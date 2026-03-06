Lễ tang Kasim Hoàng Vũ

TPO - Thông tin ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời khiến giới nghệ sĩ và khán giả bàng hoàng. Nam ca sĩ trút hơi thở cuối cùng ngày 1/3 tại bang Texas, Mỹ sau thời gian dài chống chọi bệnh tật, hưởng dương 46 tuổi.

Theo cáo phó do gia đình công bố, tang lễ Kasim Hoàng Vũ được tổ chức tại Winford Funeral Home - nhà quàn Vĩnh Phước, ở Texas.

Lễ thăm viếng diễn ra từ 10h đến 20h trong hai ngày 13 và 14/3. Lễ hỏa táng được cử hành lúc 15h ngày 15/3 tại cùng địa điểm. Gia đình cho biết tang lễ được tổ chức trong không khí trang nghiêm để bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đến tiễn biệt nam ca sĩ.

Trước đó, Kasim Hoàng Vũ được đưa từ bệnh viện về nhà quàn tại Houston để chuẩn bị hậu sự. Theo chia sẻ người thân, nam ca sĩ ra đi nhẹ nhàng trong vòng tay của mẹ - ca sĩ Bích Phương.

Tùng Dương chia sẻ ảnh lưu niệm với Kasim Hoàng Vũ.

Sự ra đi của Kasim Hoàng Vũ khiến nhiều đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng. Ca sĩ Trizzie Phương Trinh chia sẻ chị vẫn hy vọng tin buồn chỉ là tin đồn.

“Từ hôm qua đến giờ, tôi vẫn cứ chờ một lời lên tiếng từ mẹ của Kasim để nói rằng tin em ấy ra đi chỉ là tin đồn. Nhưng khi nhận được cáo phó này, tôi mới biết điều mình không muốn tin nhất cuối cùng vẫn là sự thật”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Trizzie Phương Trinh cho biết lúc này chị không biết phải nói gì hơn ngoài lời cầu mong ở một nơi bình yên hơn, Kasim sẽ không phải chịu đựng những đau đớn.

Ca sĩ Tùng Dương cũng bày tỏ sự xúc động khi hay tin người đồng nghiệp ra đi. Anh chia sẻ: “Đời người vốn vô thường, gặp nhau giữa nhân gian rồi lại chia tay trong lẽ sinh tử. Bạn đã khép lại một kiếp nhân sinh, nhưng tiếng hát và những ký ức đẹp của Sao Mai điểm hẹn 2004 vẫn còn ở lại trong lòng bạn bè, khán giả”.

Ca sĩ Thu Minh cho rằng sự ra đi của Kasim Hoàng Vũ khiến cô nhớ lại cả thời thanh xuân của sân khấu Việt.

“Chúng ta đã đi qua những năm tháng mà chỉ cần được đứng trên sân khấu, cầm micro và hát hết mình là đã thấy hạnh phúc. Mỗi lần một người bạn rời đi, mình mới nhận ra một phần ký ức của tuổi trẻ cũng theo đó mà khép lại”, nữ ca sĩ viết.

Những năm cuối đời, Kasim Hoàng Vũ phải đối mặt với căn bệnh u xương hàm và viêm khớp xương hàm, khiến sức khỏe suy kiệt.

Từ năm 2023, nam ca sĩ phát hiện mắc bệnh sau một thời gian dài gặp vấn đề ở vùng hàm. Trong quá trình điều trị, anh phải phẫu thuật xử lý nang xương và thường xuyên nhập viện vì biến chứng. Căn bệnh khiến gương mặt của anh bị biến dạng, việc ăn uống và sinh hoạt trở nên khó khăn.

Gần hai năm chống chọi với bệnh tật, Kasim Hoàng Vũ nhiều lần phải điều trị dài ngày tại bệnh viện ở Mỹ. Bạn bè cho biết những ngày cuối đời, sức khỏe của anh rất yếu nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan.

Trước đó, mẹ của nam ca sĩ - ca sĩ Bích Phương - từng nhiều lần nhắc đến nghị lực của con trai trong hành trình chống chọi bệnh tật.

Bà cho biết dù phải chịu nhiều đau đớn, Kasim Hoàng Vũ chưa từng than vãn với gia đình. Thậm chí, anh còn động viên mẹ phải giữ tinh thần lạc quan.

“Tôi là mẹ mà còn khâm phục ý chí của Kasim. Chưa bao giờ con gọi cho tôi để than cực, than khổ. Con rất có hiếu và luôn dặn tôi phải vui, không được suy nghĩ tiêu cực”, bà từng chia sẻ.

Kasim Hoàng Vũ tên thật là Nguyễn Đức Hoàng Vũ, sinh năm 1980, là con trai của ca sĩ Bích Phương. Anh được khán giả biết đến qua chương trình Sao Mai điểm hẹn năm 2004, tên tuổi gắn liền với các ca khúc như Vì yêu, Đôi mắt Pleiku, Tôi là ai em là ai…