Mâu thuẫn nhà Beckham leo thang

Hà Trang

TPO - Brooklyn Beckham và vợ Nicola Peltz được cho là đang cân nhắc thực hiện sê-ri truyền hình “gây bão” trên nền tảng Hulu. Mâu thuẫn gia đình Beckham ngày càng leo thang và dường như không còn khả năng hàn gắn.

Theo các nguồn tin, cặp sao muốn tự kể câu chuyện của mình theo cách riêng, tương tự cách bố mẹ Brooklyn là David Beckham và Victoria Beckham từng thực hiện loạt phim tài liệu trên Netflix. Hiện tại, Brooklyn và Nicola được cho là đã cắt đứt liên lạc với gia đình, chưa có dấu hiệu hòa giải.

Thông tin này xuất hiện sau khi truyền thông đăng tin Brooklyn (27 tuổi) chỉ cho phép bố mẹ liên hệ thông qua luật sư, đồng thời chặn các em trên mạng xã hội, bao gồm cả em gái Harper (14 tuổi). Trước đó vào tháng 1, anh từng gây xôn xao khi công khai cáo buộc cha mẹ kiểm soát cuộc sống, khiến khả năng hàn gắn càng trở nên xa vời.

image-1774177259621.jpg
Brooklyn Beckham và vợ Nicola Peltz (phải).

Một nguồn tin tiết lộ Brooklyn rất mong muốn sớm chốt dự án sê-ri, trong đó anh dự tính ghi lại hành trình theo đuổi sự nghiệp ẩm thực và đề cập đến mâu thuẫn gia đình. Nếu đạt thỏa thuận với Hulu (thuộc Disney), cặp sao sẽ bước vào sân chơi lớn, cạnh tranh trực tiếp với các dự án của gia đình Beckham trên Netflix.

Dù nhận được đề nghị giá trị lớn để chia sẻ về những bất đồng, Brooklyn và Nicola vẫn từ chối. Nguồn tin cho biết: “Khi họ lên tiếng, đó sẽ là quyết định của riêng họ. Họ cũng muốn khẳng định mình không bị gia đình Peltz chi phối, mà hoàn toàn tự đưa ra lựa chọn".

image-1774177312261.jpg
Bộ phim tài liệu của Brooklyn và Nicola sẽ cạnh tranh với chương trình trên Netflix của bố mẹ cậu, David và Victoria. Ảnh: Netflix.

Trong khi đó, công chúng vẫn đặt nhiều dấu hỏi về thực hư mâu thuẫn, đặc biệt khi Brooklyn đã phớt lờ gia đình suốt hơn một năm trước khi chính thức cắt đứt liên lạc. Trái ngược, Nicola thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình cảm với chồng trên mạng xã hội.

Gần đây, nữ diễn viên 31 tuổi còn bị cho là “cà khịa” mẹ chồng khi sử dụng lại những cụm từ quen thuộc của Victoria Beckham trên mạng xã hội. Trong bài đăng về bữa tiệc hậu Oscar do Elton John tổ chức - một người bạn thân của gia đình Beckham - Nicola viết: “Chúng tôi yêu hai bạn rất nhiều”, cụm từ vốn thường được Victoria sử dụng.

Không dừng lại ở đó, Nicola còn gây chú ý khi chia sẻ ảnh sinh nhật Brooklyn (ngày 4/3), kèm lời nhắn: “Mọi người đều yêu anh rất nhiều, Brooklyn!” - cách diễn đạt được cho là tương tự thông điệp của Victoria gửi con trai.

Động thái này khiến nhiều người nghi ngờ Nicola cố tình bắt chước hoặc khiêu khích gia đình Beckham. Trên mạng xã hội, một số bình luận cho rằng cô đang “trích dẫn Victoria”, “bắt chước David và Victoria Beckham”, “muốn giống mẹ chồng”.

Xem thêm

Cùng chuyên mục