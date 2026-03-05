Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kasim Hoàng Vũ qua đời

Hà Trang

TPO - Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời tại Mỹ ở tuổi 46 sau thời gian dài điều trị bệnh u xương hàm. Nam ca sĩ từng được khán giả yêu mến qua Sao Mai điểm hẹn 2004 và nhiều ca khúc rock quen thuộc.

Ca sĩ Duy Trường cho biết Kasim Hoàng Vũ qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Theo anh, hiện một người em thân thiết cùng gia đình hỗ trợ mẹ của nam ca sĩ lo liệu tang lễ. Thông tin chi tiết về cáo phó và lễ viếng sẽ được gia đình thông báo.

Sự ra đi của Kasim Hoàng Vũ khiến nhiều đồng nghiệp tiếc thương. Ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ: “Cuộc đời vô thường. Tiễn đưa bạn Kim Sa - cái tên mà tôi vẫn thường gọi bạn”.

Những năm qua, Kasim Hoàng Vũ suy giảm sức khỏe vì bệnh u xương hàm. Tháng 9/2024, nam ca sĩ từng phải nhập viện cấp cứu vì cơn đau do bệnh viêm khớp xương hàm trở nặng. Trước đó không lâu, anh vẫn cố gắng tham gia một đêm nhạc gây quỹ hỗ trợ cho chính mình dù sức khỏe đã suy kiệt.

Trước khi sức khỏe suy yếu nghiêm trọng, Kasim Hoàng Vũ nhập viện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật cấy ghép xương hàm. Tháng 8/2024, anh hoàn thành 5 ngày điều trị cấp cứu tại bệnh viện và được xuất viện về nhà nghỉ ngơi trước khi tiến hành phẫu thuật.

kasim-hoang-vu-484.jpg
kim-sim-hoang-vu-3-8546.jpg

Căn bệnh viêm khớp xương hàm khiến nam ca sĩ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Anh gần như không thể ăn uống bình thường, việc nhai trở nên rất đau đớn. Điều này khiến cơ thể anh sụt cân nhanh chóng và ngày càng gầy yếu.

Thời gian đó nhiều hình ảnh chia sẻ Kasim Hoàng Vũ nằm trên giường bệnh với thân hình gầy rộc, khuôn mặt tiều tụy, xương hàm bị lệch rõ rệt.

Nam ca sĩ từng nói về tình trạng sức khỏe ngày càng sa sút. Anh cho biết bản thân thường xuyên mệt mỏi, run rẩy và yếu sức nhưng vẫn cố gắng làm việc để duy trì cuộc sống.

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh là ca sĩ rock Bích Phương. Anh được khán giả biết đến khi tham gia Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999, sau đó gây chú ý mạnh khi góp mặt tại chương trình Sao Mai điểm hẹn năm 2004.

Thời kỳ đỉnh cao, Kasim Hoàng Vũ ghi dấu với hình ảnh mạnh mẽ, giọng hát khỏe khoắn, giàu năng lượng. Anh từng được khán giả yêu thích qua nhiều ca khúc như Đôi mắt Pleiku, Tôi là ai, em là ai, Vì yêu...

Sau này, Kasim Hoàng Vũ định cư tại Mỹ. Ngoài hoạt động nghệ thuật, anh còn kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực. Nam ca sĩ khá kín tiếng về đời sống riêng tư. Năm 2018, anh xác nhận có con trai với bạn gái là Việt kiều nhưng không công khai danh tính người mẹ.

Tháng 3/2023, Kasim Hoàng Vũ lần đầu tiết lộ bản thân mắc bệnh viêm khớp xương hàm. Căn bệnh hiếm gặp này khiến anh phải trải qua nhiều lần điều trị và phẫu thuật. Sau các ca mổ ở vùng hàm và cổ, nam ca sĩ buộc phải tạm dừng ca hát trong thời gian dài.

Hà Trang
#Kasim Hoàng Vũ #viêm khớp #sức khỏe nghệ sĩ #phẫu thuật hàm #năng lượng

