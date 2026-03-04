Cảnh khóc của Quỳnh Kool

TPO - Từng bị chê trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh", nhưng với tác phẩm mới, Quỳnh Kool cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất.

Cảnh khóc của Quỳnh Kool trong Bước chân vào đời được đánh giá cao.

Bộ phim Bước chân vào đời thu hút sự chú ý của khán giả với những tình tiết cảm động về tình chị em, tình thân trong gia đình. Ba chị em Thương (Quỳnh Kool) - Trang (Ngọc Thủy) và Minh (Sơn Tùng) có tính cách khác biệt, nhưng nhờ đó cũng tạo cảm giác chân thực cho khán giả bởi hoàn cảnh của họ giống nhiều gia đình Việt.

Là chị cả trong nhà Thương nhận trách nhiệm chăm sóc lo toan cho các em sau khi cha mẹ qua đời. Thương tốt nghiệp loại Giỏi ngành Sư phạm, hiện làm giáo viên hợp đồng cho một trường cấp hai. Tuy nhiên, trước đó cô còn làm không ít nghề phụ khác để nuôi hai em.

Phải đảm đương gánh vác gia đình từ sớm, Thương thường răn dạy áp đặt suy nghĩ của mình cho các em. Trong khi em gái Trang là người khôn khéo, ngoài mặt luôn tỏ ra nghe lời chị, thì em trai Minh lại ngang bướng, hỗn láo, ở độ tuổi nổi loạn và khó bảo.

Chị em Thương tranh cãi vì em trai nổi loạn không muốn đi học.

Minh học không giỏi và biết gia đình khó khăn nên muốn sớm từ bỏ việc học để kiếm tiền nuôi bà giúp chị. Trong khi Thương cho rằng "học là con đường duy nhất để thoát nghèo thoát khổ". Chính vì vậy, giữa hai chị em nảy sinh tranh cãi. Minh không chỉ cãi lời chị, còn mất bình tĩnh và xưng "bố mày" khiến Thương thất vọng, ra tay tát em.

Sự bất lực của Thương và những giọt nước mắt thất vọng, tức giận khiến người xem xúc động. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình, thương cảm cho hoàn cảnh của Thương, trách Minh vì đã hỗn láo và không hiểu cho chị. Khán giả cũng khen ngợi Quỳnh Kool diễn xuất tiến bộ, chạm đến trái tim người xem. Bên cạnh đó, khả năng đọc thoại của nữ diễn viên tốt hơn, mạnh mẽ, giàu cảm xúc, dần khắc phục được nhược điểm hụt hơi.

Khán giả đồng cảm với hoàn cảnh của Thương.

Nhân vật Thương qua 5 tập phim đầu khiến khán giả vừa xót vừa mến. Xuất thân là cô gái nghèo, Thương rung động trước chàng thiếu gia hiền lành, nhiệt tình là Quân (Huỳnh Anh đóng) nhưng lại không dám mở lòng. Cô luôn lo lắng cho tương lai các em nhưng không được ai thông cảm, giúp đỡ, họ nhiều lần còn gây phiền phức khiến Thương phải giải quyết. Sự mạnh mẽ, bao dung của Thương khiến khán giả càng yêu quý nhân vật.

Trong phim Gió ngang khoảng trời xanh, nhân vật Lam của Quỳnh Kool bị đánh giá là "bánh bèo vô dụng", "công chúa nhõng nhẽo", hành xử vô lý trẻ con khiến người xem khó chịu. Thậm chí, có người còn bình luận "Từ tạo hình tới diễn xuất, Trúc Lam là nhân vật lỗi nhất trong Gió ngang khoảng trời xanh". Nhưng đến Bước chân vào đời, Quỳnh Kool lại nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của khán giả, chứng minh diễn xuất có sự tiến bộ.

Quỳnh Kool sinh năm 1995, là mỹ nhân quen mặt trên giờ vàng phim VTV. Cô từng tham gia các phim Chúng ta của 8 năm sau, Đừng làm mẹ cáu (thắng giải Cánh diều vàng 2023), Gara hạnh phúc, Quỳnh búp bê, Hướng dương ngược nắng...

Quỳnh Kool được khen tiến bộ trong diễn xuất.