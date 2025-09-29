Nghệ sĩ hoãn ra mắt MV vì bão

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Ngọc Ánh
TPO - Do tình hình mưa bão đang gây ra nhiều thiệt hại cho người dân khu vực miền Trung, một số nghệ sĩ tạm hoãn lịch ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

Ngày 29/9, ca sĩ Đan Trường thông báo hoãn tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc mới do miền Trung vừa chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hai cơn bão.

"Đan Trường cùng ê-kíp xin được gửi lời san sẻ và cầu mong bình an đến tất cả bà con đang chịu ảnh hưởng của bão. Theo kế hoạch, MV Có ai ép ta yêu họ đâu được phát hành lúc 19h tối 29/9, nhưng Đan Trường xin phép tạm hoãn lịch lại đến ngày 1/10 để ưu tiên sự quan tâm cho những thông tin, hoạt động phòng chống bão", ca sĩ chia sẻ.

Đan Trường hoãn ra mắt MV.

Đan Trường cho biết doanh thu MV trên YouTube được trích ra để góp một phần nhỏ cho bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Thông báo của nam ca sĩ được khán giả đồng tình.

Tối cùng ngày, nhóm nhạc Chillies cũng cho biết do tình hình mưa bão đang gây ra nhiều thiệt hại và đau thương, nhóm tạm hoãn lịch ra mắt MV mới.

"Bản audio của ca khúc vẫn sẽ có mặt trên các nền tảng nhạc số vào 20h tối 29/9 vì hệ thống không xử lý kịp việc thay đổi thời gian phát hành. Lịch ra mắt mới của MV sẽ được cập nhật trong thời gian tới. Mong các bạn thông cảm và Chillies xin gửi lời cầu chúc bình an đến tất cả mọi người", đại diện nhóm nhạc đưa ra thông báo.

Nhóm Chillies thay đổi thời gian phát hành sản phẩm âm nhạc mới.

Theo số liệu tính đến 15h chiều 29/9, bão Bualoi khiến 13 người chết, trong đó Ninh Bình là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất với 9 trường hợp thiệt mạng. Hưng Yên có hai trường hợp chết vì dông lốc. Huế và Thanh Hoá, mỗi tỉnh có một người.

Bualoi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ đất liền nước ta từ đầu năm nay với cường độ thời điểm đổ bộ cấp 10-11, giật cấp 13-14, mạnh hơn cơn bão Kajiki đổ bộ ngày 25/8. Những nơi ghi nhận gió mạnh nhất là Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cấp 11, giật cấp 14, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 10, giật cấp 14, Diễn Châu (Nghệ An) cấp 11, giật cấp 13.

Cách đây vài ngày, cơn bão Ragasa đổ bộ vào đất liền nước ta cũng gây mưa lớn. Một số đơn vị tổ chức sự kiện tại Phú Thọ, Hà Nội và TPHCM báo hoãn chương trình nghệ thuật để đảm bảo an toàn cho khán giả.

