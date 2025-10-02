Quỳnh Kool đáp trả

TPO - Quỳnh Kool lên tiếng khi nhiều khán giả tràn vào trang cá nhân chê bai vai cô vợ đỏng đảnh trong phim “Gió ngang khoảng trời xanh” là “đến trẻ con còn ghét”.

Trở lại màn ảnh với vai Trúc Lam trong Gió ngang khoảng trời xanh, Quỳnh Kool nhận nhiều bình luận trái chiều từ khán giả. Theo kịch bản, Trúc Lam là người phụ nữ đã lập gia đình, có tính cách tiểu thư do được chiều chuộng từ nhỏ.

Trong đời sống hôn nhân, Trúc Lam vô lo vô nghĩ, dồn mọi gánh nặng cho Toàn - nhân vật do diễn viên Tô Dũng đảm nhận. Trước khi xảy ra biến cố mất đứa con đầu lòng, cuộc sống của cả hai khá yên bình dù vẫn có những mâu thuẫn vặt vãnh.

Lam yêu động vật, hết lòng chăm sóc thú cưng nhưng vô tâm với bạn đời. Cô không màng tới việc chồng phải chi ly từng đồng sinh hoạt phí để cân bằng cuộc sống. Cả hai bắt đầu có khoảng cách, không tìm được tiếng nói chung khi Lam phát hiện mang thai.

Ám ảnh cuộc sống nghèo khó dẫn đến bi kịch lúc nhỏ, Toàn lo lắng đi vào vết xe đổ. Anh chưa sẵn sàng làm bố nhưng không đồng ý để Lam phá thai. Giữa họ có nhiều bất đồng, cãi vã. Về sau, Lam đổ lỗi mất con là do Toàn. Tình cảm vợ chồng thêm rạn nứt khi thời điểm Lam nhập viện, Toàn vì áp lực công việc không thể ở bên chăm sóc, an ủi.

Sau hơn 20 tập phát sóng, vai diễn của Quỳnh Kool vẫn gây tranh luận.

Đỉnh điểm, Lam tuyên bố ly hôn, liên tục có lời nói, hành động thể hiện sự chán nản, thất vọng về Toàn. Dù còn yêu và đau khổ, Toàn chấp nhận với mong muốn Lam gặp người tốt hơn, có cuộc sống hạnh phúc.

Những phân đoạn giữa Lam và Toàn trên phim thu hút nhiều bình luận. Phần lớn ý kiến thể hiện sự bất bình về tình cách, lối hành xử của Lam, đồng thời bày tỏ thương cảm với Toàn khi phải chịu đựng cô vợ đỏng đảnh, vô tâm và khó chiều.

Nhiều khán giả tràn vào trang cá nhân của Quỳnh Kool, chê bai vai diễn của cô, thậm chí tuyên bố “đến trẻ con còn ghét”.

“Không ghét Quỳnh nhưng ghét cái nết của Lam. Tôi là phụ nữ còn chả ưa, nên giải phóng cho Toàn đi là đúng”, “Đạo diễn giao cho Quỳnh vai này xem mà áp lực, đến con tôi xem còn ghét”, “Lam nhõng nhẽo quá, đến bao mới lớn hả Quỳnh ơi”, “Càng xem càng ức chế. Nhanh hết phim càng tốt”, “Tiểu thư nửa mùa. Phim phản ánh đúng thực tế đời thường của một số phụ nữ nghèo rớt mồng tơi mà sĩ diện, nuôi chó nuôi mèo”… là một số ý kiến của khán giả.

Đáp lại, Quỳnh Kool bênh vực Lam, cho rằng cô đang đi đúng đường dây tâm lý của nhân vật. Theo Quỳnh Kool, Lam không đáng ghét như suy nghĩ của nhiều người. Cô là người vô tư, hồn nhiên và không coi trọng vật chất.

“Tôi vẫn bảo vệ Lam. Không phải Lam không chịu lớn mà chọn cách nhẹ nhàng hơn. Diễn hồn nhiên cũng khó lắm, đạo diễn còn yêu cầu cao hơn những gì tôi thể hiện. Lam đâu có chứng kiến Toàn đau khổ. Nếu đặt tình huống bạn gặp sự cố mà chồng không ở bên cạnh, suốt ngày kỳ kèo vài đồng bạc sẽ hiểu tại sao Lam như vậy. Thật ra vì khán giả đứng ở bên ngoài nên nhìn tổng quát vấn đề, chứ diễn viên chỉ cố gắng theo tâm lý nhân vật. Muốn đổi cách diễn và tình huống cũng không được”, cô giải thích.

Trước đó, khi bị phản ứng lạm dụng thẩm mỹ khiến gương mặt đơ cứng trên màn ảnh, Quỳnh Kool phủ nhận. Cô phân trần bản thân tăng cân và thay đổi kiểu tóc dẫn đến hiểu lầm.