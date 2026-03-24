Ai đứng sau bản nhạc Việt đang gây sốt từ Á sang Âu

TPO - Sau 6 năm ra mắt, ca khúc “Ai đưa em về” bất ngờ gây sốt trở lại trên TikTok nhờ trào lưu “low cortisol”. Bài hát đạt hơn 500 triệu lượt tiếp cận, đang lan rộng sang nhiều nước châu Á đến cả phương Tây, trở thành nền nhạc cho loạt video mang cảm giác thư giãn, xả stress.

“Low cortisol” là gì mà gây sốt TikTok?

Những tuần gần đây, TikTok chứng kiến sự bùng nổ của loạt video gắn hashtag “low cortisol” trên nền nhạc Ai đưa em về do nữ ca sĩ TIA de art (Trần Hải Châu). Cụm từ này vốn bắt nguồn từ “hormone cortisol”, chỉ sự căng thẳng. Trong cách diễn giải của cộng đồng mạng, "low cortisol" đại diện cho sự bình thản, còn "high cortisol" gắn liền với căng thẳng và tiêu cực.

Người dùng chỉ cần lắc lư theo nhạc, thể hiện những khoảnh khắc đời thường dễ chịu như đi dạo, ăn uống, chăm sóc bản thân.

Giới trẻ trên thế giới nhảy theo điệu nhạc Ai đưa em về.

Đoạn nhạc “Take me back back home, đường về cũng chẳng có xa...” từ bản remix của Ai đưa em về được sử dụng trong các video này. Giai điệu vui tươi, tiết tấu bắt tai cùng ca từ dễ nhớ khiến bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng.

Không chỉ phổ biến tại các nước Đông Nam Á, xu hướng này còn lan sang Mỹ và châu Âu. Nhiều TikToker phương Tây sử dụng ca khúc dù không hiểu tiếng Việt, đơn giản vì cảm nhận được sự dễ chịu mà âm nhạc mang lại. Một số video thu về hàng triệu lượt xem, góp phần đưa bài hát tiếp cận cộng đồng quốc tế.

Ai đứng sau bản nhạc Việt đang tạo "trend"?

Theo số liệu từ các nền tảng, sức lan tỏa của Ai đưa em về tăng trưởng nhanh chỉ trong vài tuần. Ca khúc đạt hơn 587 triệu lượt sử dụng trên TikTok, xuất hiện dày đặc trong các video thuộc nhiều quốc gia.

Trên Spotify, hai phiên bản của bài hát đồng loạt lọt top Viral 50 và giữ vị trí hạng 1, 2 tại 5 thị trường gồm Philippines, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Indonesia. Đây là thành tích hiếm thấy đối với một ca khúc tiếng Việt phát hành từ nhiều năm trước.

Bài hát cũng được đưa vào các playlist có hàng triệu người theo dõi tại Mỹ và nhiều nước châu Á, giúp lượng người nghe của ca sĩ TIA de art tăng mạnh, cán mốc khoảng 1 triệu người nghe trên Spotify.

﻿ ﻿ Bản gốc phát hành cách đây 6 năm do ca sĩ TIA de art thể hiện.

Bản remix của Cukak đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Ai đưa em về nổi tiếng. Cukak từng thành công khi biến See tình của Hoàng Thùy Linh nổi đình nổi đám ở thị trường quốc tế. Nhịp điệu được làm mới giúp ca khúc phù hợp hơn với video ngắn mà vẫn giữ nguyên tinh thần của bản gốc.

Trước sự bùng nổ này, chính chủ nhân ca khúc cũng bày tỏ sự bất ngờ. TIA de art cho biết đây là thời điểm cô nhận được dấu hiệu tích cực, tiếp thêm động lực để tiếp tục theo đuổi âm nhạc sau quãng thời gian dài “ở ẩn”.

Nữ ca sĩ cho hay cô từng trải qua giai đoạn thiếu tự tin, trì hoãn việc phát hành sản phẩm mới. Sự thành công bất ngờ của bài hát, theo cô giống như tín hiệu vũ trụ, tiếp thêm niềm tin để theo đuổi giấc mơ đưa nhạc Việt ra thế giới. Đây là điều cô đã ấp ủ hơn 10 năm.

Để tận dụng làn sóng quốc tế, nữ ca sĩ điều chỉnh chiến lược phát hành. Trên YouTube, cô bổ sung cụm từ “low cortisol” vào tiêu đề ca khúc nhằm giúp khán giả nước ngoài dễ tìm kiếm. Ca sĩ mới đăng tải thêm phiên bản tiếng Anh nhưng chưa phát hành audio.

Ai đưa em về vốn là sản phẩm hợp tác giữa TIA de art và nhạc sĩ Lê Thiện Hiếu, phát hành từ năm 2019. Video đã đạt hơn 52 triệu lượt xem trên YouTube ở thời điểm hiện tại.