Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

NSND Trọng Trinh lên tiếng

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi một tài khoản Facebook bày tỏ quan điểm người nổi tiếng đừng giới thiệu sản phẩm kém chất lượng khiến khán giả mất lòng tin, NSND Trọng Trinh khẳng định những món đồ giới thiệu trên trang cá nhân đều được anh trực tiếp cầm trên tay, mặc thử, sau đó mới làm video đánh giá chi tiết.

Thời gian gần đây, NSND Trọng Trinh liên tục chia sẻ video trải nghiệm nhiều sản phẩm thời trang, đồ gia dụng trên trang cá nhân và đính kèm liên kết bán hàng trực tuyến. Tài khoản Facebook do một trợ lý phụ trách đăng bài. Tần suất đăng video dày đặc khiến một số khán giả cho rằng ở tuổi này, nghệ sĩ nên nghỉ ngơi hoặc cập nhật những hình ảnh liên quan đến nghệ thuật, cuộc sống thường ngày thay vì chuyển sang bán hàng online.

Đáp lại bình luận của khán giả, NSND Trọng Trinh cho biết nhận xét này có phần nặng nề. "Sau khi nghỉ hưu, tôi có công việc để làm và muốn chia sẻ điều đó với mọi người, không lẽ cứ nghỉ hưu là chỉ ngồi chơi, không đóng phim nữa. Đây là công việc chính đáng, để mọi người xem những bộ đồ giá cả phải chăng", nghệ sĩ nói. Dù nghỉ hưu, NSND Trọng Trinh vẫn đóng phim truyền hình, gần nhất là Lằn ranh lên sóng cuối năm 2025.

NSND Trọng Trinh tích cực quay video quảng bá sản phẩm thời trang nam.

Khi một tài khoản Facebook bày tỏ quan điểm người nổi tiếng đừng giới thiệu sản phẩm kém chất lượng khiến khán giả mất lòng tin, NSND Trọng Trinh khẳng định quần áo do anh trực tiếp cầm trên tay, mặc thử, sau đó mới làm video đánh giá chi tiết.

Đầu năm 2026, nam nghệ sĩ cũng tham gia phiên livestream quảng bá các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao như hóa mỹ phẩm chiết xuất từ sâm, thảo dược bản địa.

Trong thời đại số hóa và truyền thông phát triển mạnh mẽ, nghệ sĩ không chỉ gắn với các hoạt động nghệ thuật mà còn trở thành gương mặt thương hiệu quảng cáo cho nhiều thương hiệu, sản phẩm bằng hình thức tiếp thị liên kết. Đây là mô hình quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của nhà cung cấp thông qua các liên kết trên nền tảng Internet.

Khi người dùng ấn vào liên kết và mua hàng hoặc thực hiện hành động theo yêu cầu, người giới thiệu sẽ nhận được hoa hồng. Nhờ nền tảng video ngắn, tiếp thị liên kết càng được ưa chuộng. Người giới thiệu sản phẩm thường xuyên thực hiện video ngắn giới thiệu mẹo sử dụng sản phẩm, so sánh giá hoặc chia sẻ trải nghiệm thật. Người nổi tiếng - với ưu thế sẵn có về sức ảnh hưởng - luôn được các nhãn hàng lựa chọn để tiếp thị sản phẩm thông qua tài khoản mạng xã hội.

Livestream, quảng bá sản phẩm qua hình thức tiếp thị liên kết đem lại nguồn thu lớn cho người nổi tiếng.

Tuy nhiên, để hạn chế những rủi ro từ hình thức này, từ đầu tháng 3/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, yêu cầu người nổi tiếng phải gương mẫu chấp hành pháp luật, đề cao trách nhiệm xã hội và ảnh hưởng của mình khi phát ngôn, chia sẻ thông tin trên các nền tảng số.

Bộ quy tắc cũng đặt ra yêu cầu minh bạch trong hoạt động quảng cáo của người nổi tiếng. Khi thực hiện quảng cáo, người có ảnh hưởng cần thông báo công khai với người tiếp nhận thông tin rằng nội dung đó là quảng cáo hoặc có nhận tài trợ. Đồng thời, nội dung quảng cáo phải bảo đảm trung thực, phù hợp với các tài liệu đã công bố và tuân thủ quy định của pháp luật liên quan. Đặc biệt, người nổi tiếng không được quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ bị cấm quảng cáo.

Xem thêm

Cùng chuyên mục