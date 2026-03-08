Lễ ăn hỏi Việt Hoa

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sáng 7/3, diễn viên Việt Hoa và Vương Trọng Trí tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng của cô dâu ở Lào Cai. Ngày vui của cặp đôi có sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp như Anh Đào, Minh Thu, Trọng Nhân…

Trong ngày trọng đại, Việt Hoa và Trọng Trí cùng diện áo dài trắng thêu hoa sen tinh tế. Không gian buổi lễ được trang trí chủ đạo với tông trắng và xanh, nổi bật với những đóa hoa sen - loài hoa cô dâu đặc biệt yêu thích.

viet-hoa-9.jpg
viet-hoa-6.jpg
Không gian lễ ăn hỏi được trang trí chủ yếu bằng hoa sen. Cô dâu cũng sử dụng hoa sen làm hoa cưới.

Lễ ăn hỏi mang cảm hứng truyền thống Bắc Bộ, kết hợp nhiều vật liệu tự nhiên như tre, mây và gốm. Điểm nhấn của phần trang trí là phông vách làm từ gạch bông gió, vật liệu quen thuộc trong xây dựng nhưng hiếm khi xuất hiện trong trang trí lễ cưới. Các khối gạch được sắp đặt cùng hoa sen và các chi tiết thủ công, tạo nên tổng thể vừa mộc mạc vừa đậm nét văn hóa.

viet-hoa-12.jpg
viet-hoa-8.jpg
viet-hoa-7.jpg
viet-hoa-5.jpg
Không gian lễ ăn hỏi đậm chất Bắc Bộ của Việt Hoa.

Trên bàn gia tiên và bàn tiệc, hoa sen trắng được kết hợp cùng măng tre và các loại hoa tươi, gợi nhắc hình ảnh làng quê Bắc Bộ. Ê-kíp tổ chức cũng sử dụng nhiều chi tiết truyền thống như bàn ghế tre, tráp hỏi khung tre, vải bố canvas che trần và các chi tiết mây đan…

viet-hoa-13.jpg
viet-hoa-11.jpg
Thiết kế áo dài thứ hai được Việt Hoa mặc trong lễ ăn hỏi và rước dâu.

Ngày vui của Việt Hoa và Vương Trọng Trí có sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp như Anh Đào, Minh Thu, Trọng Nhân…. Diễn viên Anh Đào đăng tải khoảnh khắc chụp cùng cô dâu chú rể kèm lời nhắn: “Những đứa trẻ cùng chứng kiến nhau trưởng thành. Yêu các bạn của tớ. Hạnh phúc nha”. Trong khi đó, diễn viên Minh Thu chia sẻ bức ảnh kỷ niệm cùng dòng trạng thái: “Thanh xuân chúng ta đều có nhau”.

viet-hoa-3.jpg
viet-hoa-2.jpg
viet-hoa.jpg
Anh Đào, Minh Thu có mặt trong ngày vui của Việt Hoa.

Trước đó, Việt Hoa đăng tải loạt ảnh thử áo dài cưới. Nữ diễn viên cho biết cả hai đang chuẩn bị cho ngày trọng đại. Việt Hoa và Trọng Trí cùng sinh năm 1996, quen biết từ thời còn học lớp Diễn viên Kịch - Điện ảnh tại Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội.

Sau nhiều năm đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống, hai diễn viên đăng ký kết hôn từ năm 2021. Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức đám cưới phải tạm hoãn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Sau đó, cả hai tiếp tục bận rộn với nhiều dự án phim nên đến nay mới có thời gian tổ chức các nghi lễ theo phong tục truyền thống. Sau lễ ăn hỏi và rước dâu tại Lào Cai, cặp đôi tổ chức dự kiến tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào tháng 5.

Đỗ Quyên
#Việt Hoa #Vương Trọng Trí #lễ ăn hỏi #truyền thống Bắc Bộ #hoa sen #đám cưới

