radcliffe, chia sẻ McLaughlin sẽ phù hợp với vai chính hơn so với khi anh ấy mới 12 tuổi vào năm 2001. "Tôi chắc chắn Dominic sẽ làm tốt hơn tôi. Bây giờ khi nhìn lại những gì mình đã làm, tôi thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, và tôi thấy nó bớt đáng xấu hổ hơn khi tôi lớn lên. Nhưng thực sự tôi đã phải học cách diễn xuất trong một khoảng thời gian dài khi làm Potter".

Dominic McLaughlin vào vai Harry Potter.

Việc chuyển thể loạt sách được yêu thích đã ngay lập tức vấp phải sự giám sát gắt gao từ người hâm mộ, nhất là việc chọn Paapa Essiedu, một diễn viên da màu vào vai thầy Snape. Nhân vật này từng do nam diễn viên da trắng Alan Rickman thể hiện.

Essiedu mới đây tiết lộ anh phải nhận được tin nhắn đe dọa tính mạng vì vai diễn này.

"'Hãy từ bỏ vai diễn nếu không tôi sẽ giết anh. Điều đó thực sự nghiêm trọng. Nhiều người đã đặt cả mạng sống của họ vào công việc. Còn tôi chỉ đóng vai phù thủy trong Harry Potter. Sẽ là nói dối nếu tôi nói điều này không ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Các chủ đề xuyên suốt trong Harry Potter là tình yêu chiến thắng hận thù, sự chấp nhận. Và đó là lý do tôi nhận vai này".

Paapa Essiedu gây tranh cãi khi đóng Snape.

Bên cạnh đó cũng có làn sóng phản đối vì những phát ngôn công khai kỳ thị người chuyển giới của tác giả J.K. Rowling. Bà sẽ tham gia với tư cách nhà sản xuất điều hành cho sê-ri.

John Lithgow, người thủ vai người thầy Albus Dumbledore, cho biết ông đã cảm thấy đau lòng trước những chỉ trích về sự tham gia của bà Rowling vào dự án. Ông cho rằng những cuốn sách của bà đứng về phía những điều tốt đẹp, chống lại sự cố chấp và hẹp hòi.

Theo trailer, Harry Potter và hòn đá phù thủy sẽ công chiếu trên HBO Max vào dịp Giáng sinh 2026, sớm hơn vài tháng so với ngày dự kiến ban đầu là năm 2027, gần 30 năm sau khi cuốn sách đầu tiên được xuất bản.