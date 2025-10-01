Mỹ Tâm góp 500 triệu đồng, Ngọc Trinh chuyển 300 triệu đồng tới người dân vùng lũ

Ngày 1/10, thêm nhiều nghệ sĩ Việt công khai thông tin ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng trong cơn bão số 10 (Bualoi). Đa phần họ chuyển tiền đóng góp thông qua tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ca sĩ Mỹ Tâm công khai số tiền 500 triệu đồng chung tay chia sẻ cùng bà con khắc phục hậu quả sau bão. “Bằng tất cả tấm lòng, Tâm xin được chung tay chia sẻ cùng quê hương. Cầu mong bà con đang chịu bão lũ sẽ vượt qua những mất mát đau thương và có một cuộc sống bình yên ổn định. Cầu mong”, cô viết.

Diệp Lâm Anh đăng ảnh chuyển khoản số tiền 111 triệu đồng cho người dân khắc phục sau bão. Cô mong muốn gửi thông điệp tích cực tới mọi người trong ngày khởi đầu thế giới bước vào giai đoạn năm số một. “Mong bà con mạnh mẽ khắc phục hậu quả và chúc tất cả mọi người bình an. Sau cơn mưa trời lại sáng. Từ hôm nay mọi người hãy mỉm cười nhiều hơn, hãy nhìn tất thảy xung quanh đều tích cực hơn, hãy gieo những hạt mầm yêu thương, bao dung, lương thiện vẫn có sẵn trong trái tim của mỗi chúng ta”, cô chia sẻ.

Nhiều nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 10.

Ngọc Trinh ủng hộ 300 triệu đồng cho người dân vùng bão. Cô xem đây là cách khởi đầu chu kỳ mới của bản thân bằng việc làm ý nghĩa, thay vì đếm tuổi bằng ồn ào. “Xin gửi chút tấm lòng đến bà con chịu ảnh hưởng bởi bão Bualoi. Cầu chúc mọi người sớm vượt qua khó khăn, bình an trở lại”, cô viết.

Cũng trong sáng 1/10, MC Thanh Mai gửi 100 triệu đồng thay tấm lòng của mình hướng về đồng bào đang chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.

Tối 30/9, Hòa Minzy công khai số tiền 300 triệu đồng gửi tới Ban cứu trợ TW - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cô chia sẻ: “Hòa Minzy xin được gửi tới bà con những cái ôm và sự chia sẻ sâu sắc nhất. Mong bà con an toàn và mong cơn bão mau tan, không gây khổ sở cho người dân ở khắp mọi nơi. Cũng mong các lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ giữ an toàn để bảo vệ, hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn”.

Ca nương Kiều Anh xúc động khi chồng chuyển 100 triệu đồng tới quỹ Mặt trận Tổ quốc, ủng hộ đồng bào bị bão lũ thay món quà sinh nhật cô. “Người đàn ông luôn hiểu mình và luôn khiến mình hết mực tự hào. Thay vì quà cáp, sinh nhật này hai vợ chồng cùng thống nhất làm điều ý nghĩa và thiết thực, không gì tuyệt vời hơn”, cô bày tỏ.

Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng khác như vợ chồng Quang Hải, ca sĩ Erik, Rapper Rhymastic, Quốc Thiên… đều chung tay ủng hộ người dân trong bão số tiền 100 triệu đồng.

Tính đến hiện tại, số tiền nghệ sĩ Việt ủng hộ bà con chịu ảnh hưởng cơn bão Bualoi đã lên đến hàng tỷ đồng, có thể kể đến như Tùng Dương và những người bạn (một tỷ đồng), Đức Phúc (một tỷ đồng), Tuấn Hưng (500 triệu đồng), Duy Mạnh và những người bạn (300 triệu đồng), Bích Phương (100 triệu đồng), Hoa hậu Hương Giang (100 triệu đồng), Ninh Dương Story (70 triệu đồng), Phùng Khánh Linh (50 triệu đồng), Phạm Quỳnh Anh (50 triệu đồng)...

Không chỉ ủng hộ tiền mặt, một số nghệ sĩ trực tiếp đến các vùng bão lũ cứu trợ bà con. Ca sĩ Bằng Kiều cho biết tối 30/9, anh cùng nhóm bạn di chuyển đến Thanh Hóa và Vinh, những nơi đang chịu tổn thất nặng nề từ thiên tai. Họ dự định quyên góp ủng hộ 100 hộ dân, mỗi hộ hai thùng mì tôm, một thùng xúc xích, hai thùng nước, hai nải chuối, hai bịch giấy ướt, một thùng sữa và một lọ thuốc Berberin. "Vẫn như mọi lần, tôi phải tới đưa tận nơi để chia sẻ thì mới cảm nhận được nỗi mất mát của bà con", Bằng Kiều nói.

Nam ca sĩ cũng dành toàn bộ doanh thu từ các nền tảng phát hành MV Let’s Sing Vietnam trong vòng 30 ngày để ủng hộ đồng bào tại các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão Bualoi.

Những sự sẻ chia, chung tay của nghệ sĩ Việt nhận được lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Dù số tiền là bao nhiêu, họ đều đáng được tán dương và trân trọng bởi nghĩa cử cao đẹp, đúng tinh thần “tương thân tương ái” của người Việt.