Diễn viên ‘Tử chiến trên không’ cưới

TPO - Đám cưới diễn viên Thiên Tú và TikToker Đức Reaction được tổ chức riêng tư tại một trung tâm tiệc cưới ở Hà Nội, trưa 30/9.

Thiên Tú và TikToker Đức Reaction về chung nhà sau 3 năm gắn bó. Đám cưới cặp đôi diễn ra trưa 30/9 tại một trung tâm tiệc cưới ở Hà Nội, khách mời chủ yếu là gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể.

Thiên Tú diện váy cúp ngực, đội voan dài trong khi chú rể mặc vest truyền thống. Trên nền nhạc ca khúc My only, nữ diễn viên Tử chiến trên không được bố dẫn vào lễ đường. Khi phát biểu, Thiên Tú xúc động gửi lời tri ân tới bậc sinh thành.

“Dù ngang bướng, con luôn cảm thấy mình như công chúa, sống trong tình yêu thương, đùm bọc của đại gia đình. Cảm ơn bố mẹ, cô bác, bạn bè không quản ngại đường xa tới chung vui. Cuối cùng, cảm ơn chú rể - cảm ơn anh vì đã đến”, Thiên Tú nói.

thien-tu.jpg
thien-tu-2.jpg
Thiên Tú và chồng trong lễ cưới trưa 30/9 tại Hà Nội.

Sau hôn lễ ở Hà Nội, vợ chồng Thiên Tú tiếp tục tổ chức tiệc cưới ở Yên Bái (quê chú rể) và TPHCM vào tháng 10.

Trên trang cá nhân, cả Thiên Tú và TikToker Đức Reaction không chia sẻ thông tin hôn lễ cũng như ảnh cưới. Thiên Tú đang tập trung quảng bá cho dự án Tử chiến trên không. Trong phim, cô đóng vai Mèo - người đẹp đỏng đảnh có mối tình lệch tuổi với nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc.

thien-tu-5.jpg
thien-tu-4.jpg
thien-tu-3.jpg
Thiên Tú trong phim Tử chiến trên không.

Thiên Tú sinh năm 1991, ở Hà Nội, tốt nghiệp Thạc sĩ tại Học viện Hý kịch Trung ương (Trung Quốc). Thiên Tú từng gây ấn tượng với vai bé Ngô - con gái thứ hai của cô Dần (Trương Ngọc Ánh) trong phim Áo lụa Hà Đông. Về sau, cô tham gia nhiều dự án khác như Huyền thoại bất tử, Cám, Dành cho tháng Sáu...

TikToker Đức Reaction - chồng Thiên Tú - sinh năm 1998, kém cô 7 tuổi. Anh hiện có hơn 1,4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Đức Reaction nổi tiếng khi thực hiện các video đăng trên TikTok và YouTube theo hình thức reaction thuộc nhiều chủ đề.

Đỗ Quyên
#Thiên Tú #Đức Reaction #đám cưới #Tử chiến trên không #nghệ sĩ Việt Nam #hôn lễ Hà Nội #tiktok reaction

