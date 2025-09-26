Ca sĩ Đức Phúc nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

TPO - Đại diện Việt Nam - ca sĩ Đức Phúc lần đầu tham gia Cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 đã xuất sắc giành ngôi vô địch với màn trình diễn "Phù Đổng Thiên Vương". Với thành tích này, nam ca sĩ được trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào chiều 26/9.

Theo Quyết định số 2135/QĐ-TTg ngày 26/9/2025, ca sĩ Đức Phúc (tên đầy đủ: Nguyễn Đức Phúc) được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc giành giải quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 được tổ chức tại Moscow (Liên bang Nga).

Lễ trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ diễn ra tại trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) chiều 26/9 tại Hà Nội. Tại lễ trao tặng bằng khen, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen cho ca sĩ Đức Phúc.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ca sĩ Đức Phúc sau chiến thắng tại Intervision 2025. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ VHTTDL.

Tại lễ trao tặng bằng khen, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá cao kết quả Đức Phúc đạt được tại đấu trường quốc tế. Thứ trưởng Bộ VHTTDL cho biết sau khi Bộ báo tin vui, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư biểu dương thành tích của nam ca sĩ ngay trong đêm. Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh thành tích của Đức Phúc xứng đáng được trao bằng khen.

"Đây là vinh dự rất lớn đối với nghệ sĩ trẻ. Thành tích này cũng là niềm tự hào đối với nghệ sĩ trẻ - những người đang vươn lên, mang hết sức mình cống hiến cho đất nước. Tấm gương của Đức Phúc sẽ là động lực cho nhiều nghệ sĩ trẻ khác. Khi làm việc với Đất Việt để tìm kiếm gương mặt đi thi, chúng tôi đã chọn Đức Phúc. Chúng tôi cũng đặt niềm tin ở nhạc sĩ Hồ Hoài Anh", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nêu. Lãnh đạo Bộ VHTTDL khẳng định thành tích của Đức Phúc là sự tổng hòa của nghệ sĩ và ê-kíp sáng tạo.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá cao kết quả Đức Phúc đạt được tại đấu trường quốc tế. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ VHTTDL.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh chiến thắng của Đức Phúc không chỉ là giải thưởng âm nhạc mà còn là cơ hội vàng để quảng bá văn hóa, con người, đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế. "Điều này cũng cho thấy nghệ sĩ trẻ Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng hội nhập, cạnh tranh và tỏa sáng ở các sân khấu âm nhạc quốc tế", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Chia sẻ tại buổi lễ, ca sĩ Đức Phúc chia sẻ những câu chuyện hậu trường, những khó khăn trong hành trình chinh phục ngôi vô địch tại Intervision 2025. Nam ca sĩ cho biết đây là lần đầu bản thân tham gia một sân chơi quốc tế nên không tránh được sự lo lắng.

Đức Phúc chia sẻ về hành trình chinh phục ngôi vô địch Intervision 2025. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ VHTTDL.

"Tôi rất trăn trở khi đây là lần đầu đến với sân chơi quốc tế, lại phải thi đấu với rất nhiều nghệ sĩ quốc tế tài năng. Sau khi họp với ê-kíp sáng tạo để hoàn thành bài Phù Đổng Thiên Vương, gánh nặng trong tôi mới giảm đi một ít. Với Phù Đổng Thiên Vương, tôi cho rằng bản thân đã giải được bài toán khó. Ngay từ khi bắt đầu tìm tác phẩm mang đi thi, tôi luôn tâm niệm điều bản thân mong muốn nhất trong hành trình này là mang nét văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần của người Việt... ra quốc tế. Phải làm thế nào để thể hiện tất cả điều đó thông qua âm nhạc", Đức Phúc nói.

Nam ca sĩ cũng tiết lộ thêm, tiết mục anh mang tới đấu trường quốc tế phải là tiết mục khiến khán giả phải "bất ngờ", "cảm thán". "Tôi đến cuộc thi với tâm thế vô cùng mạnh mẽ, tự hào đem âm nhạc Việt Nam đến thế giới. Khi biểu diễn tôi cảm nhận được khán giả nước ngoài rất ủng hộ Việt Nam. Tôi chưa bao giờ nghĩ khán giả quốc tế lại ủng hộ mình như vậy. Vô cùng tự hào", Đức Phúc chia sẻ.

Dịp này, Đức Phúc tiết lộ bản Phù Đổng Thiên Vương mà nam ca sĩ biểu diễn ở Intervision 2025 đã bị cắt đi một số đoạn để phù hợp với quy chế của cuộc thi.

