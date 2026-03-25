Chàng trai Hà Nội lập kỷ lục trong lịch sử 20 năm Ai là triệu phú

Hà Trang
TPO - Sau 5 năm, "Ai là triệu phú" xuất hiện người chơi vượt qua câu số 14 và nhận thưởng 150 triệu đồng. Nguyễn Trường Giang (33 tuổi, Hà Nội) đã có màn thể hiện xuất sắc và quyết định dừng lại đúng đắn.

Trong tập phát sóng tối 24/3, Nguyễn Trường Giang xuất sắc vượt qua 14 câu hỏi của chương trình. BTV Diệp Chi cho hay trong suốt 20 năm, đây là lần đầu số tiền thưởng 150 triệu đồng xuất hiện trong Ai là triệu phú.

Sử dụng hết 4 quyền trợ giúp ở câu số 11 (mốc 30 triệu đồng), anh buộc phải dựa hoàn toàn vào kiến thức, khả năng suy luận và may mắn ở các câu hỏi tiếp theo.

BTV Diệp Chi cho biết trong suốt 20 năm, đây là lần đầu số tiền thưởng 150 triệu đồng xuất hiện trong Ai là triệu phú.

Ở câu số 12 liên quan đến các kỷ địa chất của Trái Đất, Trường Giang thừa nhận anh đưa ra đáp án dựa nhiều vào linh cảm. Người chơi cho rằng mình đã gặp may mắn khi lựa chọn chính xác.

Sang câu 13, anh tiếp cận theo hướng đặt mình vào vị trí người ra đề để phân tích đáp án. Lập luận này được MC Quốc Khánh đánh giá cao vì sự mới mẻ và logic, giúp anh giành tấm séc 80 triệu đồng.

Câu hỏi số 14 với nội dung “Tên gọi của virus Nipah bắt nguồn từ đâu?”. Trước bốn phương án, Trường Giang bình tĩnh loại trừ dần các đáp án chưa hợp lý. Anh so sánh với cách đặt tên của virus COVID-19 để tìm hướng suy luận, dù không hoàn toàn chắc chắn. Cuối cùng, người chơi quyết định chọn đáp án B - “Tên một ngôi làng”. Đây là lựa chọn chính xác, giúp anh vượt qua cột mốc quan trọng và nhận được tràng pháo tay từ khán giả trường quay.

Người chơi Nguyễn Trường Giang.

Chia sẻ sau khi trả lời đúng, Trường Giang cho biết anh đã loại trừ được hai phương án sai và cảm thấy khá tự tin, nhưng vẫn rất căng thẳng khi đưa ra quyết định. “Tim tôi đập rất nhanh, khó có thể diễn tả cảm xúc lúc đó”, anh nói.

Bước vào câu hỏi số 15 - mốc 250 triệu đồng và cũng là câu hỏi cuối, Trường Giang lựa chọn dừng lại. Theo luật, nếu trả lời sai ở câu hỏi này, anh sẽ quay về mốc 22 triệu (câu 10).

Câu hỏi số 15 khiến Nguyễn Trường Giang quyết định dừng lại, bảo toàn số tiền thưởng 150 triệu đồng.
Với kết quả này, Trường Giang trở thành người chơi thứ ba trong lịch sử chương trình vượt qua câu hỏi số 14 nhưng không tiếp tục chinh phục câu 15. Các trường hợp tương tự gồm Nguyễn Lê Anh, cặp cô trò Đào Thị Hà Thanh - Đào Hồng Vũ. Thời điểm này, họ nhận 80 triệu đồng vào năm 2008.

Năm 2011, người chơi Lê Văn Tuân dừng lại với mức thưởng câu 14 nhưng là ở phiên bản "Ghế nóng".

Gần đây hơn năm 2021, người chơi Trần Đặng Đăng Khoa quyết định trả lời câu 15 nhưng không thành công, đánh mất cơ hội nhận 250 triệu đồng và ra về với 22 triệu đồng.

Cảm xúc của BTV Diệp Chi (áo hồng) và ê-kíp khi chứng kiến phần thi của người chơi Trường Giang. Ảnh: FBNV.

Sau chương trình, BTV Diệp Chi chia sẻ đã 5 năm kể từ lần gần nhất có người chạm tới câu hỏi số 15. Cô cho biết ê-kíp sản xuất và MC đều trải qua những phút giây hồi hộp khi theo dõi phần thi của Trường Giang.

“Khi Giang suy luận đúng hướng và loại được hai phương án sai, tôi đã nghĩ đến khả năng có người chiến thắng câu hỏi cuối cùng. Dù điều đó chưa xảy ra, tôi tin khoảnh khắc ấy sẽ sớm đến”, cô nói.

#Ai là triệu phú #Nguyễn Trường Giang #câu hỏi 15 #truyền hình #kỹ năng suy luận #giải thưởng

