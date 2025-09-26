Giải cứu điện ảnh Israel

TPO - Hơn 1.200 nhân vật thuộc ngành giải trí đã ký vào bức thư ngỏ lên án lời kêu gọi tẩy chay các tổ chức điện ảnh Israel liên quan đến cuộc chiến ở Gaza.

Variety đưa tin ngày 25/9, Creative Community for Peace (Cộng đồng sáng tạo vì hòa bình, CCFP) và The Brigade - hai tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ Israel - công bố bức thư ngỏ, với nội dung kêu gọi gần 4.000 người ký cam kết tẩy chay các tổ chức điện ảnh Israel liên quan đến cuộc chiến ở Gaza cân nhắc lại lập trường của mình.

Hơn 1.200 ngôi sao và chuyên gia trong ngành giải trí ký ủng hộ bức thư ngỏ mới này. Họ bao gồm những tên tuổi lớn như tài tử X-Men Origins: Wolverine Liev Schreiber, nữ diễn viên The Big Bang Theory Mayim Bialik, ngôi sao The Wedding Date Debra Messing, rocker Gene Simmons, nhà biên kịch Love, Simon Greg Berlanti...

Liev Schreiber , Mayim Bialik và Debra Messing (trái qua phải) là những ngôi sao tiêu biểu phản đối việc tẩy chay các tổ chức điện ảnh Israel. Ảnh: Getty Images.

“Chúng ta hiểu sức mạnh của điện ảnh. Chúng ta hiểu sức mạnh của câu chuyện. Đó là lý do chúng ta không thể im lặng khi câu chuyện bị biến thành vũ khí, khi những lời dối trá được khoác lên vỏ bọc công lý, và khi nghệ sĩ bị dẫn dắt để khuếch đại tuyên truyền bài Do Thái. Bản cam kết lưu hành dưới danh nghĩa Film Workers for Palestine không phải là hành động vì lương tâm. Nó là tài liệu chứa thông tin sai lệch, cổ vũ cho sự kiểm duyệt tùy tiện và xóa bỏ nghệ thuật. Việc kiểm duyệt những tiếng nói đang cố gắng tìm tiếng nói chung và thể hiện tính nhân văn của họ là sai trái, không hiệu quả và là hình thức trừng phạt tập thể", bức thư mở đầu.

Bức thư ngỏ mới chỉ ra phần lớn ngành điện ảnh và truyền hình theo khuynh hướng cánh tả ở Israel dám công khai phản đối chính phủ, bất chấp tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Vào giữa tháng 9, bộ phim The Sea - kể về cậu bé Palestine mạo hiểm mạng sống để đến được bãi biển ở thành phố Tel Aviv (Israel) - thắng giải thưởng cao nhất tại Giải Ophir của Israel và được chọn làm đại diện của Israel tranh giải Phim quốc tế hay nhất tại Oscar. Kết quả là Bộ trưởng thể thao và văn hóa Israel tuyên bố cắt kinh phí cho giải thưởng này.

“Khi nghệ sĩ tẩy chay đồng nghiệp chỉ vì quốc tịch của họ, đó là sự phân biệt đối xử trắng trợn và phản bội vai trò của chúng ta với tư cách là những người kể chuyện. Lịch sử cho thấy các cuộc tẩy chay người Do Thái từ lâu là công cụ của chế độ độc tài. Bằng cách tham gia vào nỗ lực này, những nghệ sĩ đó đang, dù biết hay không, tự gắn mình vào di sản đen tối của chủ nghĩa bài Do Thái", nữ diễn viên Debra Messing bày tỏ quan điểm.

Mayim Bialik nhấn mạnh thêm nghệ sĩ và người sáng tạo có cơ hội và trách nhiệm đặc biệt nhắc nhở thế giới về tính nhân văn. Theo bà, tẩy chay các nhà làm phim, hãng phim, công ty sản xuất và cá nhân chỉ vì họ là người Israel càng khoét sâu chia rẽ và góp phần củng cố nền văn hóa kỳ thị đáng lo ngại.

Bà nói thêm bản cam kết tẩy chay không có tác dụng gì trong việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza, đưa con tin trở về hay kiềm chế sự gia tăng đáng báo động của chủ nghĩa bài Do Thái trên toàn cầu.

Việc trao giải thưởng cao nhất cho The Sea khiến Giải Ophir bị chính phủ Israel cắt kinh phí.

Ngày 8/9, Film Workers for Palestine - nhóm chuyên gia làm phim đa quốc gia ủng hộ Palestine được thành lập vào năm 2024 - ban hành bản cam kết tẩy chay, trong đó nêu rõ những người ký từ chối làm việc với các tổ chức và công ty Israel bị coi là “dính líu đến tội ác diệt chủng và chế độ phân biệt chủng tộc chống lại người Palestine".

3.900 người ký vào bản cam kết này, bao gồm Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Emma Stone, Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Adam McKay, Boots Riley, Olivia Colman, Ayo Edebiri, Lily Gladstone, Mark Ruffalo, Hannah Einbinder, Peter Sarsgaard, Aimee Lou Wood, Paapa Essiedu, Gael García Bernal, Riz Ahmed, Melissa Barrera, Cynthia Nixon, Tilda Swinton, Javier Bardem, Joe Alwyn và Josh O’Connor...

Không chỉ những người ủng hộ thư ngỏ, tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Mỹ là Paramount cũng lên tiếng phản đối lời kêu gọi tẩy chay trong một tuyên bố ngày 12/9.

“Chúng tôi không đồng ý với những nỗ lực gần đây nhằm tẩy chay các nhà làm phim Israel. Việc bịt miệng những nghệ sĩ sáng tạo chỉ dựa trên quốc tịch của họ không giúp thúc đẩy sự thấu hiểu hay tiến trình hòa bình. Ngành giải trí toàn cầu nên khuyến khích nghệ sĩ kể câu chuyện của mình và chia sẻ ý tưởng với khán giả trên khắp thế giới. Chúng ta cần nhiều sự gắn kết và đối thoại hơn, không phải ít đi", Melissa Zukerman, giám đốc truyền thông Paramount, nói.