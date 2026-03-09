Mỹ Tâm tranh vị trí số một

TPO - Gần một tháng như thống trị phòng vé, Trấn Thành lần đầu đánh mất vị trí dẫn đầu khi "Tài" - bộ phim do Mỹ Tâm tham gia sản xuất và đóng chính - thu gần 40 tỷ đồng cuối tuần. Sự vươn lên của tác phẩm này cùng hiệu ứng truyền miệng từ "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" đang tạo nên thế trận mới cho phòng vé, trước khi thương hiệu kinh dị trăm tỷ "Quỷ nhập tràng 2" gia nhập cuộc đua.

Sau giai đoạn cao điểm của mùa phim Tết, thị trường điện ảnh Việt bước vào một vòng cạnh tranh mới. Cuối tuần qua (6-8/3), phòng vé ghi nhận tổng doanh thu khoảng 87,2 tỷ đồng, cho thấy sức mua vẫn duy trì ở mức cao dù loạt phim Tết đã bắt đầu hạ nhiệt.

Đáng chú ý, bảng xếp hạng phòng vé tuần này chứng kiến sự thay đổi rõ rệt khi Tài - bộ phim vừa ra rạp - nhanh chóng vươn lên vị trí số một, trong khi một số tác phẩm trước đó giữ nhịp tốt như Cảm ơn người đã thức cùng tôi bất ngờ tăng tốc nhờ hiệu ứng truyền miệng.

Tài lật đổ vị trí của Trấn Thành

Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam, Tài thu 39,58 tỷ đồng sau ba ngày cuối tuần, chiếm 45,4% tổng doanh thu toàn thị trường. Bộ phim bán ra 433.619 vé với 8.908 suất chiếu, trở thành tác phẩm có độ phủ rạp lớn nhất tuần.

Với con số này, tác phẩm của đạo diễn Mai Tài Phến chính thức vượt qua Thỏ ơi của Trấn Thành để dẫn đầu phòng vé. Trung bình mỗi suất chiếu của Tài thu về khoảng 4,4 triệu đồng, cho thấy tỷ lệ lấp đầy ghế khá ổn định trong bối cảnh thị trường đã bước qua giai đoạn cao điểm Tết.

Việc nhanh chóng chiếm gần một nửa thị phần phòng vé chỉ sau ba ngày ra rạp cho thấy bộ phim đang tận dụng tốt khoảng trống của giai đoạn hậu Tết - thời điểm khán giả đã xem xong các phim mùa lễ và sẵn sàng tìm kiếm lựa chọn mới.

Tài với sự tham gia của bộ đôi Mỹ Tâm - Mai Tài Phến đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần.

Nếu duy trì nhịp tăng trưởng hiện tại, mục tiêu 100 tỷ đồng của Tài được đánh giá không quá xa vời. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của bộ phim sẽ xuất hiện ngay trong tuần tới khi Quỷ nhập tràng 2 - hậu truyện của một trong những phim kinh dị thành công nhất phòng vé Việt - chính thức ra rạp.

Sau hai tuần gần như thống trị phòng vé, Thỏ ơi lùi xuống vị trí thứ hai với 20,05 tỷ đồng, bán 218.568 vé/5.989 suất chiếu, chiếm khoảng 23% thị phần doanh thu.

So với giai đoạn cao điểm Tết, số suất chiếu của bộ phim đã giảm đáng kể do rạp phải phân bổ lịch chiếu cho các tác phẩm mới. Tuy vậy, mức doanh thu trung bình trên mỗi suất chiếu vẫn đạt hơn 3,3 triệu đồng, cho thấy lượng khán giả vẫn ổn định. Bộ phim có khả năng vượt mốc của Nhà bà Nữ (hơn 475 tỷ đồng).

Một trong những bất ngờ của bảng xếp hạng cuối tuần là sự bứt phá của Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Bộ phim đạt 11,01 tỷ đồng, bán 125.439 vé/3.406 suất chiếu, chiếm 12,63% doanh thu thị trường.

So với tuần trước, lượng vé bán ra và số suất chiếu của phim đều tăng đáng kể. Điều này cho thấy hiệu ứng truyền miệng đang phát huy tác dụng, kéo thêm khán giả đến rạp. Nhờ đà tăng trưởng ổn định, Cảm ơn người đã thức cùng tôi đang có tổng doanh thu 36,5 tỷ đồng.

Thỏ ơi và Cảm ơn người đã thức cùng tôi lần lượt giữ vị trí thứ hai và thứ ba trong bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần.

Ở nhóm phía dưới bảng xếp hạng, phim hoạt hình Cú nhảy kỳ diệu thu 5,98 tỷ đồng với 53.860 vé trong 1.686 suất chiếu, chiếm 6,86% thị phần. Đây là lựa chọn quen thuộc của nhóm khán giả gia đình sau khi các phim Tết dần giảm nhiệt.

Trong khi đó, Báu vật trời cho - từng là một trong những đối thủ chính của mùa phim Tết - chỉ đạt 3,31 tỷ đồng, bán 38.330/1.523 suất chiếu. Con số này cho thấy bộ phim đã bước vào giai đoạn cuối của vòng đời phát hành, đang có tổng doanh thu khoảng 102,1 tỷ đồng. Trong khi đó, Phở và Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang) văng khỏi vị trí top 5 bộ phim có doanh thu cao nhất tuần.

Thương hiệu trăm tỷ trở lại

Sau giai đoạn cao điểm của mùa phim Tết, thị trường điện ảnh Việt bước sang tuần mới (9-15/3) với sự xuất hiện đồng loạt của nhiều tác phẩm. Không còn tập trung vào một vài cái tên dẫn đầu như mùa Tết, phòng vé tuần này chứng kiến sự gia nhập của nhiều dự án trong và ngoài nước.

Theo lịch phát hành, tuần này có tới 7 bộ phim mới ra rạp, trải dài nhiều thể loại từ hành động, tội phạm đến kinh dị và hoạt hình. Sự dày đặc của các tựa phim mới cho thấy rạp chiếu đang bước vào giai đoạn cạnh tranh hậu Tết - thời điểm các nhà phát hành tận dụng tệp khán giả đã quay lại thành phố sau kỳ nghỉ dài.

﻿ Nhiều tác phẩm điện ảnh quốc tế sắp đổ bộ rạp Việt.

Trong số các phim mới, nhóm tác phẩm châu Á chiếm số lượng đáng kể. Kung Fu quải chưởng và Tứ hổ đại náo hướng tới khán giả yêu thích thể loại hành động - hài, trong khi Tội phạm 101 khai thác câu chuyện điều tra tội phạm với nhịp phim nhanh và nhiều yếu tố căng thẳng. Một số tựa phim như Cô dâu, Greenland 2: Đại di cư... giữ vai trò giúp phòng vé đa dạng.

Trong danh sách các phim ra rạp tuần này, Quỷ nhập tràng 2 là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất.

Quỷ nhập tràng 2 là phần tiếp theo của bộ phim kinh dị từng gây bất ngờ tại phòng vé Việt. Phần đầu của tác phẩm ra mắt trước đó đã đạt hơn 150 tỷ đồng doanh thu, trở thành một trong những phim kinh dị Việt thành công nhất tại rạp.

Bộ đôi Quang Tuấn - Khả Nhu trở lại trong Quỷ nhập tràng 2.

Thành tích này giúp đạo diễn Pom Nguyễn xây dựng được một thương hiệu hiếm hoi trong dòng phim kinh dị nội địa, thể loại vốn thường gặp khó khăn trong việc duy trì sức hút dài hạn.

Câu chuyện của loạt phim khai thác truyền thuyết dân gian về hiện tượng “quỷ nhập tràng”, khi xác chết bị tà khí điều khiển và sống lại. Chủ đề này vốn quen thuộc trong đời sống tâm linh của người Việt, vì vậy tạo được sự tò mò lớn từ khán giả.

Ở phần hai, ê-kíp tiếp tục mở rộng thế giới của bộ phim với câu chuyện xoay quanh một gia đình và những bí mật bị chôn giấu nhiều năm. Phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung, đồng thời bổ sung gương mặt mới là Doãn Quốc Đam, tạo nên sự kết hợp giữa các diễn viên miền Nam và miền Bắc.

Việc sở hữu một dàn diễn viên đã quen thuộc với khán giả trong dòng phim kinh dị cũng được xem là lợi thế của dự án khi bước vào cuộc đua phòng vé.

Theo thông tin từ ê-kíp sản xuất, phần phim mới mở rộng bối cảnh sang nhiều không gian khác nhau như nhà cổ, xưởng vải và các nghi lễ tâm linh ở miền Tây Nam Bộ. Những yếu tố này được kỳ vọng giúp phần tiếp theo giữ được màu sắc đặc trưng của thương hiệu.

Dàn diễn viên miền Nam và miền Bắc quy tụ trong Quy nhập tràng 2.

Dù sở hữu nền tảng thành công từ phần trước, Quỷ nhập tràng 2 vẫn phải đối diện nhiều thách thức khi ra rạp vào giai đoạn hậu Tết.

Khác với thời điểm cao điểm lễ hội, giai đoạn hiện tại chứng kiến sự cạnh tranh của nhiều tác phẩm cùng lúc. Điều này khiến suất chiếu và sự chú ý của khán giả bị phân tán.

Bên cạnh đó, thị hiếu khán giả Việt cũng đang có dấu hiệu thay đổi. Sau một thời gian bùng nổ của dòng phim kinh dị dân gian, không ít tác phẩm gần đây cho thấy doanh thu chững lại khi yếu tố gây sợ không còn đủ để bảo đảm thành công.

Chính vì vậy, phần tiếp theo của thương hiệu Quỷ nhập tràng được xem là phép thử quan trọng cho dòng phim kinh dị Việt trong năm nay.