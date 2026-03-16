Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Cẩm Ly trở lại

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ca sĩ Cẩm Ly quyết tâm trở lại với âm nhạc sau thời gian trị bệnh viêm đa xoang. Nữ ca sĩ sẽ đứng chung sân khấu với Mỹ Linh, Lam Trường, Phương Thanh và ban nhạc Quả Dưa Hấu.

Concert Vé về thanh xuân ở Hà Nội quy tụ 11 gương mặt nghệ sĩ từng ghi dấu ấn trong dòng chảy âm nhạc đại chúng ở nhiều giai đoạn, từ thời kỳ băng cassette, đĩa CD đến giai đoạn bùng nổ của nhạc số.

Ca sĩ Mỹ Linh, Lam Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly cùng sự tái xuất của ban nhạc Quả Dưa Hấu, kết hợp giọng hát quen thuộc với khán giả trẻ trong hơn một thập niên qua như Khắc Việt, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi và Quốc Thiên hứa hẹn là cú bắt tay đáng chú ý trên sân khấu.

qua-dua-hau-2.jpg
Ban nhạc Quả Dưa Hấu tái xuất sau gần 3 thập kỷ.

Ở lớp thế hệ ca sĩ đi trước, Mỹ Linh, Lam Trường, Phương Thanh hay Cẩm Ly là những cái tên gắn liền với thời hoàng kim của các bảng xếp hạng âm nhạc như giải thưởng Làn Sóng Xanh cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Trong khi Mỹ Linh được xem là một trong những giọng ca tiêu biểu của nhạc nhẹ Việt Nam, Lam Trường là “thanh xuân” của một thế hệ người nghe nhạc trẻ khi sở hữu loạt ca khúc khuấy đảo thị trường nhạc Việt.

Những năm gần đây, Cẩm Ly ít xuất hiện trước công chúng và hạn chế tham gia các sự kiện giải trí lớn. Nữ ca sĩ từng có khoảng thời gian ngừng hát vì mắc chứng viêm đa xoang, ảnh hưởng cả thể chất lẫn tinh thần. "Nghệ sĩ thường bị đào thải rất nhanh, chỉ cần không hát một thời gian là không còn ai nhớ tới nữa. Bây giờ lại quá nhiều ca sĩ để khán giả lựa chọn. Nhưng trong lúc tôi ngừng hát vẫn có người theo dõi, là động lực giúp tôi vượt qua khó khăn", nữ ca sĩ nói lý do trở lại với sân khấu.

Sự trở lại của nhóm Quả Dưa Hấu cũng mang nhiều ý nghĩa. Họ được xem là đại diện tiêu biểu cho lớp ban nhạc nam trong giai đoạn nhạc Việt bước vào thời kỳ bùng nổ của văn hóa thần tượng. Concert Vé về thanh xuân cũng đánh dấu màn tái xuất của Bằng Kiều sau quãng nghỉ ngắn để lấy lại phong độ.

Đại diện đơn vị sản xuất chia sẻ mỗi nghệ sĩ xuất hiện trong chương trình được xem như mảnh ghép của ký ức âm nhạc. Các bài hát quen thuộc được phối khí mới và dàn dựng trong sân khấu hiện đại. Nhiều tiết mục được thể hiện dưới dạng song ca giữa hai thế hệ.

cam-ly-1.jpg
lam-truong-3.jpg
Cẩm Ly, Đan Trường gắn liền với thời hoàng kim của các bảng xếp hạng âm nhạc.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tin tưởng sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và tinh thần hoài niệm sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm vừa quen thuộc vừa mới lạ.

Đêm diễn được dàn dựng bởi tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, chú trọng vào phong cách dàn dựng giàu tính thị giác và chú trọng yếu tố kể chuyện bằng sân khấu. Đồng hành cùng ê-kíp sáng tạo là nhà sản xuất Võ Văn Tâm, phụ trách tổng thể khâu tổ chức và sản xuất đảm bảo quy mô tổ chức, chất lượng chuyên môn và tính đồng bộ của một đại nhạc hội lớn.

Xem thêm

Cùng chuyên mục