Giải trí

NSND Xuân Bắc và Hồng của 'Sóng ở đáy sông' sau 25 năm

Gia Linh
TPO - Sau 25 năm kể từ ngày phim "Sóng ở đáy sông" lên sóng, NSND Xuân Bắc bất ngờ hội ngộ diễn viên Nguyễn Thanh Hiền - người thủ vai Hồng, “vợ ba” của Núi trên màn ảnh.

NSND Xuân Bắc gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh hội ngộ với diễn viên Nguyễn Thanh Hiền - người từng thủ vai Hồng trong phim truyền hình Sóng ở đáy sông. Cuộc gặp gỡ sau 25 năm phát sóng bộ phim đã gợi lại nhiều ký ức đẹp cho cả nghệ sĩ lẫn khán giả yêu mến tác phẩm này.

Trước đó, nam nghệ sĩ cũng chia sẻ hình ảnh tái ngộ Minh Nguyệt - em gái Biển trong phim - tại buổi tập luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

554575357-1351784756305820-1368408249385446272-n-1682.jpg
NSND Xuân Bắc khoe ảnh tái ngộ diễn viên Nguyễn Thanh Hiền - vợ ba của Núi trong Sóng ở đáy sông.

Trong bài đăng, Xuân Bắc hài hước viết: “Hôm trước gặp em gái Biển, hôm nay lại gặp vợ ba - em Hồng. Hồi trước Núi còn có cam, có kẹo dừa, có ga lăng phong sương nên Hồng mới theo. Giờ thì… Thôi kệ đi. Tóm lại số mình lận đận!”.

Anh cũng dí dỏm kể thêm rằng sau khi chụp ảnh chung, Nguyễn Thanh Hiền - hiện là Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long - còn nhắc: “Anh nhớ chỉnh ảnh cho em xinh xinh nhé”.

556025693-1351784826305813-3571049363222033247-n-8791.jpg
Cuộc tái ngộ của Núi và Hồng sau 25 năm khiến nhiều khán giả thích thú.

Trong phim Sóng ở đáy sông, Hồng (Thanh Hiền) từng là "tia sáng" trong đời Núi (NSND Xuân Bắc). Hồng được khắc họa như hình mẫu người vợ lý tưởng. Chị vừa cương, vừa nhu, lại thấu hiểu. Thời gian ở với Hồng là quãng thời gian êm đềm và nhẹ nhàng nhất để Núi được làm người đàn ông tử tế, hiền lành, trưởng thành.

Tuy nhiên, cuộc tình này lại không kéo dài lâu, bởi Hồng nhận ra sự nhu nhược, yếu đuối của Núi, khi Mây (Kim Oanh) - vợ cũ của Núi - trở về. Mối tình dang dở của Hồng và Núi để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Hình ảnh Hồng và Núi tái ngộ sau 25 năm khiến nhiều người thích thú: "Bộ phim lấy đi bao nhiêu nước mắt của khán giả, may có đoạn chị Hồng, anh Núi mới làm phim mới tươi vui hơn", "Trong phim, thích anh Núi với chị Hồng nhất. Thương chị Hồng phải bỏ đi trong đêm", "Xưa cứ ngỡ anh Núi gặp chị Hồng là có cái kết viên mãn", "Mong hình ảnh tiếp theo là ảnh anh Núi gặp lại vợ cả là cô Mây"...

image-2.png
485073098-1312454420240750-7933825619098624314-n.jpg
Tạo hình của NSND Xuân Bắc và Nguyễn Thanh Hiền trong Sóng ở đáy sông.

Trước đó, Xuân Bắc bất ngờ gặp lại Minh Nguyệt (Biển) tại buổi tập luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Anh chia sẻ khi nghe tiếng gọi "anh Núi", anh sững sờ nhận ra người bạn diễn từng cùng tạo nên cặp anh em đầy cảm xúc cách đây 25 năm.

Sóng ở đáy sông, do đạo diễn Lê Đức Tiến thực hiện, là một trong những bộ phim truyền hình Việt Nam nổi bật cuối thập niên 1990, xoay quanh cuộc đời nhiều biến cố của nhân vật Phạm Quang Núi. Bộ phim không chỉ giúp Xuân Bắc ghi dấu ấn mạnh mẽ trong sự nghiệp diễn xuất mà còn mở ra con đường nghệ thuật cho nhiều diễn viên trẻ thời đó như Minh Nguyệt, Kim Oanh hay nghệ sĩ Duy Hậu.

Gia Linh
