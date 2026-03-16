Cẩm Ly trở lại

TPO - Ca sĩ Cẩm Ly quyết tâm trở lại với âm nhạc sau thời gian trị bệnh viêm đa xoang. Nữ ca sĩ sẽ đứng chung sân khấu với Mỹ Linh, Lam Trường, Phương Thanh và ban nhạc Quả Dưa Hấu.

Concert Vé về thanh xuân ở Hà Nội quy tụ 11 gương mặt nghệ sĩ từng ghi dấu ấn trong dòng chảy âm nhạc đại chúng ở nhiều giai đoạn, từ thời kỳ băng cassette, đĩa CD đến giai đoạn bùng nổ của nhạc số.

Ca sĩ Mỹ Linh, Lam Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly cùng sự tái xuất của ban nhạc Quả Dưa Hấu, kết hợp giọng hát quen thuộc với khán giả trẻ trong hơn một thập niên qua như Khắc Việt, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi và Quốc Thiên hứa hẹn là cú bắt tay đáng chú ý trên sân khấu.

Ban nhạc Quả Dưa Hấu tái xuất sau gần 3 thập kỷ.

Ở lớp thế hệ ca sĩ đi trước, Mỹ Linh, Lam Trường, Phương Thanh hay Cẩm Ly là những cái tên gắn liền với thời hoàng kim của các bảng xếp hạng âm nhạc như giải thưởng Làn Sóng Xanh cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Trong khi Mỹ Linh được xem là một trong những giọng ca tiêu biểu của nhạc nhẹ Việt Nam, Lam Trường là “thanh xuân” của một thế hệ người nghe nhạc trẻ khi sở hữu loạt ca khúc khuấy đảo thị trường nhạc Việt.

Những năm gần đây, Cẩm Ly ít xuất hiện trước công chúng và hạn chế tham gia các sự kiện giải trí lớn. Nữ ca sĩ từng có khoảng thời gian ngừng hát vì mắc chứng viêm đa xoang, ảnh hưởng cả thể chất lẫn tinh thần. "Nghệ sĩ thường bị đào thải rất nhanh, chỉ cần không hát một thời gian là không còn ai nhớ tới nữa. Bây giờ lại quá nhiều ca sĩ để khán giả lựa chọn. Nhưng trong lúc tôi ngừng hát vẫn có người theo dõi, là động lực giúp tôi vượt qua khó khăn", nữ ca sĩ nói lý do trở lại với sân khấu.

Sự trở lại của nhóm Quả Dưa Hấu cũng mang nhiều ý nghĩa. Họ được xem là đại diện tiêu biểu cho lớp ban nhạc nam trong giai đoạn nhạc Việt bước vào thời kỳ bùng nổ của văn hóa thần tượng. Concert Vé về thanh xuân cũng đánh dấu màn tái xuất của Bằng Kiều sau quãng nghỉ ngắn để lấy lại phong độ.

Đại diện đơn vị sản xuất chia sẻ mỗi nghệ sĩ xuất hiện trong chương trình được xem như mảnh ghép của ký ức âm nhạc. Các bài hát quen thuộc được phối khí mới và dàn dựng trong sân khấu hiện đại. Nhiều tiết mục được thể hiện dưới dạng song ca giữa hai thế hệ.

Cẩm Ly, Đan Trường gắn liền với thời hoàng kim của các bảng xếp hạng âm nhạc.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tin tưởng sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và tinh thần hoài niệm sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm vừa quen thuộc vừa mới lạ.

Đêm diễn được dàn dựng bởi tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, chú trọng vào phong cách dàn dựng giàu tính thị giác và chú trọng yếu tố kể chuyện bằng sân khấu. Đồng hành cùng ê-kíp sáng tạo là nhà sản xuất Võ Văn Tâm, phụ trách tổng thể khâu tổ chức và sản xuất đảm bảo quy mô tổ chức, chất lượng chuyên môn và tính đồng bộ của một đại nhạc hội lớn.