Nghề độc lạ nằm ngủ cũng ra tiền

TPO - Để có tiền duy trì cuộc sống, nhân vật chính trong phim "Lên hương" chấp nhận công việc không tưởng là nằm bên trong hòm để cầu vận cho trại hòm đang ế ẩm. Đó là nghề nằm không cũng ra tiền.

Tiếp nối thành công từ Chị dâu, Cục vàng của ngoại, nhà sản xuất - đạo diễn Khương Ngọc thực hiện bộ phim về ngành nghề độc lạ. Phim Lên hương bám sát chủ đề tâm lý gia đình, có nghệ sĩ Hồng Đào, Võ Tấn Phát, Hạ Anh, Quốc Khánh, Thiếu Lan tham gia, khai máy hôm 18/3.

Nhan đề phim theo nghĩa đen là hành động thắp hương, thờ tự, còn nghĩa bóng là chuyển đổi thời vận từ xấu thành tốt, gặp nhiều may mắn, phát triển rực rỡ, thành công vượt trội, đặc biệt hơn so với giai đoạn trước. Phim xoay quanh câu chuyện về Tâm (Võ Tấn Phát) làm nghề giao vịt quay. Để có tiền duy trì cuộc sống, Tâm chấp nhận một công việc không tưởng là nằm bên trong hòm để cầu vận cho trại hòm đang ế ẩm của bà Mũi (Hồng Đào) - người phụ nữ giảo hoạt, nghiện rượu.

Khương Ngọc vừa là giám đốc sản xuất, vừa là đạo diễn trong phim mới.

Tại buổi khai máy dự án điện ảnh mới, đồng hành với Khương Ngọc ở vai trò đạo diễn là đạo diễn trẻ Tấn Hoàng Thông. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Khương Ngọc và góc nhìn trẻ trung của Tấn Hoàng Thông được kỳ vọng mang đến một cách kể chuyện vừa sáng tạo nhưng cũng sẽ rất gần gũi và giàu chất điện ảnh.

Trong ngày khai máy, đạo diễn, nhà sản xuất kiêm diễn viên Khương Ngọc nói anh may mắn lắm mới lôi kéo được nghệ sĩ Hồng Đào tham gia dự án, nhận nữ nghệ sĩ là “người yêu” của mình. Đây là lần thứ ba Hồng Đào và Khương Ngọc hợp tác.

Chia sẻ về áp lực cũng như định hướng nội dung của dự án, Khương Ngọc cho biết đây là phim khó nhất của anh từ trước đến nay.

Đạo diễn Khương Ngọc và diễn viên Quốc Khánh ở buổi khai máy.

Sau gần một thập kỷ ấp ủ dự án và tìm kiếm người đồng hành phù hợp, đạo diễn trẻ Tấn Hoàng Thông cho biết cơ duyên gặp gỡ Khương Ngọc là bước ngoặt để Lên hương được ra rạp.

“Dự án này ban đầu có tên là Đổi vận và đã trải qua hành trình gần 10 năm, từ những ý tưởng đầu tiên cho đến khi có thể triển khai. Trong suốt quãng thời gian đó, tôi nhận được không ít lời mời hợp tác, nhưng vẫn cảm thấy mọi thứ chưa thực sự chạm đến kỳ vọng nên chưa thể bắt tay thực hiện. Bước ngoặt đến khi gặp anh Ngọc tại Đà Nẵng. Chỉ trong một buổi trò chuyện kéo dài 4 tiếng, phim được triển khai ngay lập tức. Nếu không có Khương Ngọc, sẽ không có Lên hương”, Tấn Hoàng Thông nói.

Diễn viên Hạ Anh hào hứng khi được thể hiện nhân vật mới mẻ, thú vị và có nhiều đất diễn. Phim cũng đánh dấu lần đầu tiên Hạ Anh hợp tác với Võ Tấn Phát. Hạ Anh nhận xét bạn diễn duyên dáng, hài hước, hứa hẹn gây bất ngờ trong phim.

Dàn diễn viên trong phim có Hồng Đào, Lê Hạ Anh, Võ Tấn Phát, Thiếu Lan.

Lên hương là bộ phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình, xoay quanh cuộc sống của những con người lao động bình dị. Ẩn sâu trong lòng mỗi người đều có sự cố chấp, ý niệm riêng của bản thân. Tất cả đều xuất phát từ sự yêu thương và bám trụ, giữ gìn được nghề truyền thống mà cả gia đình vất vả gây dựng.

Trong guồng quay mưu sinh, mỗi nhân vật đều phải đối diện với những lựa chọn khó khăn, và cả những biến cố bất ngờ của số phận. Trong những thời khắc đó, con người mới nhận ra giá trị của gia đình, tình thân.

Khương Ngọc tên thật là Huỳnh Quang Ngọc, từng theo học Cao đẳng Sân khấu điện ảnh (nay là Đại học Sân khấu điện ảnh TPHCM). Anh gây tiếng vang với các phim Taxi, Chàng trai không biết ghen, Sự thật vô hình, Thiên mệnh anh hùng. Năm 2025, Chị dâu - phim do Khương Ngọc đạo diễn - tạo bất ngờ khi thu về hơn 100 tỷ đồng. Phim tiếp theo của Khương Ngọc là Cục vàng của ngoại có doanh thu khiêm tốn hơn. Đạo diễn nói chấp nhận rủi ro, làm kịch bản an toàn vì không muốn phim gây ám ảnh.