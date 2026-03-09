Ca sĩ Lưu Hiền Trinh, quán quân Ngọc Ánh, Duyên Quỳnh hát trước 5.000 người

TPO - Không chỉ thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia hiến máu, ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2026 tại TPHCM còn trở nên sôi động nhờ sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ, hoa hậu và người nổi tiếng.

Sáng 8/3, chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 diễn ra tại Đại học Văn Hiến, TPHCM. Sau lễ khai mạc, không khí sự kiện càng trở nên sôi động khi các nghệ sĩ lần lượt xuất hiện trên sân khấu giao lưu và biểu diễn cùng sinh viên.

Sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Ngọc Thảo, Á hậu Phương Anh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, diễn viên Khôi Trần, ca sĩ Duyên Quỳnh, Ngọc Ánh, Lưu Hiền Trinh, MC Nguyên Khang… đã thu hút sự quan tâm của người tham dự.

Dàn nghệ sĩ khuấy động Chủ Nhật Đỏ.

Âm nhạc tiếp sức cho ngày hội hiến máu

Một trong những tiết mục được chờ đợi là phần biểu diễn của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh. Nữ ca sĩ gửi tặng sinh viên ca khúc tỷ view Viết tiếp câu chuyện hòa bình cùng một ca khúc mới, mang đến bầu không khí đầy cảm hứng. Cô còn có màn song ca ngẫu hứng với một bạn trẻ tham gia chương trình, tạo nên khoảnh khắc vui tươi, sôi nổi trước hàng nghìn khán giả.

Duyên Quỳnh cháy hết mình với ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Sau khi biểu diễn, Duyên Quỳnh nán lại sân khấu để ký tặng và chụp hình lưu niệm cùng sinh viên. Lần đầu tham dự Chủ Nhật Đỏ, nữ ca sĩ bày tỏ sự choáng ngợp trước quy mô của sự kiện. Theo cô, chính thông điệp “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi” đã thôi thúc mình nhận lời tham gia.

“Thể hiện ca khúc quen thuộc trên sân khấu Chủ Nhật Đỏ, tôi muốn hòa vào sức trẻ của ngày hội, cổ vũ hàng nghìn sinh viên cùng chung sức, sẵn sàng sẻ chia để nâng đỡ nhau trong những thời khắc mong manh nhất của sự sống”, Duyên Quỳnh chia sẻ.

Duyên Quỳnh hát, giao lưu và ký tặng người hâm mộ tại sự kiện.

Bài hát thứ hai mà nữ ca sĩ lựa chọn là I got this fire (Niềm tin rực sáng). Ca khúc mang giai điệu mạnh mẽ, truyền tải tinh thần nhiệt huyết, khuyến khích người trẻ dám dấn thân và cống hiến vì những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Ca sĩ Lưu Hiền Trinh mang đến ba tiết mục, trong đó có ca khúc Lắng nghe con tim. Thông qua bài hát, nữ ca sĩ gửi gắm thông điệp: hãy gạt bỏ áp lực và những so sánh không cần thiết để tận hưởng niềm vui trong cuộc sống.

Ca sĩ Lưu Hiền Trinh tiếp lửa cho hàng nghìn sinh viên hiến máu ở Chủ nhật Đỏ.

Theo Lưu Hiền Trinh, hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình trải nghiệm đầy ý nghĩa. Chính tinh thần đó cũng tương đồng với thông điệp của Chủ Nhật Đỏ, nơi những hành động nhỏ bé có thể mang lại giá trị lớn cho cộng đồng.

Trong khi đó, ca sĩ Ngọc Ánh - quán quân The Voice 2018 - lần đầu góp mặt tại Chủ Nhật Đỏ với các tiết mục ấn tượng. Sở hữu giọng hát nội lực và phong cách đa dạng, Ngọc Ánh cho biết cô luôn muốn thử sức ở nhiều thể loại âm nhạc khác nhau để mang đến trải nghiệm mới cho khán giả.

﻿﻿ ﻿ Ca sĩ Ngọc Ánh có mặt từ sớm, tham gia giao lưu và trình diễn tại chương trình Chủ Nhật Đỏ.

Trong chương trình giao lưu, nhiều nghệ sĩ chia sẻ rằng việc tham gia Chủ Nhật Đỏ không chỉ đơn thuần là hoạt động thiện nguyện mà còn là trách nhiệm xã hội của người làm nghệ thuật.

“Một giọt máu cho đi có thể giữ lại một sinh mệnh. Hiến máu không chỉ là nghĩa cử đẹp mà còn là cách để tuổi trẻ trở nên ý nghĩa hơn. Một sự sẻ chia nhỏ hôm nay có thể mang lại hy vọng sống cho ai đó vào ngày mai”, ca sĩ Duyên Quỳnh nói.

Từ một điểm hiến máu nhỏ lẻ đến phong trào toàn quốc

Chủ Nhật Đỏ là ngày hội hiến máu tình nguyện do Báo Tiền Phong khởi xướng từ năm 2009, trong bối cảnh nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng thiếu máu nghiêm trọng dịp cuối năm.

Trong lần tổ chức đầu tiên, chương trình chỉ tiếp nhận 96 đơn vị máu tại một điểm hiến máu duy nhất ở Hà Nội. Tuy nhiên, qua gần hai thập kỷ, Chủ Nhật Đỏ đã phát triển mạnh mẽ và trở thành phong trào hiến máu quy mô toàn quốc.

Đại diện ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ thăm hỏi, tặng quà các tình nguyện viên hiến máu.

Từ năm 2013, chương trình bắt đầu mở rộng ra nhiều tỉnh, thành. Đến nay, ngày hội đã được tổ chức tại hàng chục địa phương, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia.

Theo số liệu của ngành y tế, năm 2025 cả nước tiếp nhận gần 1,75 triệu đơn vị máu, trong đó 98% là từ người hiến máu tình nguyện. Những chiến dịch hiến máu lớn như Chủ Nhật Đỏ đã đóng góp quan trọng vào kết quả này.

﻿﻿ Thành công của Chủ Nhật Đỏ là nỗ lực từ ban tổ chức, sự đồng hành của các nhà tài trợ, tình nguyện viên và sự lan toả của những người nổi tiếng.

Sau 18 năm phát triển, chương trình đã tiếp nhận hàng trăm nghìn đơn vị máu, góp phần giảm tình trạng thiếu máu điều trị và hình thành thói quen hiến máu thường xuyên trong cộng đồng.

Giữa hàng nghìn cánh tay tình nguyện giơ cao trong ngày hội tại TPHCM, thông điệp của Chủ Nhật Đỏ một lần nữa được nhắc lại: Mỗi giọt máu trao đi là hy vọng sống được hồi sinh.