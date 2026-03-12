Mang 'Trống cơm' phiên bản rock đàn bầu ra thế giới

TPO - DẠ MA vừa phát hành MV "Trống cơm" dự án kết hợp giữa rock hiện đại với chất liệu âm nhạc và mỹ thuật truyền thống Việt Nam. Sản phẩm gây chú ý khi quy tụ đội ngũ sản xuất quốc tế cùng nhiều nghệ sĩ trẻ trong nước, đồng thời đưa nhạc cụ dân tộc là đàn bầu vào bản phối rock.

Trong phiên bản mới, Trống cơm được phối lại với tiết tấu rock mạnh mẽ nhưng vẫn giữ phần giai điệu quen thuộc của dân ca. Điểm nhấn của bản phối là tiếng đàn bầu do Phú An, thành viên dàn nhạc dân tộc Sức Sống Mới thể hiện. Phú An từng được cộng đồng mạng chú ý với các bản trình diễn đàn bầu theo phong cách rock, trong đó có bản cover Hotel California.

Trưởng nhóm và nhà sản xuất của DẠ MA, Hưng BlackhearteD, cho biết việc đưa đàn bầu vào bản phối xuất phát từ mong muốn kết hợp âm nhạc truyền thống với rock đương đại. Đàn bầu là nhạc cụ mang âm sắc đặc trưng, giàu cảm xúc và có thể trở thành yếu tố nhận diện văn hóa khi giới thiệu âm nhạc Việt Nam với khán giả quốc tế.

DẠ MA mang Trống cơm phiên bản rock kết hợp đàn bầu lên sân khấu ở Mỹ.

Phần sản xuất âm nhạc của ca khúc có sự tham gia của Tim Palmer, nhà sản xuất người Mỹ từng làm việc với nhiều nghệ sĩ quốc tế như Ozzy Osbourne, U2 hay Bon Jovi. Ông đảm nhận khâu mixing, trong khi phần mastering được thực hiện tại Sterling Sound, một trung tâm mastering tại Mỹ.

MV được thực hiện dưới dạng hoạt hình (animation), kết hợp yếu tố dân gian với phong cách huyền ảo.Trống cơm là bài dân ca quen thuộc với nhiều dị bản, vì vậy phần hình ảnh của MV bám theo tinh thần lời ca để kể câu chuyện về duyên nợ giữa cô gái và chàng trai mang chí tang bồng, với trống cơm là biểu tượng cho tình cảm giữa hai nhân vật.

Những chi tiết như chim sít, nhện giăng tơ hay ánh mắt lim dim được đưa vào để gợi cảm giác nhớ nhung của người ở lại. Cảnh chàng trai cưỡi ngựa ra đi ở cuối MV tượng trưng cho hành trình lên đường bảo vệ quê hương.

Thiết kế mỹ thuật có nhiều yếu tố lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam, như hình tượng văn minh lúa nước và các hoa văn cổ thời Lý - Trần. Một số chi tiết được phát triển từ hoa văn sóng nước trên đá tháp Phổ Minh (thế kỷ XIV) hay họa tiết hoa sen trên gạch trang trí thời Lý (thế kỷ XI-XIII), nhằm tạo không gian thị giác mang dấu ấn văn hóa truyền thống.

Nhạc sĩ Phú An kết hợp đàn bầu với chất rap trong sản phẩm truyền thống.

Ca khúc Trống cơm phiên bản rock hiện được phát hành trên các nền tảng âm nhạc. Đây là một trong những sản phẩm nằm trong kế hoạch cho album đầu tay của DẠ MA, hiện đã hoàn thành khoảng một nửa và dự kiến tiếp tục được giới thiệu qua các buổi biểu diễn trong thời gian tới.

Thời gian qua, DẠ MA theo đuổi hướng kết hợp chất liệu dân gian Việt Nam với rock hiện đại. Ban nhạc từng biểu diễn các bản phối như Trống cơm và Bèo dạt mây trôi trên nhiều sân khấu quốc tế. Nhóm cũng trở thành ban nhạc rock Việt Nam đầu tiên biểu diễn tại sân khấu Whisky a Go Go ở Mỹ và là ban nhạc Việt đầu tiên tham gia world tour của nhóm rock Trapt.

DẠ MA được thành lập tại Mỹ bởi Hưng BlackhearteD, thủ lĩnh ban nhạc Black Infinity. Đội hình của nhóm gồm các nghệ sĩ đến từ nhiều ban nhạc rock tại Việt Nam, trải dài qua nhiều thế hệ. Trong đó có guitarist Trần An Nguyên, con trai của nghệ sĩ guitar Trần Tuấn Hùng - thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường. Sự tham gia của các thành viên từ nhiều nhóm nhạc khác nhau được xem như sự kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ rock Việt. Ban nhạc hiện đang tiếp tục hoàn thiện các bản thu cho album đầu tay.