Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Đại Nghĩa gặp sự cố

Gia Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại Nghĩa bị trượt ngã và trật khớp vai khi đang diễn vở "Hồn ai nấy giữ". Sự cố khiến suất diễn đầu tiên của vở kịch phải hủy giữa chừng.

Theo thông tin từ Sân khấu kịch Idecaf, Đại Nghĩa bị trượt ngã và trật khớp vai khi đang diễn vở Hồn ai nấy giữ. Đây cũng là buổi công diễn của vở kịch này. Sự cố khiến nam diễn viên đau đớn, không hoàn thành được buổi diễn trong tối 28/9.

"Diễn viên Đại Nghĩa trật khớp vai và rất đau đớn. Anh khó có thể diễn tiếp và nếu diễn tiếp cũng không thể đảm bảo chất lượng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khán giả", diễn viên Đình Toàn - bạn diễn của Đại Nghĩa thông báo.

cmhdtoan-1.jpg
Diễn viên Đình Toàn thông báo về sự cố của Đại Nghĩa.

Diễn viên Đình Toàn cũng thay mặt toàn bộ diễn viên và Sân khấu kịch Idecaf xin lỗi khán giả, mong họ thông cảm với sự cố này. Anh cho biết thêm sân khấu sẽ sớm có suất diễn bù cho khán giả hoặc hoàn tiền vé cho những người không thể sắp xếp đi xem lại. Hiện Đại Nghĩa đã được đưa đi chụp X-quang, nắn lại khớp và về nhà nghỉ dưỡng.

Vở Hồn ai nấy giữ (tác giả Trần Đăng Nhân, đạo diễn Hùng Lâm) thuộc thể loại hài kịch, là một trong những tác phẩm Idecaf công diễn để chào mừng mùa giỗ Tổ (12/8 âm lịch). Đại Nghĩa là một trong những gương mặt được quan tâm của vở, bên cạnh dàn nghệ sĩ như Hồng Ánh, Đình Toàn, Quốc Thịnh, Phi Nga, Tuyền Mập.

553342599-32378624038391494-3110382206973545980-n.jpg
555331637-32378622931724938-1700188713861409046-n.jpg
Tạo hình của Đại Nghĩa trong vở Hồn ai nấy giữ.

Diễn viên Đại Nghĩa nổi tiếng ở mảng truyền hình lẫn sân khấu kịch miền Nam. Anh vào nghề từ thập niên 1990, sau khi tốt nghiệp trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM). Anh được khán giả yêu thích thông qua nhiều phim ăn khách như Gia đình phép thuật, Cô dâu đại chiến, Pháp sư mù.

Tại Sân khấu kịch Idecaf, anh là một trong những gương mặt bán vé chủ lực của sân khấu, ghi dấu với loạt vở Ngày xửa ngày xưa, Tấm Cám đại chiến... Ngoài diễn xuất, anh còn làm MC cho nhiều chương trình game show để lại ấn tượng như Gương mặt thân quen, Ơn giời cậu đây rồi, Giọng ải giọng ai...

Gia Linh
#Đại Nghĩa #sự cố #trượt ngã #trật khớp vai #Hồn ai nấy giữ #kịch #sân khấu #sân khấu kịch #hủy #hoàn tiền vé

Xem thêm

Cùng chuyên mục