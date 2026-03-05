Bất ngờ từ dàn diễn viên vô danh

TPO - Đặt dàn diễn viên mới vào thể loại phim có phần kén người xem, với thời lượng khá dài là thế khó của "Cảm ơn người đã thức cùng tôi". Bù lại, tác phẩm đem đến cảm giác chữa lành giữa bối cảnh phòng vé Việt đang chạy theo dòng phim gia đình, drama, kinh dị.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Cảm ơn người đã thức cùng tôi có khởi đầu khá thuận lợi dù không nắm trong tay những yếu tố truyền thông đủ mạnh. Ra mắt từ ngày 27/2 và thu về 23 tỷ đồng sau tuần đầu công chiếu, tác phẩm của đạo diễn Chung Chí Công là phim âm nhạc có doanh thu mở màn cao nhất tại Việt Nam tính đến hiện tại. Ngày 3/3, phim có hơn 1.400 suất chiếu, vượt trội so với ngày đầu ra rạp.

Theo thống kê từ Social Trend, ngày 1/3, bộ phim đứng top đầu trong nhóm tương tác chủ đề phim ảnh.

Nước đi táo bạo

Trong bối cảnh phòng vé Việt đang chạy theo phim gia đình, drama, kinh dị, Cảm ơn người đã thức cùng tôi của đạo diễn Chung Chí Công rẽ sang một hướng riêng mạo hiểm nhưng thú vị. Hơn 120 phút phim không đem lại cảm xúc quá bùng nổ, nhưng đủ để khán giả cảm thấy "không phí tiền mua vé" và có thêm hy vọng cho dòng phim nhạc kịch vốn khan hiếm ở rạp Việt.

Mạch phim chậm, nhẹ nhàng, kể hoài bão tuổi trẻ và những ngã rẽ khi trưởng thành của Mộng Hoài (Kim Khánh) và Minh Hiếu (Doãn Hoàng) - hai người bạn gắn bó từ thời thơ ấu. Thế giới hồn nhiên của họ thay đổi khi mỗi người chọn theo đuổi đam mê riêng.

Bộ phim mang cảm giác chữa lành.

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Hoàng tử bé, câu hỏi: "Ước mơ của bạn là gì?" liên tục được lặp lại với nhân vật. Gặp lại sau 10 năm, Hoài và Hiếu quyết định ở bên nhau. Hoài nỗ lực trở thành diễn viên, Hiếu đam mê vẽ truyện tranh nhưng phải ưu tiên công việc ở quán cà phê để trả nợ cho mẹ. Cả hai một lần nữa chia tay do khác nhau về quan điểm sống, lựa chọn cách thực hiện ước mơ.

Ngã rẽ xuất hiện khi Hoài phát hiện mang thai ngay khi chuẩn bị bấm máy bộ phim quan trọng. Cô chọn gia đình thay vì sự nghiệp, sau đó may mắn có cơ hội một lần nữa theo đuổi đam mê nhờ sự hậu thuẫn của gia đình.

Đạo diễn kiêm biên kịch Chung Chí Công đi một nước táo bạo với Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Phim có 14 ca khúc được sáng tác mới, do các nghệ sĩ độc lập đang gây chú ý thời gian gần đây như Phùng Khánh Linh, Nguyễn Hùng thể hiện. Nhạc phim không chỉ bắt tai mà được lồng ghép vào mạch phim một cách có chiều sâu, giàu tự sự, bám sát nội dung nhân vật. Âm nhạc là ngôn ngữ kể chuyện cho cả bộ phim, nhưng không làm loãng cốt truyện.

Ca khúc chủ đề Cảm ơn người đã thức cùng tôi viral trên mạng xã hội trùng thời điểm phim vừa ra rạp, càng tạo hiệu ứng mạnh mẽ và kéo khán giả đến xem phim trong giai đoạn quan trọng nhất. Tuần đầu phát hành quyết định thành công thương mại, khả năng trụ rạp và tác động đến việc phân bổ suất chiếu. Ê-kíp Cảm ơn người đã thức cùng tôi phần nào yên tâm hơn nhờ cú chạy đà thuận lợi.

﻿ Nhạc phim không chỉ bắt tai mà được lồng ghép vào mạch phim một cách có chiều sâu.

Đại cảnh âm nhạc quy tụ đông diễn viên đậm chất Broadway dù không nhiều nhưng là điểm nhấn đáng kể. Âm nhạc, vũ đạo, cú máy, những lần chuyển cảnh mượt mà, đẹp mắt, tạo cho khán giả cảm giác được sống trong một thế giới âm nhạc thực thụ.

Cảnh one-take của Nguyễn Lâm Thảo Tâm và Công Dương hay màn trình diễn ở trường học gợi nhắc đến không khí học đường tươi sáng của High School Musical. Trong khi đó, phân đoạn giữa Kim Khánh và Doãn Hoàng mang màu sắc lãng mạn của La La Land.

Chung Chí Công tận dụng triệt để thế mạnh với rất nhiều cú máy one-shot dài, di chuyển qua nhiều không gian khác nhau mà không ngắt nhịp.

Phim quá 'hồng' so với đời thực

Cách bộ phim sử dụng hình tượng Hoàng Tử Bé hay con cáo, phi hành gia, hoa mẫu đơn giúp mạch truyện bớt đơn điệu. Những chi tiết ẩn dụ xuất hiện vừa phải, không gượng ép, giáo điều.

Dàn diễn viên Cảm ơn người đã thức cùng tôi hầu như xa lạ với khán giả, kể cả nam, nữ chính Trần Doãn Hoàng và Võ Phan Kim Khánh. Dù ít kinh nghiệm, hai diễn viên là lựa chọn vừa vặn, phù hợp với nét tươi trẻ của Hoài và Hiếu trong phim. Đài từ và biểu cảm ở mức độ ổn so với diễn viên không chuyên. Đáng tiếc cho Kim Khánh ở một số phân đoạn cuối phim, khi nữ diễn viên chưa đủ độ chín để thể hiện vai Mộng Hoài trải qua nhiều biến cố.

Đạo diễn kiêm biên kịch Chung Chí Công táo bạo khi chọn diễn viên chính cho Cảm ơn người đã thức cùng tôi.

NSƯT Hữu Châu - nghệ sĩ gạo cội duy nhất trong phim - lấy nước mắt khán giả nhờ vai người bố câm. Nhân vật này là bệ đỡ để Mộng Hoài theo đuổi ước mơ. Diễn xuất của NSƯT Hữu Châu cũng giúp phim có sức nặng hơn, cân bằng lại phần non nớt của những nghệ sĩ trẻ. Những cảnh đối thoại bằng ngôn ngữ ký hiệu giữa Mộng Hoài và bố xúc động, nhưng sẽ sâu sắc hơn nếu được tiết chế vừa đủ trong phim.

Dàn diễn viên phụ như Nguyễn Hùng, nhóm Sài Gòn Tếu góp màu sắc hài hước và đảm bảo yếu tố về âm nhạc cho phim.

Điểm trừ của phim là kịch bản còn yếu, dễ nhận thấy ở một số tình tiết bị đẩy nhanh để tạo cao trào nên chưa thuyết phục. Chủ đề phim khá quen thuộc, xoay quanh việc truyền động lực cho người trẻ trên hành trình trưởng thành nên không tránh khỏi việc nhân vật có tư tưởng đơn giản, mộng mơ so với xã hội hiện nay. Cách kể chuyện giống như một câu chuyện cổ tích được nâng cấp.

NSƯT Hữu Châu gây xúc động.

Những khúc cua trong phim cũng không đủ "gắt", ít tạo bất ngờ cho người xem. Quá trình nữ chính Mộng Hoài gửi email xin học bổng, video casting, nộp đơn học nhạc kịch ở New York diễn ra quá suôn sẻ, khiến phim càng mang màu sắc lý tưởng hóa. Ngoài lần cãi nhau (với mâu thuẫn không mấy bất ngờ) và việc Hoài mang thai, phim không để cho nhân vật có vấp ngã đủ đau để tạo thêm kịch tính.

Đặt dàn diễn viên mới vào thể loại phim có phần kén người xem, trong thời lượng khá dài cũng là thế khó của Cảm ơn người đã thức cùng tôi.