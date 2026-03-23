Công bố dàn nghệ sĩ tham gia Táo Quân

Ngọc Ánh
TPO - Buổi tập luyện cho chương trình Táo Quân lên sóng cuối tháng 3 có sự tham gia của NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung, Hà Trung. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải chỉ đạo buổi tập.

Sáng 23/3, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xác nhận thông tin Táo Quân trở lại bằng một phóng sự trong chương trình Cafe sáng. Táo Quân tái xuất nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày phát sóng đầu tiên của kênh VTV3 (31/3/1996-31/3/2026), nằm trong khuôn khổ chương trình Cuộc hẹn với tháng 3. Dàn nghệ sĩ đóng Táo Quân sẽ xuất hiện ở ngay đầu chương trình, lên sóng tối 29/3.

Theo NSƯT Chí Trung, Táo Quân vẫn bám theo format cũ, biến tấu thêm để phù hợp với tinh thần vui vẻ của buổi lễ kỷ niệm. Không phải chỉ có khán giả, dàn nghệ sĩ cũng rất nhớ chương trình Táo Quân.

Táo Quân tái xuất nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày phát sóng đầu tiên của kênh VTV3.

Trong khi đó, nhà thiết kế Đức Hùng - người chuẩn bị phục trang cho chương trình hàng chục năm qua - gọi đây là màn trình diễn "Táo trái mùa", nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên như đêm Giao thừa. Nhà thiết kế cho biết trang phục của Ngọc Hoàng được chuẩn bị giống như mọi lần, còn trang phục lên chầu của NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng có sự thay đổi nhỏ.

Buổi tập luyện cho Táo Quân có sự tham gia của NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung, Hà Trung, dưới sự chỉ đạo của NSƯT Đỗ Thanh Hải. Nghệ sĩ Xuân Bắc, Công Lý không trở lại tham gia chương trình. Táo Quân chỉ là một phần trong chương trình kỷ niệm lớn, vì vậy thời lượng không quá dài.

Sau khi thông tin Táo Quân trở lại được công bố, nhiều khán giả bày tỏ ủng hộ khi món ăn tinh thần quen thuộc vẫn được phát sóng. "Cảm giác như Tết trở lại", "Bây giờ mới là tháng Chạp, những ngày qua chỉ là ảo giác", "Quan trọng là dàn nghệ sĩ cũ trở lại, chỉ có Quốc Khánh, Tự Long, Quang Thắng, Vân Dung mới diễn ra phong cách của Táo Quân", một số khán giả bình luận.

Hơn một tháng trước Tết Nguyên đán 2026, VTV công bố Táo Quân dừng sóng và được thay thế bằng chương trình mới trẻ trung hơn. Chương trình mới mang tên Quảng trường mùa xuân, phát sóng vào khung giờ trước giao thừa, vấp nhiều chỉ trích vì kịch bản nhạt nhẽo, chèn quá nhiều quảng cáo.

Dàn nghệ sĩ tập luyện cho tiểu phẩm đặc biệt.

Với tuổi đời hơn 20 năm, Táo Quân với nhiều người không đơn thuần là chương trình giải trí mà trở thành thói quen ngày Tết. Xem Táo Quân không chỉ để cười, đó còn là dịp nhìn lại phần lớn các sự kiện nổi cộm trong năm, từ chính trị, xã hội đến thể thao, văn hóa.

Vấn đề dừng lại hay làm tiếp Táo Quân nhiều lần được đặt ra. Những thử nghiệm mới đã xuất hiện, cả ở kịch bản lẫn nhân sự thực hiện. Vài ba năm trở lại đây, Táo Quân dường như không duy trì được sức hấp dẫn vốn có, song khi chương trình dừng lại, khán giả vẫn bày tỏ tiếc nuối, cho rằng không thương hiệu nào vượt qua được Táo Quân.

Trước đó, thông tin Táo Quân ngừng phát sóng còn được đồn đoán xuất phát từ tình hình sức khỏe của NSND Quốc Khánh. Một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng nam nghệ sĩ bị ung thư phổi. Tuy nhiên, nhiều đồng nghiệp đã lên tiếng giải thích, cho biết NSND Quốc Khánh gặp vấn đề không quá nghiêm trọng.

